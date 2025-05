Foto's tonen OnePlus-telefoon voor India met alertslider

Er zijn foto's verschenen van wat de OnePlus 11R zou worden, een telefoon van het merk voor de Indiase markt. Het toestel heeft net als OnePlus-telefoons uit het verleden een alertslider en ook lijkt er een infraroodpoort zichtbaar.

De OnePlus 11R zit in een case voor onuitgebrachte telefoons en is daar niet uit te halen, zegt GadgetGang. Het toestel heeft volgens de informatie een 6,7"-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2772x1240 pixels. Dat is een iets hogere resolutie dan het 1080p-paneel van eerdere OnePlus R-telefoons. Het toestel heeft ook een alertslider. Die ontbreekt op toestellen van vorig jaar, maar lijkt terug te komen op telefoons van dit jaar.

De soc is een Snapdragon 8+ Gen 1. De telefoon zou een 5000mAh-accu hebben die met 100W op te laden is. Er zou een 50-megapixelcamera zijn, gecombineerd met een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een dieptesensor. Aan de bovenkant is ook een infraroodzender zichtbaar. Die functie zit lang niet op elke telefoon.

De R-telefoons van OnePlus komen alleen uit in India. Voor de Europese markt bereidt het merk vermoedelijk een OnePlus 11 en 11 Pro voor. De OnePlus 11-telefoons komen vermoedelijk voor eind maart uit.