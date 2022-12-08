Steeds grotere telefoons? Niet meer

Als ik telkens wanneer ik hoorde dat telefoons tegenwoordig echt groot geworden zijn, een dubbeltje had gekregen, had ik nu een mooie telefoon bij elkaar gespaard. Maar het einde van de groei lijkt te zijn bereikt.

Loop een telefoonwinkel binnen en je ziet het meteen. Er zijn natuurlijk wat 'kleinere modellen', zoals de Samsung Galaxy S22 en iPhone 14, maar de schappen zijn vooral gevuld met grote telefoons, dingen van 16x7,5cm waarvoor je behoorlijke kolenschoppen nodig hebt om er iets mee te kunnen met één hand.

iPhone 14-lineup
IPhone 14-line-up

De trend om telefoons groter te maken was al enige tijd bezig en kreeg een stroomversnelling rond 2017. Toen kwam de stap van 16:9-schermen naar displays van 18:9, 19:9 en uiteindelijk ook veel 20:9. Op die beeldverhouding hangt het nu alweer een paar jaar en dat telefoons niet meer langer worden, is grotendeels daaraan te danken. In de jaren tussen 2014 en 2020 werden de schermranden immers ook kleiner. Vooral aan de boven- en onderkant ging er veel vanaf. Vroeger gold een telefoon met 5,5"-scherm als groot, maar Apple noemde in de afgelopen jaren de 5,4"-iPhone mini-modellen dus al 'mini'.

Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note: huge in 2011

Het is niet zo dat telefoons veel kleiner geworden zijn dit jaar. In de lengte is er iets afgegaan, maar in de breedte is er een tikkeltje bijgekomen. Dat kan erop duiden dat fabrikanten zich er vooral op hebben gericht om de schermranden iets symmetrischer te maken. Een enorme kin, zoals we vorige jaren veel zagen op smartphones met een veel grotere rand onder het scherm dan erboven, troffen we dit jaar veel minder aan.

De gemiddelde smartphone blijft groot, al verschilt het een beetje waar je kijkt. De goedkope telefoons zijn vaak groter doordat ze een vrij groot scherm hebben en daarnaast dikkere schermranden dan de duurdere modellen. In de high-end markt ging er juist iets vanaf. Onder meer Samsung, Xiaomi, Google, Sony en ASUS brachten dit jaar telefoons uit die in lengte, breedte of allebei ver onder het gemiddelde zaten. Goed om te vermelden: vouwbare telefoons hebben heel andere schermverhoudingen en hebben we in deze dataset dus niet meegenomen.

Gemiddelde telefoon per jaar, 2014-2022
Gemiddelde telefoon per jaar, 2014-2022

Als je kijkt naar de meest gemiddelde telefoon van dit jaar, kom je uit rond de grootte van de Motorola Edge 30 Ultra. Die is iets kleiner dan de OnePlus 9 van vorig jaar, al zul je het verschil alleen zien als je de telefoons naast elkaar legt.

Motorola Moto Edge 30 Ultra
Motorola Moto Edge 30 Ultra

Daarbij valt op dat de spreiding niet zo groot is als je zou verwachten. Veruit de meeste telefoons hebben een scherm tussen 6,4" en 6,7". Er zijn enkele modellen die groter zijn en nog wat telefoons met een kleinere schermdiagonaal, maar de markt heeft zich duidelijk gestandaardiseerd rond 6,5".

Je zou misschien denken dat de grootte van telefoons verband houdt met de capaciteit van de accu, maar dat is niet helemaal het geval. Er is wel een verband, maar dat zit iets anders in elkaar dan je verwacht.

Eerst maar even hoe het gaat met de accucapaciteit van smartphones; veel modellen hebben tegenwoordig een capaciteit van rond 5000mAh. Als fabrikanten willen dat telefoons heel snel laden, verdelen ze de accu in cellen en dat gaat ten koste van de capaciteit. Die telefoons zijn ongeveer even groot, maar hebben dan een 4800mAh- of 4500mAh-accu. Het gemiddelde groeit nog steeds iets, maar lang niet zo snel als een paar jaar geleden. De groei vlakt af en de gemiddelde smartphone heeft nu een accu van bijna 4800mAh.

Als je de groei van de grootte van telefoons en de accucapaciteit bij elkaar zet, valt al snel op dat er wel een verband is, maar dat er meer aan de hand is. Natuurlijk: telefoons zijn langer geworden, maar de accucapaciteit is jaar op jaar met veel meer toegenomen. Nu telefoons niet meer langer of veel breder worden, neemt de groei van de accucapaciteit af.

Kortom: de grotere telefoons hebben grotere schermen en accu's met een hogere capaciteit mogelijk gemaakt. Dat verband kan natuurlijk ook heel goed omgekeerd werken. Fabrikanten wilden grotere schermen inbouwen en daarvoor is een grotere behuizing nodig en om dat grote scherm van stroom te voorzien is een accu met meer capaciteit nodig.

Compacte smartphones door de jaren heen
Compacte smartphones door de jaren heen

Tot slot

Hoe je het ook wendt of keert, het lijkt erop dat een trend die zich in de afgelopen jaren zo fors heeft doorgezet, is gekeerd. Telefoons worden gemiddeld gesproken niet langer groter, maar ze worden iets minder lang.

Dat is natuurlijk niet genoeg om liefhebbers van compacte telefoons tevreden te stellen. Immers: zelfs compacte telefoons zijn helemaal niet zo klein. De gemiddelde telefoon is nog altijd groter dan een aantal jaar geleden. De kans dat die veel kleiner wordt, lijkt eh… klein, want dan moeten schermen en accu's ook weer kleiner worden en dat is iets waar weinig fabrikanten en consumenten aan zullen willen. Smartphones zijn als productcategorie in de afgelopen jaren steeds volwassener geworden en daarbij hoort een einde aan de groeispurt. Dat moment hebben we bereikt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-12-2022 06:00 88

08-12-2022 • 06:00

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Reacties (88)

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paulhekje 8 december 2022 07:06
ik wil een 4,5 inch met een fatsoenlijk updatebeleid, nog steeds nergens te vinden. :-(
PageFault @paulhekje8 december 2022 08:53
ik teken ervoor, al die koelkasten van tegenwoordig. Beetje maximaal de maat iPhone 13 Mini, maar dan met een kale Android of zo. En niet voor de prijs van een 2e hands auto.
EvaluationCopy @PageFault8 december 2022 09:22
U heeft al even geen tweedehands auto gekocht denk ik? Die kosten tegenwoordig minstens 3 iPhone's.
PageFault @EvaluationCopy8 december 2022 09:23
Voor onder de 2000 euro kun je een prima auto kopen waar je nog 10 jaar mee kunt rijden. Geen EV nee, dat klopt.
Nox @PageFault8 december 2022 09:57
Ik rij 30k per jaar. Welke auto van <2000 euro gaat nog 3 ton mee?
PageFault @Nox8 december 2022 10:32
Ik kocht altijd mazda's uit het pre-Ford tijd en Toyota's. De 626 die ik had, was 14 jaar oud en had 577000 km op de teller. Jaren mee gereden zonder problemen.

Je moet geen Franse of Duitse auto kopen nee. Dan ga je dat niet redden.

Ik reed in het begin heel weinig. 35k per jaar. Paar jaar later reed ik 90k per jaar. Toen ben ik op diesel overgestapt.
Nox @PageFault8 december 2022 11:14
Kijk jouwe ging ruim een half miljoen km mee maar een 626 roest als een malle, ik rijd al een jaar of 10 mazda maar ze rotten allemaal. Hopelijk nu de wat recentere wagen uit 2017 niet, maar alles wat ik daarvoor had, had roest. De MX5'jes reden allemaal wel prima en hadden andere cabrio-issues, maar het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg en een dosis geluk hebben dat je 3 ton kan doen in 10 jaar tijd met een auto die je nu koopt onder de 2000 euro.
PageFault @Nox8 december 2022 11:44
Die ik had (1995) had nergens roest, nergens. Die roest is gekomen na de samenwerking met Ford. Ford roest onder je reet weg, in elk geval de Transit bussen en de Focus stations.

De meeste jappen (toyota, subaru, honda, metsubsidie) en wat oudere mercedesen rij je zo een ton op de teller, ook de benzine varianten. Het aanbod is zo groot 2e hands, dat ze niks waard zijn. Een dikke Avensis station kost 2000 euro. Als je zoekt ouder dan 15 jaar, dan kost het geen zak meer. Een lege tank is dan al economisch total loss....
Terr-E @PageFault8 december 2022 14:48
Die ik had (1995) had nergens roest, nergens. Die roest is gekomen na de samenwerking met Ford.
De samenwerking met Ford was van 1974 t/m 2015, dus daar valt jouw 626 midden in.
Overigens herken ik persoonlijk niets van de roestverhalen, maar in mijn geval geldt n=2 ( ouders en ikzelf ). De grotere stats m.b.t. roest ( over alle merken ) ken ik niet.
JeroenH @Nox8 december 2022 16:21
Goede rechtsgestuurde auto's zijn soms nog wel eens voor een habbekrats te vinden. Ik heb het ooit wel overwogen, maar het lijkt me wel gedoe bij parkeergarages en drive-thru's....
Nox @JeroenH8 december 2022 20:09
Ja het is echt een ramp hoor ik van velen die soms een bepaalde jap willen rijden voor niet te veel. Wel leuk bij alcoholcontroles, maar die zijn er amper nu.
mr.loepie @PageFault8 december 2022 10:20
Hahahahahahahah 8)7 |:(
Wolfos @PageFault8 december 2022 13:48
Tweedehands auto's zijn een stuk duurder geworden. Ik zie onder de €2000 niet zo snel iets waarvan ik echt zou vertrouwen dat ie 10 jaar meegaat, zonder een immense investering om de auto in leven te houden.
PageFault @Wolfos8 december 2022 14:02
Het kan wel, hangt ook af wat je zoekt. Ik zoek alleen stations met trekhaak en airco, dan kom je op bijv. zoiets:

https://www.autoscout24.n...e=listpage_search-results

Als je geen station en/of trekhaak zoekt, dan is er echt afgrijselijk veel te krijgen wat je nog jaaaaren door kunt rijden zonder ellende of duur onderhoud.
camperen @paulhekje8 december 2022 08:50
en zo min mogelijk software (bloatware) erop
Lazora @paulhekje8 december 2022 09:43
Hopelijk komt daar ook nog verandering in. De iPhone 13 mini is eigenlijk het enige model die iets vrij kleins kan bieden, maar voor mij is deze ook al aan de bovengrens qua grootte. Heb nu een 12 mini, deze is nog een fractie dunner geloof ik.
Jeroentjuh82 @paulhekje8 december 2022 09:50
heb nog een oude samsung(2006 of ouder)met kleurenscherm liggen, maar dan ben je wel alles kwijt wat je al jaren hebt. Heb weleens overwogen om hem te gebruiken.
Ernst1914 8 december 2022 08:52
Dit artikel mist denk ik een heel belangrijke oorzaak voor het groter worden van telefoons - het verdienmodel wat achter enkele van de grootste belanghebbenden in de interneteconomie zit - advertenties. Op een groter scherm kan je eenvoudigweg meer advertenties kwijt. Het verband tussen verdienmodellen en de ontwikkeling van de hardware mis ik echt in dit artikel. Die verdienmodellen hebben natuurlijk een complexe relatie met veranderend consumentengedrag (meer video bijv.).

Oftewel: dit is een veel complexer onderwerp dan enkel vanuit hardware-hoek te bezien valt.
Tropical_Daddy @Ernst19148 december 2022 15:38
ik heb hier zeer mijn twijfel over. Telefoonmakers verdienen (met uitzondering van Google) nog altijd aan de toestellen en diensten die ze bieden en niet de advertenties.

Uiteindelijk is het de consument die meer grote telefoons koopt dan kleintjes. Vanwege leesbaarheid, grote accu, betere schermen, etc. Vraag-aanbod.

Natuurlijk zijn er veel mensen die een kleinere telefoon willen met een goed update-beleid, maar zolang die groep een stuk kleiner is dan die de grotere kopen, zal de fabrikant toch eerder voor de grote telefoon gaan.
Grrrrrene @Tropical_Daddy9 december 2022 10:01
Mee eens, mensen kopen die grotere telefoons zelf, al moet wel gezegd worden dat er bijzonder weinig keus is in kleinere telefoons. Ik denk dat het ook een kwestie van gewenning is: ik ben zelf aardig gewend aan telefoons met een scherm van ~6,5" en als ik weer eens een oudere, kleinere telefoon vast heb, denk ik wel "dat zit toch fijner in je broekzak", maar stoor me tijdens gebruik dan aan het kleine schermpje.

Om mij heen (I know, n=1) hoor ik ook eigenlijk niemand meer klagen over het formaat van hun telefoon. Ik ben bang dat voor die paar mensen die toch nog klagen, de markt geen rekening gaat houden met een minderheid die graag toch een compactere telefoon wil. Je mag dan zelf invullen of de grote meerderheid het heeft opgegeven (negatieve benadering) of gewend is aan een grote telefoon (positieve benadering).
Ernst1914 @Grrrrrene9 december 2022 10:15
Het zou mij niet verbazen wanneer vormen van artritis over XX jaar naar voren komen, veroorzaakt door niet ergonomische apparaten die intens worden gebruikt (e.g. mobiele telefoons).
Ernst1914 @Tropical_Daddy9 december 2022 09:59
Zie mijn andere post. De bron van deze stap naar grotere schermen ligt al lange tijd achter ons. Het argument dat het uiteindelijk de consument is die zulke grote telefoons koopt vind ik niet erg sterk, overigens - hier zit een aanname achter dat consumenten A. keuzevrijheid hebben hier in en B. voorzien zijn van volledige informatie. Ik denk dat dit artikel en de reacties erop al heel mooi laten zien dat hier geen sprake van is. Dit is overigens een probleem wat zeer wijdverspreid is tav digitale economie en niet beperkt tot mobiele telefoon groootte :)

Die grote schermen bijv. slurpen heel veel meer energie, waar een grote accu voor moet compenseren.

Er is overigens een heel grote demografische groep die al lang het meeste baat hebben bij kleinere telefoons: vrouwen. Gemiddeld genomen kleinere handen + grote telefoon erg lastig te combineren met veel kleding en accessoires.
vickypollard @Ernst19148 december 2022 11:57
Heb je meer informatie over onderzoek naar die verbanden? Het klinkt als iets wat niet onaannemelijk is, maar tegelijkertijd zijn de meeste fabrikanten niet direct gebaat bij advertentieinkomsten. Dat riekt dan dus al naar een complot tussen fabrikanten en bijvoorbeeld Google. En dan zie ik dat zelf liever onderbouwd ;)
Vogel666 @vickypollard8 december 2022 14:10
Niet zozeer een complot, maar wanneer ik (als 'kleine' telefoon bezitter) regelmatig geconfronteerd wordt met het feit dat 2/3 van mijn scherm gevuld is met een advertentiebanner en de rest van mijn scherm gevuld is door het toetsenbord en ik dus nergens meer kan lezen wat ik aan het typen ben, dan raak ik vanzelf gemotiveerd om een groter toestel te kopen.
En dat weten fabrikanten ook.
Het einde aan add-driven internet diensten (dat nog even op zich laat wachten) zal logischerwijs weer leiden tot compactere toestellen.
Ernst1914 @vickypollard9 december 2022 09:42
Ik heb er net nog even zelf naar gezocht, maar het blijkt eigenlijk een onderwerp te zijn waar (of ik zoek niet goed) verbijsterend weinig over gepubliceerd is. Dit artikel uit 2016 is wel interessant om even naar te kijken: er wordt steen en been in geklaagd over de grootte van mobieltjes, terwijl ze nu, 6 jaar later, volgens mij nog een pak langer (niet breder) zijn geworden: https://www.vice.com/en/a...orks-for-everyone-but-you

Mijn bron: ik heb zelf lange tijd voor big-tech bedrijven gewerkt, ook precies in de fase waar mijn opmerking vooral over gaat (2011-2014). Het voelt natuurlijk als een eeuwigheid terug voor mensen, maar dat is het moment waarop de industrie de 'mobile first' stap moest maken. Dat was een enorme uitdaging voor allerlei partijen, die over het algemeen 1 ding gemeen hadden: afhankelijkheid van advertenties als hoeksteen van verdienmodellen. Er was dus een breed gedragen belang om meer schermruimte hebben om voor alle toepassingen die van boven naar beneden gaan (zeker toen, vrijwel allemaal), maar 'real estate' op het scherm te kunnen hebben. Dat is bevorderdelijk TAV meerdere soorten advertenties, van banners tot klassieke search ads.

Ik kan eigenlijk nog 1 andere reden bedenken waarom naast veranderende consumentenbehoefte (hogere mate van videoconsumptie vreet meer energie, ziet er ook beter uit op een groter scherm, groei van mobile gaming) we in een tijdperk leven van blijvend grote mobieltjes: veranderende demografie. 50+ers gebruiken nu massaal smartphones en die hebben een groter scherm met grotere knoppen wellicht nodig qua gebruiksgemak. Een demografische groep die je zeker niet wilt verliezen: zeker in het westen zit hier het echte geld en dat weten allerlei bedrijven maar al te goed.

Om terug te komen op je oorspronkelijke vraag: ik herinner me dat mijn observatie zo rond 2012-14 vaker werd gemaakt door anderen, maar kan er nu zo 1 2 3 geen artikelen meer over vinden, helaas. Wel veel rond die tijd die met verbijstering en afgrijzen spreken over de (toen al!) te groot geachtte mobieltjes, waarbij dezelfde soort redenen erbij worden gehaald om een verklaring te vinden waarom dit aan consumenten opgedrongen werd: https://techcrunch.com/20...4886-751464747.1669037232
Nimrod @Ernst19148 december 2022 09:51
Bedankt voor je bijdrage, dit had de plus in het artikel kunnen zijn. Ik klik(te) de plus ook vaak aan in de hoop op interessantere reacties dan het eigenlijke artikel, wordt hier ook mooi bewezen.
Finraziel 8 december 2022 07:57
Ik ben toevallig een paar weken terug van een Galaxy S20 FE naar een iPhone 11 overgestapt. Iets kleiner scherm, 6,5 naar 6,1, en iets andere verhouding, 20:9 naar 19,5:9. In de praktijk is de iPhone eigenlijk nog iets kleiner en iets minder langwerpig vanwege het eiland. Die twee kleine uitsteeksels bovenaan zou ik eigenlijk niet meetellen maar doen dat op de specsheet uiteraard wel.

Optisch is het vooral wat lengte wat je mist als ik ze naast elkaar hou. Maar mis ik het ook echt? Nee eigenlijk helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel prettig. De telefoon is net wat makkelijker met één hand te bedienen terwijl het scherm niet kleiner aanvoelt. Die extra lengte is wat mij betreft nutteloos behalve om de specificaties wat op te pompen. Breder moeten de schermen ook niet worden want dan krijg je je duim niet meer naar de andere kant van het scherm. Dus ja, dit lijkt wel ongeveer de maximale praktische grootte.

Overigens viel me bij het vergelijken van de specs, en bij wat in dit artikel ook aangehaald werd, ook op dat die Galaxy bijna 50% meer accucapaciteit heeft... Maar met de iPhone haal ik veel makkelijker het einde van de dag, hoeveel ik er ook mee zit te spelen. De Galaxy moest als ik dat deed vaak toch vroeg in de avond al even wat drinken, de iPhone alleen als ik lange tijd een 3d game had zitten spelen (wat ik op de Galaxy eigenlijk nooit deed want op Android vind ik het erg lastig om games te vinden die niet alleen maar gemaakt zijn om geld uit je te knijpen).
lordawesome @Finraziel8 december 2022 10:01
Die S20 batterij was dan ook al een paar jaartjes oud. Die kun je niet vergelijken met een nieuwe telefoon, waar uiteraard een nieuwe accu in zit.
Arrigi @lordawesome8 december 2022 11:21
Misschien was die iphone 11 ook wel oude stock of ook al gebruikt, het model is immers zelf al een jaar ouder dan die S20.
Verder ook wel bedroevend, want die iphone heeft 8,5Wh en de Samsung 11,9Wh. Bij gelijke efficiëntie zou die dus véél meer dan 40% capaciteit verloren zijn. Een batterij die in 2 jaar (meer dan) de helft van z'n capaciteit verliest noemen we gewoon defect, toch?
Finraziel @Arrigi8 december 2022 11:39
Klopt, de iPhone heb ik van een collega overgenomen en is even oud als de Samsung. Maar ik had ook eigenlijk niet het idee dat het aan degradatie van de accu lag.

De Samsung kan wel lang doen met de accu maar mijn ervaring is dat er nogal vaak zich misdragende apps zijn die onverwacht de accu leeg trekken. Wellicht als je minder apps hebt of gedisciplineerder bent in het opruimen en in wat je toestaat te draaien dat het beter gaat. De iPhone is natuurlijk wel schoner omdat ik hem net pas in gebruik genomen heb, maar ik meen dat iOS ook veel strenger is in wat apps op de achtergrond mogen doen dus ik verwacht dat dit wel redelijk zo blijft. Ook staat heel veel van wat er op de Android stond nu ook op de iPhone, de migratie app vond van bijna alles wel een iOS versie. Het is dus niet zo dat de iPhone nog vrij leeg is.
lordawesome @Finraziel8 december 2022 12:26
Die iphone houdt het inderdaad langer vol. Hier wordt de s20 met de Iphone 11 vergeleken: https://nanoreview.net/en...xy-s20-vs-apple-iphone-11

Komt wellicht door het display. De S20 heeft 3x (4,6MP) meer pixels dan de iphone 11 (1,5MP) en pusht die op 120hz ipv 60hz. In theorie kan hij 6x meer pixels per seconde tonen. De piek brightness van de s20 is ook wat hoger, 800 vs 625 nits.
Vogel666 @Finraziel8 december 2022 14:15
Accu degragadatie valt in het niet bij het steeds hogere energie verbruik van apps.
Je moet het tegenwoordig niet zoeken in slijtage van de hardware, maar in verkwisting van stroom in de software.
Bas_f @Finraziel8 december 2022 09:20
Grappig. Ik doe gemiddeld twee dagen met een volle accu met mijn Galaxy S22 Ultra. Ik speel wel spelletjes en kijk YouTube, maar heb geen enkele vorm van social media.
Jazco2nd 8 december 2022 09:42
Vriendin heeft Pixel 4a. Die wil nu gewoon een 2e kopen zolang dat nog kan, voor als deze stuk gaat.
Wil absoluut niet groter.
Ik heb de Asus ZenFone 9. Heerlijk ding, compact. Wil ook een 2e kopen zodra de prijs daalt, gewoon omdat een telefoon niet gemaakt is om lang mee te doen en makkelijk stuk kan.

Ik geloof namelijk niet dat er nog prettige Android modellen uitkomen in dit formaat (Samsung vind ik niet prettig).
robbywiegmans @Jazco2nd8 december 2022 09:57
Dan wel even opletten op het juiste versie: er is een pixel 4a en een pixel 4a 5G.
De goedkoopste versie is nu de 4a 5G, maar deze is groter.
Ga je voor de kleinste, kies dan de 'normale' 4a (5.81 inch t.o.v. 6.2)
Jazco2nd @robbywiegmans8 december 2022 10:34
Ja die hebben we, de kleine :) die andere is weer 13-in-1-dozijn joekel.
HairyWeasel 8 december 2022 09:52
Ik blijf het vreemd vinden dat er nooit een Android antwoord is gekomen op de toch wel succesvolle iPhone SE. Ik heb zelf bijvoorbeeld een lichte voorkeur voor Android als OS omdat dat gemakkelijker samenwerkt met Windows, maar ben toch bij een iPhone SE uitgekomen omdat ik het handzame formaat belangrijker vond. Ik kan er gewoon de digitale krant op lezen, dus de schermgrootte is prima. De batterij is wel aan de kleine kant.
teunweening @HairyWeasel8 december 2022 13:29
Wat dacht je van de Asus Zenfone 9?
icecreamfarmer @teunweening8 december 2022 16:58
Slechte software support. Die stond op mijn lijstje totdat ik zag hoe ze met hun gebruikers omgingen. Uit ellende maar een iphone13 mini gekocht. De laatste echt normale telefoon met normale specs.
Daverius 8 december 2022 08:12
De Iphone SE is met ruim 140mm lengte mijn referentiepunt voor handzaamheid. Een groot scherm is fijn maar een telefoon die makkelijk in de broekzak past heeft altijd mijn voorkeur gehad.

De enige telefoon die daar in mee kon gaan was de Iphone 12/13 mini. Het is jammer dat Apple dat toestel niet heeft kunnen positioneren t.o.v. de reguliere 12/13 waardoor sales relatief laag waren en die nu voor de 14-serie is gecanceld. Naar verluidt gaat de nieuwe SE richting een model 5.7 of 6.1 inch. En dat is jammer want juist die mini had de ideale opvolger in de SE reeks kunnen zijn als de specs wat meer budget georiënteerd waren. De 12/13 mini was alleen ‘handzaam’ en de SE was altijd ‘handzaam & budget’. Dat is de juiste combinatie als je het mij vraagt. Maar goed, kennelijk zou het gros van de SE gebruikers ook liever een groter scherm willen volgens Apple anders zouden ze (onder voorbehoud) niet die kant op gaan. (Wat me wel verbaast gezien iedereen die ik ken met een SE hem heeft omdat die ‘juist zo lekker klein is’.) Android dan misschien? Nee; rond de 140mm lengte is ook daar al niks aan serieus te nemen toestellen beschikbaar. Jammer… Maar ben benieuwd hoe de markt zich ontwikkeld.
tempmail1 @Daverius8 december 2022 13:25
Ik ben recent overgestapt van iphone SE (2016) naar 13 mini. Voornaamste redenen waren slijtage, batterij die aan vervanging toe was en het niet uitkomen van een 14 mini. Als er een 14 mini was uitgekomen had ik het waarschijnlijk nog een tijdje aangezien.
Ik denk dat veel SE gebruikers ook minder intensieve telefoongebruikers zijn die langer met hun telefoon doen. Schermgrootte heeft het namelijk al gewonnen van batterijduur, schermleesbaarheid (voor video en lezen) en camerakwaliteit. Als je wacht tot je SE onbruikbaar wordt dan duurt die overstap op een nieuwe telefoon ook langer. Zeker gezien de 13 mini nog steeds wel een stukje groter is dan de 2016 SE (maar wel kleiner dan de 2020/2022 versie). Apple heeft wat mij betreft te snel de stekker getrokken uit de mini's.
Bamboozled 8 december 2022 08:58
Einde van de groei is nog geen kleinere tel, of komen er ook weer iPhone 5-6 formaten aan?
sigmundfreund @Bamboozled8 december 2022 10:35
iPhone 6 formaat is jarenlang nog steeds te koop, tegenwoordig als de SE. iPhone 5 formaat mag je spiritueel in de 12 en 13 mini terugvinden. Wijkt een klein beetje af maar zeer vergelijkbaar en alsnog wel met meer schermoppervlak.
Jeroentjuh82 8 december 2022 09:56
vindt het ook irritant want je voelt m als je m in je broekzak hebt. Gisteren in de auto in 1 vd borstzakjes vd jas gedaan. Ga ik vaker doen alleen als ik gebeld wordt moeten ze maar wachten want geen bluetooth
PalingDrone @Jeroentjuh828 december 2022 14:37
Daar ben ik erg voorzichtig mee geworden, 1x ongemerkt bukken en je telefoon kiepert uit een borstzak op de grond...
Wat dat betreft vind ik een kleinere telefoon die nog in je broekzak past het veiligst, daar is er nog nooit eentje uitgevallen bij mij.
gimbal 8 december 2022 09:36
Ik ben er ook een beetje ingestonken. Ik heb een A53 gekocht omdat het een goede deal was zonder echt te letten op wat het formaat van dat ding nu eigenlijk is. Het past net-niet in mijn (erg grote) broekzak, een hoekje steekt er net uit waardoor het ding erg makkelijk te stelen is. Beetje jammer.

Na maanden oefenen kan ik ook nog steeds niet om met het onscreen toetsenbord, ik blijf uit gewoonte net iets te ver naar links en beneden tikken waarschijnlijk vanuit pure muscle memory bij het gebruik van een toetsenbord op mijn vorige kleinere telefoon. Irritant is het wel, in plaats van de spatiebalk te raken tik ik nog wel eens de "alles minimaliseren" knop aan die er direct onder zit :)

Maar goed, prima telefoon verder. Ongetwijfeld dat ik er over een jaar totaal gewend aan ben en zal ik waarschijnlijk een jas met de genoemde binnenzak hebben om het diefstal probleem om te lossen. En dan begint het feest zeker weer opnieuw als ik over een paar jaar het ding vervang met weer een iets kleinere telefoon :/
cordonbleu @gimbal10 december 2022 21:10
Dan heb je geen 'erg grote' broekzak.
lighting_ 8 december 2022 09:48
6.8 inch was mooi geweest

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