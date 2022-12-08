Steeds grotere telefoons? Niet meer

Als ik telkens wanneer ik hoorde dat telefoons tegenwoordig echt groot geworden zijn, een dubbeltje had gekregen, had ik nu een mooie telefoon bij elkaar gespaard. Maar het einde van de groei lijkt te zijn bereikt.

Loop een telefoonwinkel binnen en je ziet het meteen. Er zijn natuurlijk wat 'kleinere modellen', zoals de Samsung Galaxy S22 en iPhone 14, maar de schappen zijn vooral gevuld met grote telefoons, dingen van 16x7,5cm waarvoor je behoorlijke kolenschoppen nodig hebt om er iets mee te kunnen met één hand.

IPhone 14-line-up

De trend om telefoons groter te maken was al enige tijd bezig en kreeg een stroomversnelling rond 2017. Toen kwam de stap van 16:9-schermen naar displays van 18:9, 19:9 en uiteindelijk ook veel 20:9. Op die beeldverhouding hangt het nu alweer een paar jaar en dat telefoons niet meer langer worden, is grotendeels daaraan te danken. In de jaren tussen 2014 en 2020 werden de schermranden immers ook kleiner. Vooral aan de boven- en onderkant ging er veel vanaf. Vroeger gold een telefoon met 5,5"-scherm als groot, maar Apple noemde in de afgelopen jaren de 5,4"-iPhone mini-modellen dus al 'mini'.

Samsung Galaxy Note: huge in 2011

Het is niet zo dat telefoons veel kleiner geworden zijn dit jaar. In de lengte is er iets afgegaan, maar in de breedte is er een tikkeltje bijgekomen. Dat kan erop duiden dat fabrikanten zich er vooral op hebben gericht om de schermranden iets symmetrischer te maken. Een enorme kin, zoals we vorige jaren veel zagen op smartphones met een veel grotere rand onder het scherm dan erboven, troffen we dit jaar veel minder aan.

De gemiddelde smartphone blijft groot, al verschilt het een beetje waar je kijkt. De goedkope telefoons zijn vaak groter doordat ze een vrij groot scherm hebben en daarnaast dikkere schermranden dan de duurdere modellen. In de high-end markt ging er juist iets vanaf. Onder meer Samsung, Xiaomi, Google, Sony en ASUS brachten dit jaar telefoons uit die in lengte, breedte of allebei ver onder het gemiddelde zaten. Goed om te vermelden: vouwbare telefoons hebben heel andere schermverhoudingen en hebben we in deze dataset dus niet meegenomen.

Gemiddelde telefoon per jaar, 2014-2022

Als je kijkt naar de meest gemiddelde telefoon van dit jaar, kom je uit rond de grootte van de Motorola Edge 30 Ultra. Die is iets kleiner dan de OnePlus 9 van vorig jaar, al zul je het verschil alleen zien als je de telefoons naast elkaar legt.

Motorola Moto Edge 30 Ultra

Daarbij valt op dat de spreiding niet zo groot is als je zou verwachten. Veruit de meeste telefoons hebben een scherm tussen 6,4" en 6,7". Er zijn enkele modellen die groter zijn en nog wat telefoons met een kleinere schermdiagonaal, maar de markt heeft zich duidelijk gestandaardiseerd rond 6,5".

Je zou misschien denken dat de grootte van telefoons verband houdt met de capaciteit van de accu, maar dat is niet helemaal het geval. Er is wel een verband, maar dat zit iets anders in elkaar dan je verwacht.

Eerst maar even hoe het gaat met de accucapaciteit van smartphones; veel modellen hebben tegenwoordig een capaciteit van rond 5000mAh. Als fabrikanten willen dat telefoons heel snel laden, verdelen ze de accu in cellen en dat gaat ten koste van de capaciteit. Die telefoons zijn ongeveer even groot, maar hebben dan een 4800mAh- of 4500mAh-accu. Het gemiddelde groeit nog steeds iets, maar lang niet zo snel als een paar jaar geleden. De groei vlakt af en de gemiddelde smartphone heeft nu een accu van bijna 4800mAh.

Als je de groei van de grootte van telefoons en de accucapaciteit bij elkaar zet, valt al snel op dat er wel een verband is, maar dat er meer aan de hand is. Natuurlijk: telefoons zijn langer geworden, maar de accucapaciteit is jaar op jaar met veel meer toegenomen. Nu telefoons niet meer langer of veel breder worden, neemt de groei van de accucapaciteit af.

Kortom: de grotere telefoons hebben grotere schermen en accu's met een hogere capaciteit mogelijk gemaakt. Dat verband kan natuurlijk ook heel goed omgekeerd werken. Fabrikanten wilden grotere schermen inbouwen en daarvoor is een grotere behuizing nodig en om dat grote scherm van stroom te voorzien is een accu met meer capaciteit nodig.

Compacte smartphones door de jaren heen

Tot slot

Hoe je het ook wendt of keert, het lijkt erop dat een trend die zich in de afgelopen jaren zo fors heeft doorgezet, is gekeerd. Telefoons worden gemiddeld gesproken niet langer groter, maar ze worden iets minder lang.

Dat is natuurlijk niet genoeg om liefhebbers van compacte telefoons tevreden te stellen. Immers: zelfs compacte telefoons zijn helemaal niet zo klein. De gemiddelde telefoon is nog altijd groter dan een aantal jaar geleden. De kans dat die veel kleiner wordt, lijkt eh… klein, want dan moeten schermen en accu's ook weer kleiner worden en dat is iets waar weinig fabrikanten en consumenten aan zullen willen. Smartphones zijn als productcategorie in de afgelopen jaren steeds volwassener geworden en daarbij hoort een einde aan de groeispurt. Dat moment hebben we bereikt.