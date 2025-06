Samsung: vouwbare smartphones verkopen beter dan Note in Europa, niet wereldwijd

Samsungs vouwbare smartphones verkopen nu beter dan de Galaxy Note-serie deed toen die bestond. Dat zegt de fabrikant op IFA. Wereldwijd heeft de Galaxy Z-serie de Note-serie nog niet ingehaald, al is dat wel het doel.

Samsung zei dat de Galaxy Z-telefoons beter verkopen per jaar dan Note-toestellen deden toen die er nog waren, meldt Android Police. Tussen 2011 en 2020 kwamen jaarlijks een of meerdere Galaxy Note-modellen uit, voorzien van een S-Pen. Sinds 2022 zit de S-Pen in de Ultra-variant van de S-serie, zoals de S22 Ultra en S23 Ulta. Ook de Z Fold-telefoons ondersteunen de S-Pen, al past hij bij die toestellen niet in de behuizing.

De fabrikant noemde geen concrete verkoopaantallen. De Galaxy Note-telefoons waren elk jaar groter en duurder dan de Galaxy S-telefoons, terwijl Samsung ze minder onder de aandacht leek te brengen met marketing. Daardoor golden ze als toestellen voor powerusers. Samsung heeft als doel dat vouwbare smartphones, die de plek als duurste smartphones in Samsungs line-up hebben overgenomen, de verkopen van de Note overtreffen, maar Samsung claimt nog niet dat het is gelukt. Samsung verkoopt vouwbare smartphones sinds 2019, toen de eerste Fold uitkwam. De fabrikant bevestigde vorig jaar dat er geen nieuwe Notes meer zouden komen.

Terugkijken: videopreview van de eerste Galaxy Note uit 2011