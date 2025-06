Privacyorganisatie klaagt bij Nederlandse overheid over privacybeleid Fitbit

Privacyorganisatie None Of Your Business heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens en twee andere Europese autoriteiten geklaagd over het privacybeleid van Google-dochterbedrijf Fitbit. Fitbit sluist data door naar landen buiten de EU zonder te zeggen welke dat zijn.

Behalve dat Fitbit de landen niet noemt in het privacybeleid, wil de gegevensfunctionaris van het bedrijf ook geen inzage geven in waar de data naartoe gaat, meldt Noyb. Daarom heeft het klachten ingediend in Nederland, Oostenrijk en Italië. Noyb wil dat de autoriteiten Fitbit aanpakken op het schenden van privacywet AVG.

Fitbit zegt in het privacybeleid al jaren dat het data doorstuurt naar landen buiten de EU, maar noemt concreet alleen de Verenigde Staten. Welke landen dat nog meer zijn, blijft onduidelijk. Ook de functionaris binnen Fitbit die de klaagster heeft benaderd wilde geen lijst van landen opsturen.

Zonder toestemming voor het doorsturen van gegevens naar die onbekende landen werken de apps en diensten van het bedrijf niet. "In het onderhavige geval werd de klaagster gedwongen in te stemmen met de doorgifte van haar gegevens naar derde landen en wordt zij gedwongen haar Fitbit account te verwijderen, kan zij geen gebruik meer maken van de Fitbit-app en verliest zij haar Fitbit-abonnement –

waarbij het onduidelijk is of zij eventueel gemaakte abonnementskosten terugkrijgt – als zij haar toestemming voor de gegevensdoorgifte intrekt. Na intrekking van de toestemming kan klaagster kortom nog in slechts zeer beperkte mate gebruikmaken van de functies die haar Fitbit Charge 4-smartwatch biedt." Fitbit is sinds 2021 eigendom van Google.