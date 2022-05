'EU bekijkt of overname van Fitbit door Google privacybezwaren oplevert'

De Europese Unie zou meerdere vragenlijsten hebben gestuurd naar concurrenten van Google en Fitbit, om te vragen of de overname van Fitbit privacy- of concurrentiebezwaren op zou leveren. Privacygroepen waarschuwen voor de overname, die Google te veel data zou opleveren.

Het gaat volgens de Financial Times om twee vragenlijsten van in totaal zo'n zestig pagina's, waarin de concurrenten worden gevraagd welke gevolgen zij denken dat de overname van Fitbit door Google zou hebben. De concurrenten worden specifiek gevraagd of de overname schadelijk zou zijn voor de concurrentie, of het een nadeel zou opleveren voor andere conditietrackingapps in de Google Play Store, of dat het Google meer profileringsdata zou geven. De concurrenten zouden ook gevraagd zijn wat de impact op de overname zou zijn op Googles gezondheidstak.

Hoewel de vragenlijsten nog geen onderdeel zijn van een officieel onderzoek, zou de manier waarop de vragen zijn gesteld volgens de FT wel wijzen op een mogelijk opkomend onderzoek. Anonieme betrokkenen zeggen volgens de krant dat de vragenlijsten betekenen dat de EU zich opmaakt voor een uitgebreid onderzoek. Mogelijk zou de Europese Unie de overname uiteindelijk kunnen blokkeren. De EU heeft tot 20 juli de tijd om te besluiten of het verder gaat met het onderzoek naar de overname.

In een gezamenlijk ondertekende brief geven twintig consumenten- en burgerorganisaties aan bedenkingen te hebben bij de overname van Fitbit. Ze zijn bezorgd dat de overname een 'gamechanger' zal zijn voor hoe mensen omgaan met de online wereld en voor de digitale markt en gezondheidsmarkt. Ze stellen dat Google de 'uitzonderlijk waardevolle gezondheids- en locatie-informatie en dataverzamelingsmogelijkheiden van Fitbit zal gebruiken om zijn eigen al dominante positie in digitale markten zoals online reclame te verstevigen'.

Volgens het statement moeten waakhonden er vanuit gaan dat Google uiteindelijk alle gevoelige data waar Fitbit over beschikt zal combineren met zijn eigen data. Ze wijzen er ook op dat wearables uiteindelijk de rol van smartphones over zouden kunnen nemen als 'toegangspoorten' tot het internet. Daarom moeten overheden ervoor waken dat Google in deze markt te groot wordt, aldus de ondertekenaars. Onder de ondertekenende organisatie valt BEUC, een koepelorganisatie voor Europese consumentenorganisaties.

In een reactie aan de FT zegt Google dat het de Fitbit-data niet wil gebruiken voor Google ads en dat het klanten de controle wil geven over hun data. Eind vorig jaar bleek dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de Fitbit-overname. Google maakte de overname in november bekend, het bedrijf wil naar eigen zeggen meer Made by Google-wearables op de markt brengen.