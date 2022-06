Gerucht: Europese Commissie wil overname Fitbit door Google onderzoeken

De Europese Commissie zou volgende week willen aankondigen dat het een vier maanden durend onderzoek begint naar de overname van Fitbit door Google. De Commissie zou willen onderzoeken wat er gebeurt met data over de gezondheid van gebruikers in de zorg.

Het onderzoek zou moeten uitwijzen of de Europese Commissie goedkeuring wil geven aan de eerder aangekondigde overname van Fitbit door Google, meldt Reuters. Google heeft al gezegd dat het belooft om gezondheidsdata niet te gebruiken voor gerichte advertenties bij Europese gebruikers, maar dat gaat de Commissie kennelijk niet ver genoeg.

De Europese Commissie wilde niet reageren op het verhaal. Google zegt tegen Reuters dat de deal niet gaat over data, maar over apparaten. De zoekgigant wijst erop dat de combinatie van Fitbit en Google meer concurrentie in wearables mogelijk maakt. Apple, Samsung en Xiaomi zijn naast Fitbit grote spelers op het gebied van wearables. Google maakte in november vorig jaar bekend Fitbit te willen overnemen voor bijna 1,9 miljard euro.