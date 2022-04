Europese Commissie neemt langer de tijd voor onderzoek Google-overname Fitbit

De Europese Commissie neemt langer de tijd om de overname van Fitbit door Google te onderwerpen aan onderzoek. De deadline lag eerst in het najaar, maar nu loopt het tot vlak voor kerst, zo laat de Commissie weten.

Die beslissing is genomen met instemming van beide betrokken bedrijven, meldt Reuters op basis van een statement van de Europese Commissie. De deadline komt nu te liggen op 23 december. De Commissie had het onderzoek begin augustus aangekondigd.

De EC heeft vooral zorgen over de toegang die Google krijgt tot data van Fitbit-gebruikers. Die zorgen gaan specifiek over online zoekopdrachten en de advertenties die daarbij komen te staan, en 'ad-tech-services' zelf.

De data die Google in handen krijgt met de overname zou mogelijk voor een groot voordeel kunnen zorgen in de online advertentiemarkt. De Commissie vindt dat Google al een dominante positie heeft in die markt in Europese landen. Door de overname zou die positie alleen maar sterker worden.

De Commissie kijkt daarnaast ook naar twee andere zaken. Zo willen de onderzoekers het effect van de overname zien op de 'digitale gezondheidssector', die in Europa 'nog in een groeiende fase is'. Ook wil de Commissie weten welke mogelijkheden en interesses Google heeft om concurrerende wearablediensten te dwarsbomen, bijvoorbeeld door de werking op Android te verslechteren.