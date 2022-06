Europese Commissie start onderzoek naar Google vanwege Fitbit-overname

De Europese Commissie begint een onderzoek naar de overname van Fitbit door Google. De EC is bang dat Google de Fitbit-data gaat gebruiken om zijn marktpositie oneerlijk te versterken. Google zegt zelf dat het dat niet van plan is.

De Commissie begint een officieel onderzoek naar Google, nadat het eerder al een verkennend onderzoek had gedaan. Er gingen al geruchten dat de EC zo'n onderzoek wilde. Het gaat om de overname van Fitbit van vorig jaar. Google betaalde toen 1,88 miljard euro voor de maker van fitnesstrackers.

De EC heeft vooral zorgen over de toegang die Google krijgt tot data van Fitbit-gebruikers. Die zorgen gaan specifiek over online zoekopdrachten en de advertenties die daarbij komen te staan, en 'ad-tech-services' zelf. "Door Fitbit over te nemen krijgt Google de database over Fitbit-gebruikers en hun gezondheid, en de technologie om een soortgelijke database zelf te maken", schrijft Eurocommissaris Margrethe Vestager.

De data die Google in handen krijgt met de overname zou mogelijk voor een groot voordeel kunnen zorgen in de online advertentiemarkt. "Door die datavoorsprong in het personaliseren van advertenties is het moeilijker voor rivalen om te concurreren met Googles online advertentiediensten", schrijft Vestager. De Commissie vindt dat Google al een dominante positie heeft in die markt in Europese landen. Door de overname zou die positie alleen maar versterkt worden.

De Commissie kijkt daarnaast ook naar twee andere zaken. Zo willen de onderzoekers het effect van de overname zien op de 'digitale gezondheidssector', die in Europa 'nog in een groeiende fase is'. Ook wil de Commissie weten welke mogelijkheden en interesses Google heeft om concurrerende wearablediensten te dwarsbomen, bijvoorbeeld door de werking op Android te verslechteren.

Google zegt in een blogpost dat het mee wil werken aan het onderzoek. Het bedrijf herhaalt dat het Fitbit overneemt vanwege de hardware, en niet om de data. Tijdens de eerste fase van het onderzoek stelde Google al voor de data die het via Fitbit-diensten verzamelt te scheiden van andere profielgegevens, maar de oplossing die het bedrijf daarvoor aandroeg was voor de EC niet genoeg.