EU-mededingingsautoriteit doet onderzoek naar dataverzameling Google

Het Europese directoraat-generaal Concurrentie, de mededingsautoriteit van de EU, doet onderzoek naar de dataverzamelingspraktijken van Google. Daarvoor het het orgaan vragenlijsten naar verschillende andere bedrijven gestuurd. Dat schrijft Reuters.

In de vragenlijsten, die naar niet nader genoemde bedrijven zijn gestuurd, zou het DG Concurrentie de bedrijven ondervragen over Googles dataverzameling in het kader van lokale zoekdiensten, online adverteren, gericht adverteren, inlogdiensten, browsers en meer. Verder wil het weten over overeenkomsten met betrekking tot data delen met Google, eventuele compensatie daarvoor, gevallen waarin Google data weigerde te delen en dergelijke. Al met al lijkt de DG Concurrentie een mogelijke datamonopolie te onderzoeken.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Google in de problemen komt met Europa. Hier wordt relatief streng opgetreden tegen techbedrijven. Eerder legde de EU een boete van 4,34 miljard euro op aan Google wegens machtsmisbruik met Android en later volgde een boete van 1,49 miljard euro voor dezelfde overtreding met zijn AdSense-netwerk.

Google zegt in een reactie aan Reuters dat het zal meewerken met de Europese Commissie in deze zaak. De Europese Commissie, waarvoor het directoraat-generaal Concurrentie werkt, geeft geen commentaar aan Reuters. De Eu-commissaris voor Mededinging liet een aantal dagen geleden al weten niet tevreden te zijn met wat de boetes aan Google tot nu toe hebben opgeleverd.