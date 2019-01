Contract Google en Adblock Plus is niet meer strijdig met Duitse mededingingswet

Duitse mededingingsautoriteiten hebben de samenwerking tussen Eyeo en Google goedgekeurd. De autoriteiten onderzochten de overeenkomst die Eyeo met Google had voor het whitelisten van Googles advertenties, omdat deze nadelig was voor Eyeo.

Het Duitse Bundeskartellamt heeft de samenwerking samen met zijn Oostenrijkse evenknie goedgekeurd nadat Eyeo en Google hun whitelistingovereenkomst aanpasten. De mededingingsautoriteiten onderzochten de overeenkomst omdat deze aanvullende clausules bevatte die de mogelijkheden van Eyeo beperkten om Adblock Plus uit te breiden en verder te ontwikkelen. De partijen hebben een nieuwe overeenkomst gesloten zonder de desbetreffende beperkingen, waardoor de autoriteiten de zaak konden sluiten, meldt het Bundeskartellamt.

Eyeo biedt als onderdeel van zijn Adblock Plus-dienst een mogelijkheid voor grote adverteerders om op een witte lijst te komen als ze daarvoor betalen en advertenties bieden die volgens Eyeo 'acceptabel' zijn. Gebruikers van Adblock Plus krijgen die advertenties dan standaard in hun browser te zien, tenzij ze dit expliciet voorkomen.

Google was een van de eerste klanten van Eyeo, maar inmiddels zijn ook andere grote adverteerders klant bij het bedrijf, zoals Amazon en Microsoft. Het in Keulen gevestigde Eyeo brengt dertig procent van de advertentieomzet in rekening om bedrijven op de witte lijst te zetten.

Andreas Mundt, voorzitter van het Bundeskartellamt noemt het begrijpelijk dat consumenten het type en de hoeveelheid online reclame willen bedwingen. "De verspreiding van adblockers maakt deel uit van het competitieve proces bij online reclamediensten. Contractuele regelingen die erop gericht zijn de verspreiding van adblockers te beperken, zijn derhalve uit mededingingsoogpunt onaanvaardbaar".

Vorig jaar oordeelde het Duitse Bundesgerichtshof al dat het Eyeo niet de wet overtreedt met zijn dienst om internetadvertenties te blokkeren.