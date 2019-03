Google voegt afbeeldingen met advertenties toe aan Image Search

Google test met het weergeven van advertentielinks die geïntegreerd zijn in plaatjes en getoond worden bij het zoeken naar afbeeldingen. Via de links kunnen gebruikers de getoonde producten kopen. In de komende maanden gaat Google dit meer toepassen.

Google noemt de nieuwe advertentievorm op Google Images shoppable ads. Het gaat om afbeeldingen die door een adverteerder worden geüpload, waar producten op staan die relevant zijn voor de zoekopdracht en waar tags in zijn verwerkt. Als gebruikers daar met de muis over bewegen, zien ze informatie over het product zoals het merk, de naam en de prijs. Met een klik komen zoekenden in de webshop van de adverteerder terecht en kan het product aangeschaft worden.

Als voorbeelden noemt Google het zoeken naar 'home office ideas', 'shower tile designs' en 'abstract art'. Onder andere bij deze drie zoekopdrachten test de zoekgigant momenteel met de shoppable ads. Volgens Google doet een select aantal adverteerders mee en worden de advertenties tijdens de test aan een klein deel van de bezoekers getoond.

In de komende maanden gaat Google de shoppable ads in meer categorieën tonen en krijgen ook meer adverteerders de mogelijkheid om dergelijke advertenties te maken. Volgens Google wijst onderzoek uit dat veel Amerikanen Google Images gebruiken om producten te bekijken voordat ze het kopen.