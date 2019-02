Alphabet behaalt hogere omzet en verliest fors meer bij experimentele divisie

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het laatste kwartaal van 2018 een aanzienlijk hogere omzet geboekt. Die steeg ten opzichte van het vierde kwartaal uit 2017 met 22 procent naar 39,3 miljard dollar. Bij de experimentele divisie verdubbelde het verlies bijna.

Uit de kwartaalcijfers van Alphabet blijkt dat de omzet bij de experimentele divisie 'other bets' weliswaar omhoog ging van 131 naar 154 miljoen dollar, maar daar staat ook een fors hoger verlies tegenover. In het vierde kwartaal van 2017 was dat verlies nog 748 miljoen dollar en dat liep in het afgelopen kwartaal op naar 1,3 miljard dollar. Dit is overigens nog altijd beduidend minder dan het verlies van bijna 3,6 miljard dollar dat aan 'other bets' was toe te schrijven in het laatste kwartaal van 2015.

Onder de divisie 'other bets' vallen onder meer bedrijfsonderdelen als de medische onderneming Verily, internetballonnenbedrijf Loon en Waymo, het bedrijf dat inzet op technologie voor autonoom rijden. Ruth Porat, de cto van Google gaf tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers aan dat er bij other bets een flink hogere compensatie aan de orde was voor medewerkers en leidinggevenden van dit bedrijfsonderdeel. Het opgelopen verlies is waarschijnlijk ook een indicatie dat Alphabet behoorlijke bedragen blijft investeren in onderzoek en experimentele technologie.

De grote groeimotor van het bedrijf is nog altijd het Google-onderdeel, waarbij het draait om online advertentie-inkomsten afkomstig van verschillende Google-diensten als YouTube en Search. De omzet uit advertenties steeg van 27,2 naar 32,6 miljard dollar, een stijging die relatief gezien vergelijkbaar is met eerdere kwartalen.

Het onderdeel genaamd 'other revenues', waar bijvoorbeeld de clouddiensten en hardwareverkopen onder vallen, blijft volgens het bedrijf een snel groeiend onderdeel: de omzet steeg van bijna 5 miljard dollar naar 6,5 miljard dollar. Topman Sundar Pichai zei dat vorig jaar het aantal Google Cloud-platforms meer dan verdubbelde, schrijft onder meer CNBC.

Alphabet noteerde in zijn geheel een operationale winst van 8,2 miljard dollar, terwijl dat een jaar eerder in hetzelfde kwartaal nog 7,7 miljard dollar was. Over heel 2018 kwam de omzet uit op 136,8 miljard dollar, wat een stijging van 23 procent is ten opzichte van 2017.