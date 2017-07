Europese boete zorgt voor lagere winst bij Google-moederbedrijf Alphabet

Google-moederbedrijf Alphabet heeft in het eerste kwartaal van 2017 met 3,5 miljard dollar een aanzienlijke lagere winst geboekt door de boete die de Europese Commissie heeft opgelegd aan Google wegens het bevoordelen van Google Shopping. De omzet steeg met 21 procent.

De nettowinst daalde met zo'n 44 procent en kwam in het tweede kwartaal van 2017 uit op 3,5 miljard dollar. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal boekte Alphabet nog een winst van 6,3 miljard dollar. Tegelijkertijd is de omzet wel gestegen: in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar was er een stijging van 21 procent naar een omzetbedrag van 26 miljard dollar.

Eind juni legde de Europese Commissie Google een boete van 2,42 miljard euro op voor het bevoordelen van de eigen prijsvergelijker Google Shopping in de zoekresultaten van Googles zoekmachine. Volgens Commissielid van Mededinging, Margrethe Vestager, heeft Google met het voortrekken van Google Shopping in de zoekresultaten misbruik gemaakt van de machtspositie die het bedrijf heeft op de markt van zoekmachines. Google plaatste de resultaten van de eigen prijsvergelijker bij de zoekresultaten in Google, terwijl concurrerende prijsvergelijkers lager in de zoekresultaten werden geplaatst. Mogelijk gaat Google nog in beroep tegen deze boete, maar de verwerking van de boete in de kwartaalcijfers staat daar los van.

De omzetstijging komt vooral door de online advertentiemarkt. In het tweede kwartaal van 2017 was de omzet uit advertenties goed voor 22,7 miljard dollar, een stijging van zo'n 15 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar lieten de advertentie-inkomsten van Google een omzet zien van 21,4 miljard dollar. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de omzetgroei in dit segment met zo'n 6 procent gestegen. De advertenties op YouTube en mobiele advertenties in de zoekresultaten van Google doen het vooral erg goed; volgens de voormalige topman van Google, Sundar Pichai, maakt YouTube wereldwijd een aanzienlijke groei door.

Het verlies van Alphabets experimentele divisie, in de kwartaalcijfers aangeduid als 'other bets', is gedaald. Het operationele verlies kwam uit op 772 miljoen dollar, een daling van bijna tien procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De omzet van dit bedrijfsonderdeel kwam uit op 248 miljoen dollar, een stijging van 34 procent ten opzichte van het tweede kwartaal uit 2016. De omzet was in het eerste kwartaal van 2017 bijna gelijk: 244 miljoen dollar. Onder deze experimentele divisie 'other bets' vallen onder meer bedrijfsonderdelen als smarthome-fabrikant Nest, internetaanbieder Google Fiber, medische onderneming Verily en zelfrijdende autobedrijf Waymo.

Inmiddels is bekend geworden dat de directeur van Google, Sundar Pichai, is toegetreden tot de raad van bestuur van Alphabet. Hij is medeverantwoordelijk voor een impuls in de investeringen van Google in kunstmatige intelligentie.