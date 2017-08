Google test optie aanpassen afspeelsnelheid bij YouTube voor Android

Bij bepaalde installaties van de YouTube-app voor Android is Google de mogelijkheid om de afspeelsnelheid aan te passen aan het testen. Net als al jaren op desktops mogelijk is, kunnen gebruikers de snelheid afstellen met factoren van 0,25 tot 2.

Een redacteur van 9to5Google is een van de gebruikers waarbij de functie in de app is verschenen. De aanpassing is echter niet gebonden aan het versienummer van zijn YouTube-app: hij zegt versie 12.29.57 te draaien, maar andere gebruikers met dezelfde versie zien de snelheidsregelingsopties niet. Wellicht dat het toestel een verschil uitmaakt. De redacteur gebruikt een Google Pixel, wat momenteel het vlaggenschip is van het bedrijf.

Een mogelijk struikelblok waar Google nog overheen moet, is het gevaar van dropped frames wanneer de afspeelsnelheid hoger wordt ingesteld dan wat de hardware van het toestel aankan. Wellicht dat dit zal bepalen welke toestellen de optie in de toekomst krijgen of mogelijk wat de toegestane maximumsnelheid wordt. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat Google de dropped frames als een eigen risico voor de gebruiker beschouwt en uiteindelijk de functie gewoon volledig vrijgeeft, of dat het idee alsnog volledig geschrapt wordt.

Beeld: 9to5Google