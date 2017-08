Corsair geeft zijn One Pro sff-game-pc upgrade met GTX 1080 Ti en nvme-ssd

Corsair heeft drie nieuwe varianten van zijn sff-pc One op de markt gebracht. De kleine gamingcomputers kunnen nu gekocht worden in uitvoeringen uitgerust met een Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, maximaal 32GB ram en een nvme-ssd.

Net als bepaalde bestaande uitvoeringen van de Corsair One Pro is de videokaart voorzien van waterkoeling. Die moet er volgens het bedrijf voor zorgen dat de kaart tegelijkertijd een overklok van 100MHz moet behalen en alsnog 30 graden koeler blijft dan zijn luchtgekoelde tegenhangers op de markt. De cpu en gpu hebben ook ieder hun eigen loop. Om deze sterkere videokaart van stroom te voorzien, zit er in deze modellen ook een 500W-voeding, ten opzichte van een 400W-model in de andere Ones.

Over de nvme-ssd's treedt Corsair niet veel in detail. De m.2-drive wordt alleen met een capaciteit van 480GB geleverd en vervangt de sata-ssd die in andere configuraties te vinden is. Over de snelheid zegt Corsair alleen dat deze 'tot vijf keer zo hoog is als bij traditionele sata-ssd's'. Net als een bestaand model van de One Pro hebben deze modellen allemaal een 2TB-hdd.

Op processorgebied verandert er niets voor de nieuwe One Pro's. Ze hebben allemaal een watergekoelde Intel Core i7-7700K aan boord, maar het krachtigste model is wel uitgerust met 32GB aan ddr4-werkgeheugen. Dat draait net als het ram van de andere modellen op 2400MHz.

Voor de rest zijn zaken als de behuizing, het moederbord en het os onveranderd. Het gaat in totaal om drie varianten. In een notendop heeft de goedkoopste alleen de nvme-ssd-upgrade, de middelste de videokaart-upgrade en de nvme-ssd, en de duurste heeft de nvme-ssd, de videokaart en het extra ram. Let wel, het werkgeheugen en de opslagruimte zijn ook handmatig te upgraden. De prijzen variëren van 2499 euro tot 3039 euro. De nieuwe modellen zijn direct te koop via Corsair, maar verschijnen mogelijk ook in de webshops. Van de bestaande One Pro heeft Tweakers ook een recensie geschreven.