maandag 1 mei 2017

Bij de vorige Best Buy Guide moesten we nog wachten op de komst van AMD's nieuwe generatie processors. AMD beloofde grote verbeteringen met zijn Zen-architectuur en heeft dat goeddeels waargemaakt. Inmiddels heeft het bedrijf met zijn Ryzen 7- en Ryzen 5-series laten zien dat er eindelijk weer serieus iets te kiezen valt in processorland. Vooral voor alledaagse systemen vormen de Ryzen 5-processors een interessant alternatief voor Intels Core-processors.

Bij de introductie van Ryzen-processors hoort een compleet ecosysteem aan andere componenten. Zo moet je uiteraard een nieuw moederbord kopen, want Ryzen moet in AM4-sockets gestoken worden. Bovendien maakt Ryzen gebruik van ddr4-geheugen en tot op heden zijn de processors nogal kieskeurig gebleken ten aanzien van de modules waarmee ze het best samenwerken. Aan voeding en behuizing voor Ryzen worden dan weer geen gekke of aparte eisen gesteld.

Zoals gebruikelijk zijn de Best Buy Guide-systemen in overleg met de community van Tweakers samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Basisgame-pc 800 euro Mainstream-gamesysteem 1200 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.