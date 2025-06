De beste 1440p-game-pc

De 1440p-game-pc stellen we samen voor de gamer die wat meer te besteden heeft aan gaming, al hebben we het budget wel wat teruggeschroefd ten opzichte van de vorige versie. Die 'white edition' schurkte meer tegen een 4k-systeem aan, zowel qua prijs als prestaties. Dat advies kun je uiteraard nog altijd ter harte nemen als je budget het toelaat. We gaan uit van een resolutie van 1440p, oftewel 2560 bij 1440 pixels. Je kunt dat oprekken tot een 1440p-ultrawidescherm of juist voor hele hoge framerates gaan en het systeem op een full-hd-monitor aansluiten. Het uitgangspunt is comfortabel gamen voor zij die wat willen uitgeven aan hun game-pc.

Zoals altijd hebben we het systeem zelf gebouwd om de compatibiliteit te kunnen garanderen en onze benchmarks gedraaid, die vanzelfsprekend voornamelijk gefocust zijn op de prestaties in games. Ook geven we je een aantal tips voor mogelijke upgrades.

Updates 4-6-2025 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders.

7-5-2025 We hebben het ASRock B650-moederbord vervangen door een nieuwer B850-model.

7-4-2025 We hebben de bijpassende monitor aangepast.

17-2-2025 We hebben de upgrade-videokaart aangepast naar de Sapphire Pulse wegens prijs en beschikbaarheid van de vorige aanrader.

10-2-2025 We hebben de voeding aangepast naar de Corsair RM650e.

2-12-2024 We hebben de videokaart aangepast naar hetzelfde model van een andere fabrikant omdat de oorspronkelijke kaart niet meer leverbaar is.

25-11-2024 We hebben een andere bijpassende monitor geselecteerd vanwege prijswijzigingen.

7-10-2024 We hebben de ssd vervangen door een sneller exemplaar.

Direct naar:

Met dit systeem zijn we op een veel lager geprijsd 1440p-systeem uitgekomen dan onze luxe 'white edition' van eerder dit jaar. Uit jullie comments bleek dat een systeem niet zo zeer strak hoeft te ogen, maar vooral bang for your buck moet leveren. Daarom hebben we de processor wat bescheidener gekozen, net als de videokaart en het moederbord. Voor het geheugen hebben we aan 32GB vastgehouden en ook voor de ssd vonden we 2TB wel een 'sweet spot'. Al die hardware hebben we in de door de community aangeraden Chieftec APEX AIR ingebouwd. Omdat het zachtgezegd nogal even geleden was dat we een behuizing van deze fabrikant zagen, hebben we twee varianten van die APEX-behuizing aan onze uitgebreide testprocedure onderworpen. We willen immers geen BBG-systeem in een zwaar tegenvallende kast proppen. Wel viel op dat we voor het mATX-bord even twee afstandsbusjes in de behuizing moesten verplaatsen: vaak is dat niet nodig, maar let daar dus even op. En over afstand gesproken: noch de videokaart, noch de behuizing wordt geleverd met een steuntje voor de videokaart, dus installeerden wij een zelfgeprint exemplaar om de videokaart netjes recht te houden.

Processor AMD Ryzen 5 7600 Boxed AM5 socket • Hexa (6) core @ 3,8GHz-5,1GHz 4.5 van 5 sterren (13 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 179,- € 179,- bij Megekko Bekijk alle prijzen De Ryzen 5 7600 van AMD is al in menig Desktop BBG-lijstje voorbijgekomen. De hexacore combineert een steeds lager wordende prijs met prima gameprestaties. Dat dankt de 7600 aan zijn vrij hooggeklokte Zen 4-cores: voor gaming zijn één of twee snelle cores vaak beter dan meer langzamere cores. Toch komen de zes cores van de R5 7600 ook in zwaardere, multithreaded werklasten nog goed mee, zodat je ook met wat contentcreatie prima uit de voeten kunt. Bovendien is de processor niet zo hongerig naar energie en dus met een bescheiden koeler prima op temperatuur te houden. Je kunt overwegen de tray-versie, zonder meegeleverde koeler dus - te kopen: we gebruiken de meegeleverde koeler immers niet. De tray-versie is momenteel ongeveer tien procent goedkoper. Lees de volledige review: Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ryzens

Moederbord ASRock B850M-X WiFi R2.0 Socket AM5 • Micro-ATX • AMD B850 chipset Prijs bij publicatie: € 128,- € 124,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen Om de kosten niet onnodig te laten stijgen, kiezen we voor een vrij eenvoudig moederbord voor onze R5 7600 en overige componenten. ASRocks B850M-bord is, zoals de M in de naam verraadt, een mATX-moederbord: iets kleiner dan gewone ATX-borden dus en groter dan de kleine mITX-bordjes. Door het kleinere formaat zijn er slechts twee geheugenslots en evenzoveel M.2-slots aanwezig. Dat eerste is geen probleem: alle vier de slots van grotere moederborden vullen we maar zeer zelden, maar je opslag met M.2-ssd's uitbreiden, kan snel afgelopen zijn. Wel kun je een Gen5-ssd inbouwen als de prijzen daarvan zakken en verder beschik je over een flink arsenaal aan poorten, al zijn met name de USB-poorten niet zo snel en talrijk als op duurdere borden. We hebben het systeem gebouwd en getest met de originele versie van dit bord: inmiddels is die niet meer verkrijgbaar en is opgevolgd door de R.2.0-versie.

Geheugen G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 32GB DDR5 @ 6.000MT/s, kit van 2 5 van 5 sterren (3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 92,- € 94,37 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Deze geheugenkitjes van G.Skill zijn vrij eenvoudig: rgb-verlichting of versierde heatsinks zijn er niet bij, maar ondanks inmiddels licht stijgende prijzen is dit kitje aantrekkelijk genoeg geprijsd om 32GB geheugen in ons systeem te kunnen prikken. Vergeet niet in je bios even op de EXPO-knop te drukken: daarmee verhoog je de geheugensnelheid tot 6000MT/s. We hadden nog een ander kitje op het oog, Lexars Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA, dat vrijwel identiek is wat specs betreft, maar wél rgb aan bord heeft én een tientje goedkoper is. Helaas kwam dat kitje niet op tijd binnen voor het samenstellen van dit systeem.

Voeding Corsair RM650e (2025) Zwart 650W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair 2.5 van 5 sterren (3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 90,- € 79,90 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen We hebben het systeem gebouwd met de Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W, maar inmiddels heeft Corsair een heel interessant alternatief uitgebracht. De Corsair RM650e (2025-versie) komt uitstekend naar voren in het testrapport van Cybenetics, waarbij vooral de zeer lage geluidsproductie opvalt. Die is ook nog eens goedkoper, een goede reden om de Toughpower te vervangen door de Corsair-voeding. De RM650e heeft volledig modulaire bekabeling, waaronder een 12V-2x6-kabel voor gpu's tot 300W. Met 14cm is hij een paar centimeter minder diep dan alternatieven, waardoor je in de APEX wat meer ruimte hebt om de kabels weg te werken. De 120mm-fan wordt semi-passief aangestuurd - tot aan halve belasting staat hij volledig stil - maar in tegenstelling tot bij sommige duurdere voedingen, kun je dat niet zelf uitzetten.

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Je kunt elk onderdeel upgraden, mits de upgrades natuurlijk bij elkaar passen. De grootste winsten krijg je van een snellere videokaart en in iets mindere mate van een krachtiger processor. Onderstaand zie je de upgrades en alternatieven die wij voor het 1440p-systeem zouden overwegen.

Videokaart Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT 16GB Max. 2,43GHz • 16GB GDDR6 • 2x DP, 2x HDMI 5 van 5 sterren (4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 529,- € 564,48 bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen Hoewel de 7700 XT onze 1440p-aanrader is en in vrijwel alle games op 1440p-medium én ultra goed meekomt, kan het zijn dat je extreem zware games toch met iets minder grafisch detail wil spelen om hoge framerates te houden. Je kunt de 7700 XT dan aanhouden en af en toe een stapje terug doen naar high- in plaats van ultra-presets, of je upgradet je kaart naar een 7800 XT. Die kaart is iets sneller dan de RTX 4070, een kaart die wat ons betreft een alternatief zou zijn als je liever een Nvidia-kaart dan een AMD-kaart hebt. De prijs is maar iets hoger: tussen de 500 en 550 euro koop je deze snellere kaart. De Sapphire Pulse-variant kost op het moment van schrijven 509 euro.

Op veler verzoek hebben we dit keer ook een advies voor een goede gamingmonitor die past bij dit advies. Daarvoor schakelen we collega-redacteur Friso Weijers in, die voor Tweakers monitors test. Net als bij de onderdelen zelf, kiezen we niet de allerbeste en allerduurste optie, maar letten we ook goed op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. We horen graag of jullie deze toevoeging aan de Desktop BBG kunnen waarderen.

Best Buy LG UltraGear 27GR83Q-B Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) • 240Hz • IPS • 1ms 4.5 van 5 sterren (2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 334,- € 334,21 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De LG UltraGear 27GR83Q-B is een 27" ips-monitor met een refreshrate van liefst 240Hz. De responstijden zijn ruimschoots rap genoeg voor deze hoge refreshrate. Er is bovendien geen storende overshoot zichtbaar en de inputlag is daarbij lekker laag. Een motionblurreductionfunctie ontbreekt. De hoekig vormgegeven monitor beschikt over hoogteverstelling. Bijzonder zijn de HDMI 2.1-aansluitingen, waarmee de 27GR83Q-B 4k/120Hz-beelden van een moderne console kan tonen. De kleurweergave voor standaard sRGB-materiaal is prima, maar niet uitmuntend. Het helderheidsbereik is voor de meeste ruimtes afdoende, het contrast zoals gewoonlijk voor een ips-scherm niet heel hoog. Daarmee is dit scherm niet goed geschikt voor hdr-weergave.

We vergelijken deze verse 1440p-build met onze eerdere adviezen voor een 1080p-gamesysteem, het vorige 1440p-systeem-dat-eigenlijk-bijna-een-4k-systeem-was en ons nieuwe 4k-advies.

Gamebenchmarks

Avatar is een behoorlijk zware game en op de doelresolutie van 1440p haal je op medium-settings dan ook maar net iets meer dan zestig fps. Op ultra haal je dat net niet, maar de game is wel een stuk soepeler dan met het 1080p-gamesysteem. De 4k-resolutie is een brug te ver voor de 7700 XT in dit systeem.

Ook Cyberpunk staat bekend als een game die behoorlijk wat van je videokaart vraagt, maar de 7700 XT in ons 1440p-systeem weet op 1440p met ultra-settings toch nog soepel speelbare framerates te produceren.

Voor F1 is geen enkele resolutie te veel gevraagd: zelfs op 4k-ultra kun je nog een lekker rondje racen. Pas als je DXR of raytracing inschakelt, zakken de prestaties flink in; AMD-kaarten zijn iets minder sterk daarin dan die van Nvidia.

In Starfield zien we vergelijkbare prestaties als in Avatar: 1440p-ultra is nog net speelbaar, maar voor het gemak zou je misschien een kwaliteitstandje omlaag moeten. In Starfield blijft het 1440p-systeem op 1440p-medium keurig op 120fps presteren, en de ultra-preset levert nog altijd meer dan 90fps op. Zelfs op 4k-ultra is met dit systeem 60fps nog speelbaar.

Opgenomen vermogen en geluid

Als de pc niets aan het doen is, idle dus, is het opgenomen vermogen met nog geen 60W redelijk zuinig. Ga je de pc zwaar belasten, dan loopt het vermogen natuurlijk op: tijdens gamen noteren we net geen 300W. Onze voeding levert een vermogen van 650W, dus ruimte voor upgrades, of hogere kloksnelheden, is er genoeg.

Het opgenomen vermogen komt uiteindelijk allemaal vrij als warmte, en dus meten we zowel de temperaturen van de grootste warmteproducenten, de processor en videokaart, als de geluidsproductie. Die warmte moet namelijk afgevoerd worden, en de fans die daarvoor nodig zijn produceren het nodige geluid.

Om die geluidsproductie realistisch in kaart te brengen, hebben we automatische fantuning laten uitvoeren en het 'Silent'-fanprofiel gekozen. Dat levert idle een heel stille pc op, met 21dB(A) nauwelijks hoorbaar, en tijdens gamen noteerden we 34 decibel, nog steeds lekker stil dus.

De processor werd tijdens het testen redelijk warm, maar keurig binnen de norm en de videokaart was zelfs de koelste in de grafiek. Dat komt omdat Powercolor dezelfde koeler op deze 7700 XT heeft gezet als op de krachtiger 7800 XT-videokaart zit. De koeler is dus wat krachtiger dan strikt noodzakelijk, wat in lekker lage temperaturen resulteert.

Overige benchmarks

Je zult de pc ongetwijfeld ook wel eens voor andere dingen dan gaming gebruiken, en dan is de Ryzen 5 7600 prima bruikbaar. Supersnel is hij niet in de multithreaded benchmarks: met zijn zes cores is hij alleen sneller dan de iets oudere R5 5600. Maar de Cinebench 23 singlethreaded benchmark laat mooi zien waarom deze 7600-processor zo geschikt is voor gaming: hij zet een net iets hogere score neer met één core dan misschien wel de beste allroundgamingprocessor, de 7800X3D. Ook in de PC Mark-tests komt de 1440p-pc niet als snelste uit de bus, maar wel als prima bruikbaar: wil je meer prestaties, overweeg dan die Ryzen 7 7700 voor drie tientjes meer.