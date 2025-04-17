Corsair past weerstanden in RMe-voedingen aan om 'knettergeluid' op te lossen

Corsair bevestigt dat zijn RMe-voedingen ongewenste geluiden kunnen maken, die door diverse tweakers werden omschreven als 'knetteren'. Getroffen gebruikers kunnen hun psu gratis omruilen voor een revisie waarin het probleem is opgelost.

Het probleem kwam voor het eerst op de radar toen Jon Gerow, het hoofd van Corsairs psu-ontwikkelteam, in maart een blogpost publiceerde over 'klikgeluiden' die gemeld werden door sommige kopers van de RM1000e. Corsair bracht die voedingen in januari uit. Het viel Tweakers echter op dat in gebruikersreviews ook gebruikers van de modellen met lagere vermogens vergelijkbare problemen meldden. Nadat Tweakers daar vragen over stelde aan Corsair, voerde de fabrikant nader onderzoek uit, waaruit nu blijkt dat ook de psu's met een lagere capaciteit hier last van kunnen hebben.

Your browser does not support the audio element. Een opname van het 'knettergeluid'.

Bron: Hampen00 op Reddit

(voor hoorbaarheid versterkt door Tweakers)

Het krakende of knetterende geluid is volgens Gerow afkomstig van de energie die bij het schakelen van mosfets de zogenaamde resonant tank in stroomt. De aanwezigheid hiervan is typerend voor het gebruikte LLC-resonant-ontwerp, dat vanwege zijn hoge efficiëntie in veel moderne voedingen wordt toegepast. Het geluid is continu aanwezig, maar doorgaans op frequenties die het menselijk gehoor niet kan waarnemen. Korte dips waarbij het schakelgeluid wel binnen dat bereik komt, worden gehoord als plop- of klikgeluiden.

Corsair zegt tegen Tweakers dat het reproduceren van het gerapporteerde geluid lastig was. "Dit gebeurt alleen bij zeer specifieke, hoge belastingen, wat ook de reden is dat het eerst alleen gemeld werd bij de 1000W-versie. We weten nu dat het ook bij andere modellen in de RMe-serie kan voorkomen, maar doordat het geluid alleen voorkomt bij hoge loads en schakelfrequenties, is het veel zeldzamer op de lagere modellen", zegt een woordvoerder. Of er iets te horen viel, hing onder meer af van de aangesloten componenten, de gebruikte belasting en zelfs de temperatuur van de weerstanden.

Het aanpassen van enkele weerstanden zorgt ervoor dat het geluid onder alle omstandigheden buiten het bereik van het menselijk gehoor blijft. Deze revisie is bij alle modellen uit de RMe (2025)-serie doorgevoerd en is inmiddels van toepassing op alle voorraad die naar winkels wordt verstuurd. Hoewel Corsair benadrukt dat het geluid niet schadelijk is, vraagt het klanten die het 'knettergeluid' menen te horen om contact op te nemen met zijn klantenservice. "We ruilen de voeding dan graag om voor een versie met de nieuwe weerstanden."