Corsair past weerstanden in RMe-voedingen aan om 'knettergeluid' op te lossen

Corsair bevestigt dat zijn RMe-voedingen ongewenste geluiden kunnen maken, die door diverse tweakers werden omschreven als 'knetteren'. Getroffen gebruikers kunnen hun psu gratis omruilen voor een revisie waarin het probleem is opgelost.

Het probleem kwam voor het eerst op de radar toen Jon Gerow, het hoofd van Corsairs psu-ontwikkelteam, in maart een blogpost publiceerde over 'klikgeluiden' die gemeld werden door sommige kopers van de RM1000e. Corsair bracht die voedingen in januari uit. Het viel Tweakers echter op dat in gebruikersreviews ook gebruikers van de modellen met lagere vermogens vergelijkbare problemen meldden. Nadat Tweakers daar vragen over stelde aan Corsair, voerde de fabrikant nader onderzoek uit, waaruit nu blijkt dat ook de psu's met een lagere capaciteit hier last van kunnen hebben.

Een opname van het 'knettergeluid'.
Bron: Hampen00 op Reddit
(voor hoorbaarheid versterkt door Tweakers)

Het krakende of knetterende geluid is volgens Gerow afkomstig van de energie die bij het schakelen van mosfets de zogenaamde resonant tank in stroomt. De aanwezigheid hiervan is typerend voor het gebruikte LLC-resonant-ontwerp, dat vanwege zijn hoge efficiëntie in veel moderne voedingen wordt toegepast. Het geluid is continu aanwezig, maar doorgaans op frequenties die het menselijk gehoor niet kan waarnemen. Korte dips waarbij het schakelgeluid wel binnen dat bereik komt, worden gehoord als plop- of klikgeluiden.

Corsair zegt tegen Tweakers dat het reproduceren van het gerapporteerde geluid lastig was. "Dit gebeurt alleen bij zeer specifieke, hoge belastingen, wat ook de reden is dat het eerst alleen gemeld werd bij de 1000W-versie. We weten nu dat het ook bij andere modellen in de RMe-serie kan voorkomen, maar doordat het geluid alleen voorkomt bij hoge loads en schakelfrequenties, is het veel zeldzamer op de lagere modellen", zegt een woordvoerder. Of er iets te horen viel, hing onder meer af van de aangesloten componenten, de gebruikte belasting en zelfs de temperatuur van de weerstanden.

Het aanpassen van enkele weerstanden zorgt ervoor dat het geluid onder alle omstandigheden buiten het bereik van het menselijk gehoor blijft. Deze revisie is bij alle modellen uit de RMe (2025)-serie doorgevoerd en is inmiddels van toepassing op alle voorraad die naar winkels wordt verstuurd. Hoewel Corsair benadrukt dat het geluid niet schadelijk is, vraagt het klanten die het 'knettergeluid' menen te horen om contact op te nemen met zijn klantenservice. "We ruilen de voeding dan graag om voor een versie met de nieuwe weerstanden."

Corsair RM1000e (2025)
Corsair RM1000e (2025)

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 17-04-2025 13:37 46

17-04-2025 • 13:37

46

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Corsair RMe (2025)

vanaf € 82,79

3 van 5 sterren

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Reacties (46)

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Frituurman 17 april 2025 13:40
Zo.. als mijn voeding dat geluid had gemaakt, had ik er geen risico mee genomen en al weggegooid denk ik. Alsof je aan een knisperend haardvuur zit. Goed dat Corsair dit fideel oplost.
Astennu @Frituurman17 april 2025 13:49
Weggooien is wel extreem maar inderdaad als ik dat zou horen zou ik de PC uitzetten en meteen navraag gaan doen / een andere installeren om deze terug te sturen.

Wel netjes opgelost inderdaad. Ze hebben imo wel een goede zet gemaakt door Jon Gerow in te huren.
Hij was voorheen ook bekend als Jonny Guru en maakte in mijn ogen de beste PSU reviews. Die waren heel erg in depth en er werden ook regelmatig dingen door fabrikanten verbeterd. Was echt jammer toen hij stopte en de data van die website verloren is gegaan.
Tourmaline @Astennu17 april 2025 14:53
Gewoon terugsturen en voor een ander inruilen.
emeralda @Frituurman17 april 2025 14:01
Ik vraag me soms wel eens af wat mijn kat allemaal wel niet moet horen in deze rare mensen wereld.
Creesch @Frituurman17 april 2025 14:16
Corsair bracht die voedingen in januari uit.
Als jij een voeding die pas maximaal 4 maanden kan hebben weggooit en niet probeert het via garantie op te lossen vind ik zelf een beetje apart.
JacobsT 17 april 2025 13:40
Netjes opgelost van Corsair. Zo mogen meer fabrikanten het wel aanpakken en niet doen zoals Asus met de originele Rog Ally sd-card slot failures waarbij ze gewoon deden alsof hun neus bloedde.

Schept toch veel vertrouwen in een fabrikant om early adopter te zijn van hun producten. Als het mis gaat weet je dat je erop kan rekenen.
RobVI @JacobsT17 april 2025 13:52
Eerder slechte kwaliteitscontrole. Dit probleem had door de fabrikant kunnen worden gevonden voordat ze het op de markt brachten, mits ze aan goede kwaliteitscontrole hadden gedaan.
Creesch @RobVI17 april 2025 14:14
Een "beter" test process geeft echt geen garantie dat dit soort zaken nooit zullen voorkomen. Bij het testen van de voedingen zal de eerste focus sowieso bij andere aspecten liggen. Betrouwbaarheid van de voeding, kan het daadwerkelijk de spanning (stabiel) leveren, is de voeding veilig, is het verbruik zoals verwacht, etc. Wat ook logisch is, je wil dat je voeding daadwerkelijk de primaire taak goed vervult en daarbij niet in de fik vliegt. Geluidsproductie zal zeker ook naar gekeken zijn, maar is secundair aan alle eerdere punten.

In het artikel kan je lezen dat het ook nog eens iets is wat alleen maar te reproduceren valt in zeer specifieke scenario's.
Corsair zegt tegen Tweakers dat het reproduceren van het gerapporteerde geluid lastig was. "Dit gebeurt alleen bij zeer specifieke, hoge belastingen, wat ook de reden is dat het eerst alleen gemeld werd bij de 1000W-versie. We weten nu dat het ook bij andere modellen in de RMe-serie kan voorkomen, maar doordat het geluid alleen voorkomt bij hoge loads en schakelfrequenties, is het veel zeldzamer op de lagere modellen"
En nogmaals, de echt belangrijke zaken zijn nooit een issue geweest.
Hoewel Corsair benadrukt dat het geluid niet schadelijk is,
Om dan te spreken van "slechte kwaliteitscontrole" vind ik dan ook lekker overdreven als ik eerlijk ben.
Tourmaline @Creesch17 april 2025 14:52
Voor de CE keurmerken e.d. worden ze ook nog getest. Daar zijn ze dus schijnbaar wel doorheen gekomen.
Z80 @Tourmaline17 april 2025 15:23
De voedingen doen exact wat ze dienen te doen en zijn ook compleet veilig.
Dus komen ze ook zonder problemen door de CE en TuV test.
Het puur een schakelgeluid dat hoorbaar is. En ook nog bij zware belasting, en waarschijnlijk snel wisselende piekbelasting. Waardoor de schakelfrequentie net te laag kwam te liggen.
Tourmaline @Z8017 april 2025 15:26
Het is helaas wel zo dat van veel dingen de kwaliteit wel een beetje achteruit gaat, helaas.

Mijn 750 watt Corsair voeding hoor je niet.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 17 april 2025 15:30]

Sine @Z8017 april 2025 16:51
CE is geen keurmerk, dat geeft alleen aan dat volgens de fabrikant het ding aan de EU eisen voldoet.
Z80 @Sine17 april 2025 19:34
Deze reactie is voor Tourmaline.
Ik heb nergens keurmerk genoemd. Alleen test. En dat is correct.
Sine @Z8017 april 2025 22:14
Correct, voute quote ;)
sygys @Creesch17 april 2025 15:48
Ik blijf het raar vinden. Ze noemen het onder zeldzame omstandigheden bij een grote workload. Ik neem aan als je een voeding koopt van corsair dat je die ook gaat gebruiken dus zo zeldzaam lijkt me een full load niet.
Creesch @sygys17 april 2025 16:12
Omdat het waarschijnlijk niet zo simpel is als zoveel mogelijk de voeding belasten en dan het geluid horen. Een voeding is erg complex en de load die tijdens gebruik gevraagd wordt is niet constant. Sowieso heb je al te maken met verschillende afnemende componenten met verschillende voltages.

Hierdoor ontstaan er al snel een hoop meer scenario's. Het idee dat je alles 100% kan afdekken met testen is dan ook niet realistisch.
supersnathan94 @sygys17 april 2025 16:27
Een full load is voor een voeding best wel heftig hoor. Meeste PC's hebben juist hun voedingen overgedimensioneerd zodat ze op de maximale piek ongeveer 90% load hebben. Weinig PC bouwers die hun voeding zo kiezen dat ie exact op 100% van de berekende load kan opereren. Meestal pakken we een 80% en gaan we er van uit dat bijvoorbeeld een GPU komplete schijt heeft aan die ratings en er gewoon lekker overheen walst met een wattje of 100 meer. Vroeger was TDP ook echt TDP en was dat wel de max waar je tegenaan liep.

Houd er ook rekening mee dat grafische kaarten tegenwoordig op het randje zitten van wat de aansluitingen aan kunnen. De 5090 heeft hetzelfde stroombudget als de 4090, maar deze verbruikt 40% meer onder load. Er is totaal 650W aan verbruik mogelijk als je de 75 slot power mee rekent.
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Dit zijn getallen die je de afgelopen 10-20 jaar alleen zag in rigs met 4 GPUs en 2 CPUs. Nu zie je ze in een high-end single socket systeem.
Sine @supersnathan9417 april 2025 16:54
Het probleem zal ook niet zozeer full load zijn, maar vooral dynamische belastingen.
supersnathan94 @Sine17 april 2025 20:34
"Dit gebeurt alleen bij zeer specifieke, hoge belastingen, wat ook de reden is dat het eerst alleen gemeld werd bij de 1000W-versie.
Korte dips waarbij het schakelgeluid wel binnen dat bereik komt, worden gehoord als plop- of klikgeluiden.
Combinatie van beiden denk ik zo. Dus hoge load met veel wisselingen.
mjtdevries @RobVI17 april 2025 14:22
Het heeft niks met kwaliteitscontrole te maken.
De voeding is niet defect en werkt veilig en naar behoren.

Maar het is in de ontwerpfase mis gegaan, dat ze zich niet realiseerden dat mensen dan knetterende geluiden bij een voeding horen en mensen dat uiteraard identificeren als een voeding die elk moment in de fik kan vliegen.

In een User Acceptance Test had dat naar boven kunnen komen, maar ze hebben waarschijnlijk gedacht dat zoiets voor een voeding niet nodig is. Dat het voldoende was om te testen of het ding technisch naar behoren werkt, want er zit weinig aan user interactie/ user interface aan een voeding.
xppieter @mjtdevries17 april 2025 19:10
Ook een uat is een vorm van kwaliteitscontrole. Validatie noem je dat en dan kijk je of je het juiste product voor de klant hebt gemaakt. Een voeding die rare bijgeluiden maakt zal een klant opmerkelijk vinden en een kritische klant accepteert het niet. Op geluidsproductie staan ook specificaties net als hoeveel spanning en stroom het product produceert.
laurxp @xppieter17 april 2025 20:31
Uiteraard is er validatie, maar het is onmogelijk om een product te testen onder alle mogelijke omstandigheden.

Een voeding die altijd rare geluidjes maakt boven de 800W komt bij productvalidatie wel boven water. Een voeding die bij een ambient temperature tussen de 15 en 18 graden, als hij side-mounted in de kast zit, en een belasting heeft die tussen 10x en 12x per seconde wisselt tussen 400-425W en 925-950W? Vergeet het maar, dat ga je nóóit vinden.

Bij productvalidatie test je voornamelijk de extreme scenario's. Een voeding die op 1000W werkt zal zich praktisch hetzelfde gedragen op 990W. Een parameter sweep (langzaam opbouwen van 0W naar 1000W) zal de meeste edge cases vinden. Combineer dat met een aantal real-world tests (dus daadwerkelijk er mee gamen), en je kan er vrij zeker van zijn dat er geen grote verborgen issues zijn.

Ergens moet je de grens trekken. Je kan miljoenen uren testen en alsnog dat éne specifieke scenario missen dat voor issues zorgt. Ooit zal je de voeding daadwerkelijk in de winkel moeten leggen, dus er zal altijd een kans blijven bestaan dat het uiteindelijke product een issue heeft.
mjtdevries @xppieter18 april 2025 09:34
Nee een UAT is geen vorm van kwaliteitscontrole.
Bij een kwaliteitscontrole test je op het product voldoet aan vooraf opgestelde normen. (En dit product voldoet aan die normen).

Een UAT test of het product voldoet aan de wensen van de klant. En daarbij gaat het juist om zaken die niet vooraf gedefinieerd zijn of niet definieerd kunnen worden. Want de vooraf gedefinieerde zaken test je daarvóór al in andere test trajecten. (functionele tests, performance tests, load tests etc etc)

En het verschil tussen een functionele test en een kwaliteitscontrole is dat je bij een functionele test niet van tevoren weet of het product wel of niet de test zal halen.
Bij een kwaliteitcontrole weet je dat het product de test hoort te halen, mits het gebouwd is volgens de voorschriften. En je valideert of dat het geval is.

Die raket die laatst is Noorwegen gelanceerd werd en binnen een minuut faalde was een test en geen kwaliteitscontrole.
Mizgala28 @RobVI17 april 2025 13:55
Kijkend naar de recentere review van hun Frame 4000 case ben ik niet verbaasd hierover.

Maar goed, qua voedingen heb ik liever Seasonic dan Corsair.

En qua cases ook keuze zat.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 17 april 2025 13:59]

Isocadia @Mizgala2817 april 2025 14:47
Vroeger waren de meeste Corsair voedingen simpelweg Seasonic rebrands. Is dit nog steeds zo of hebben ze tegenwoordig ook eigen ontwerpen?
JoeDalton
@Isocadia17 april 2025 17:12
Volgens mij maakt Seasonic tegenwoordig helemaal geen voedingen meer voor Corsair.
Mizgala28 @Isocadia17 april 2025 19:53
Geen idee, ik zelf heb nooit goede ervaringen gehad met Corsair voedingen (dat ligt eerder aan mijn geluk denk ik).

En hoewel mijn vorige post ook over hun cases klaagde, het is niet volledig een ramp met hun, ze maken nog steeds prima toetsenborden, muizen en RGB fans.
HollowGamer @JacobsT17 april 2025 13:46
Misschien kan je ook even zoeken hoe de reputatie is van Corsair als het op dat gebied aankomt.

Uiteindelijk zijn ze allemaal hetzelfde. Je moet geluk hebben en duurkoop is niet altijd geweldig in aftersales. ASUS inderdaad ook, maar de rest is echt niet zoveel beter.
nutty 17 april 2025 14:25
Heel netjes. Maar hoe weet ik nu dat de voeding die ik koop vrij is van deze problemen.
Ze zijn doorgevoerd op de 2025 modellen... Dus zijn die dan vrij van problemen of...??
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @nutty17 april 2025 14:34
Ik heb gevraagd of je dat kon zien aan bijvoorbeeld het serienummer, maar dat gaf Corsair helaas niet aan.
nutty @Tomas Hochstenbach17 april 2025 15:45
Dank voor je reactie Tomas
youridv1 17 april 2025 13:46
Goed gedaan van Corsair. Zo laten ze in ieder geval zien dat ze net als Fractal Design en Arctic in ieder geval in staat zijn transparant te zijn en met een oplossing te komen. Ze hadden dit product ook stilzwijgend kunnen stopzetten en een V2 uit kunnen brengen, zoals NZXT waarschijnlijk had gedaan.
Cybergamer @youridv118 april 2025 11:50
Ik heb altijd een goeie ervaringen met Corsair hun RMA procedures. Professioneel, duidelijk en laten je niet in hoepels springen.

Het proces gaat alleen een beetje traag, maar goed, voor de rest doen ze het zeer goed!
RobVI 17 april 2025 13:46
“Het geluid is continu aanwezig, maar doorgaans op frequenties die het menselijk gehoor niet kan waarnemen.”

Maar huisdieren mogelijk wel? Om welke frequenties gaat het?
Angelol 17 april 2025 13:49
Gebruik al heel lang corsair voedingen zonder problemen. Afgelopen jaren twee verschillende personen met een build geholpen die een e type voeding hadden besteld. Beide keren wat mij betreft onacceptabele coilwhinte/knetter geluiden te horen dus die konden gelijk retour, fijn dat ze dit gaan oplossen.
prutser001 @Angelol18 april 2025 09:28
Ik stop eigenlijk in al mijn pc's een corsair voeding. Tot nu toe 1 voeding die moeilijk doet helaas een AX860 (Als je hem aanzet hoor je een klik, zet je hem aan met een paperclip terwijl deze in een moederbord zit dan blijft hij draaien dus alleen uit te zetten via schakelaar achterop).

Op zich niet slecht 1 voeding in ~15 jaar.
Angelol @prutser00118 april 2025 12:25
Behalve de e serie heb ik ook geen klachten. Toen vervangen door rmx serie en die waren duurder maar geen issues.

Ook nog eens eenvoeding vervangen door hun toen ik de factuur niet kon lokaliseren en deden ze ook niet moeilijk over.
NL-ICaRuS 17 april 2025 13:53
Nogal irritant dat soort geluiden ja.
eazyq 17 april 2025 14:26
Jammer van de negatieviteit, men erkent het probleem en lost het op. Dat het gebeurd is vervelend maar dat is het dan ook.
Euma3000 17 april 2025 14:29
Klinkt als een Gigabyte voeding, nu met haardvuur geluid, maar geen explosie. Een vooruitgang in de industrie.
Aloys Riswick 17 april 2025 15:01
Ik kreeg vandaag ook een email dat een probleem met de LX120 fans (en misschien meer fans) is opgelost bij nieuwe productie fans. Het probleem is dat de LX120 fans een coil-whine achtig geluid maken als je een RGB effect hebt dat veel van kleur veranderd. Erg vervelend voor een fan die anders zo goed presteert.

Ik had een post op Reddit gemaakt die dit probleem aankaartte en ik heb een goed aantal comments gekregen van mensen met ditzelfde probleem. Waarschijnlijk hebben alle huidige LX120's hier last van.

Heel fijn van Corsair dat ze dit hebben gefixt, vermoedelijk na aanleiding van mijn bericht over dit probleem. Ze vroegen mij ook om m'n shipping address, wat impliceert dat ze vervangende fans willen sturen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.