LG-tv's gaan advertenties tonen op basis van emoties van gebruikers

Televisies van LG gaan in de toekomst advertenties tonen die beter passen bij de persoonlijke overtuigingen en emoties van de kijker. LG zet daar kunstmatige intelligentie voor in, waar het een samenwerking voor heeft afgesloten met marketingplatform Zenapse.

LG gaat gebruikmaken van het Large Emotion Model of LEM van Zenapse, blijkt uit een persbericht. Dat model kan emoties en psychologische drijfveren analyseren en begrijpen, weet StreamTV Insider. In dit geval gebruikt het LEM het openbaar beschikbare script en informatie over het plot om de emotionele context van een aflevering of film te begrijpen.

Daarnaast indexeert en categoriseert het LEM gebruikers op basis van hun consumptiepatronen. Deze data wordt door LG verzameld via de televisies van het merk. De bedoeling is dat daardoor niet alleen demografische informatie over gebruikers verzameld wordt - zoals hoe oud iemand is en waar iemand woont - maar bij voorkeur ook 'psychografische gegevens'. Dergelijke gegevens bestaan bijvoorbeeld uit persoonlijke overtuigingen en waarden van iemand.

Op basis van al dit soort informatie worden vervolgens advertenties getoond die passen bij de gebruiker en wat diegene aan het kijken is. Die afstemming wordt mettertijd bovendien beter, zegt Zenapse op zijn website. Hoe meer gebruikers met de content interacteren, hoe beter het platform van Zenapse diegene kent en hoe beter het kan voorspellen welke advertenties aanslaan.

De technologie wordt concreet gebruikt voor advertenties op het startscherm van slimme tv's van LG, in gratis tv-kanalen met advertenties en op andere plekken in het webOS. De twee bedrijven hebben een samenwerking van meerdere jaren afgesloten, maar het is niet bekend hoelang deze precies duurt. Ook is niet bekendgemaakt wanneer de beter afgestemde advertenties worden uitgerold.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 13:57
257 • submitter: hooibergje

17-04-2025 • 13:57

257

Submitter: hooibergje

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Reacties (257)

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sHiKoRa 17 april 2025 14:18
Als je leest wat in LG's Privacy Policy staat wat ze aan data verzamelen, dan vraag ik mij af of dat helemaal in de lijn is met het Europese beleid.
bed76 @sHiKoRa17 april 2025 16:48
Dit is in ieder geval niet in lijn met de AI act:
Onaanvaardbaar risico: emotieherkenningssystemen op het werk en in het onderwijs;

Hoe weet LG of het beeldscherm/TV wel of niet zakelijk gebruikt wordt? Een apparaat bedoeld voor de consumentenmarkt betekend niet automatisch dat het niet zakelijk gebruikt kan worden.
RvdDungen @bed7617 april 2025 19:13
LG is hierin slechts leverancier.
Het is aan de bedrijven die de TV kopen om te bepalen of ze daarvoor een LG TV mogen gebruiken.

In het geval van het voorbeeld wat je aanhaalt is het antwoord daarop dus nee.
apeklootje @sHiKoRa18 april 2025 10:20
Kan je deze televisie gebruiken zonder account of verbinding?
ALs ik een tv koop wil ik alleen de HDMI aansluiting gebruiken anders hoef ik hem niet.
moonlander 17 april 2025 14:40
mijn oplossing was tv loskoppelen van internet, en een google tv aan te sluiten met custom launcher
Catt @moonlander18 april 2025 11:26
If I may ask; welke custom launcher?
moonlander @Catt18 april 2025 12:00
projectivy launcher
xoniq 17 april 2025 13:59
Daarom, altijd een externe mediaspeler gebruiken en de TV van internet afhalen. Thank me later.
doltishDuke @xoniq17 april 2025 14:00
Ja, hier mijn LG TV ook resoluut geblokkeerd in de router. Als je niet uitkijkt pusht men die rommel ook gewoon over het beeld van je externe mediaplayer namelijk :/

Hij hangt hier wel aan het netwerk voor controle middels HomeAssistant maar de router houdt 'm netjes tegen.

Toch bizar dat die dingen zo vol met zooi zitten. 't Is niet alsof het goedkope televisies zijn..
bzzzt @doltishDuke17 april 2025 14:13
Toch bizar dat die dingen zo vol met zooi zitten. 't Is niet alsof het goedkope televisies zijn..
Televisies zijn goedkoper dan ooit en de concurrentie is moordend.

In de VS levert een smart toestel rond de 20 dollar per gebruiker per jaar aan advertentie inkomsten op. Dat is niet genoeg om een toestel gratis weg te geven maar wel om een 'edge' te hebben bij prijsbewuste consumenten.
doltishDuke @bzzzt17 april 2025 15:42
Er zijn hele goedkope televisies, ja. Dat is wat anders.

Maar als je een G-serie OLED van LG koopt dan moet je fors in de buidel tasten. Ik vind reclame dan echt onacceptabel.
bzzzt @doltishDuke17 april 2025 16:23
Veel fabrikanten verkopen die TVs al met licht verlies. Dus zonder reclame zou je nog dieper in de buidel mogen tasten.
Het helpt ook niet mee dat mensen hun betalingsbereidheid niet meestijgt met hun eisen. De gemiddelde grootte van TVs is de afgelopen jaren wel gigantisch omhoog gegaan, mensen willen OLED, HDR, 120fps en geintegreerde smart rommel voor dezelfde prijs waar je vroeger een SD buis voor had. Natuurlijk zijn de ontwikkelkosten van veel technieken er wel een beetje uit maar het is echt niet zo dat als er maar genoeg verkocht worden de prijs naar nul zakt of zo...
humptiedumptie @bzzzt17 april 2025 17:22
De concurrentie kan moordend zijn en misschien licht verliesgevend, maar dat betekent niet per definitie dat de TVs onder de prijs worden verkocht. Het kan ook zijn dat de TVs normaal/voor de consument hoog geprijsd zijn, en daarmee de omzet niet groot genoeg en daardoor verliesgevend.
Waar staat dat fabrikanten de TVs met verlies verkopen?
Waah @humptiedumptie18 april 2025 01:06
Ik kon het ook niet geloven dus ff snel de jaarcijfers voor 2024 opgezocht:

De LG Home Entertainment Company rapporteerde in 2024 een omzet van 15,23 biljoen KRW (ongeveer 10,57 miljard euro) en een bedrijfswinst van 315,9 miljard KRW (ongeveer 219,38 miljoen euro). De verkoop van OLED-tv’s groeide in regio’s zoals Europa en Azië, gestimuleerd door wereldwijde sportevenementen. Daarnaast behaalde de advertentie- en contentactiviteiten op basis van webOS een jaarlijkse omzet van meer dan 1 biljoen KRW (ongeveer 694 miljoen euro).

Dus zonder de WebOS based advertising zouden ze bijna 700 Billion WKR aan verlies hebben....

Mij verrast het nog het meeste dat ze 1 trillion WKR aan ads verkopen. Bijna 7000 miljoen! euro. Geen idee wat voor ads anderen zien, maar ik dacht dat het vooral aanbevelingen voor streamingdiensten/films was.
Marcel Br @Waah18 april 2025 12:27
Want de WebOS based advertising is kosteloos?
Je kunt de gemiste omzet niet eenvoudigweg van de winst aftrekken.
Refthoom @bzzzt18 april 2025 13:09
Die eisen van consumenten waar je het het over hebt zijn door henzelf geïnduceerde zaken. Een vicieuze cirkel waarin ze steeds nieuwe functies promoten die mensen dan willen maar vervolgens eigenlijk te duur zijn om te vermarkten wat dan toch gebeurt want ja ze hadden het geld al uitgegeven aan de ontwikkeling wat ze vooraf hadden besloten. En dan op zoek gaan naar extra inkomsten over de rug van diezelfde consument.
bzzzt @Refthoom18 april 2025 13:20
Tsja, als je als fabrikant helemaal niets doorontwikkeld verkoop je binnen korte tijd helemaal niets meer, zeker niet als de concurrentie wel heel flitsende NeoQDOLED8K schermen met 27 kanaals surroundgeluid in de etalage heeft staan...
Als consument ben je er altijd nog zelf bij. Wanneer mijn full HD toestel er mee ophoudt weet ik in ieder geval dat ik een vervanger met betere specs uit kan zoeken ;)
Refthoom @bzzzt18 april 2025 14:10
Klopt op zich uiteraard maar wat ik wilde zeggen is dat het iets is wat ze zichzelf aandoen want jouw behoefte aan nieuwe specs komt ook uit hun koker. Dat verandert de wereld niet, dat weet ik, maar voor mij betekent het wel iets in termen van verantwoordelijkheid hebben en nemen voor het opdringen van die reclames itt ze zijn slachtoffer van de concurrentie, ze kunnen niet anders.
bzzzt @Refthoom18 april 2025 14:16
Wat specs betreft denk ik dat de wens om dingen te verbeteren veel dieper zit in mensen dan dat het puur uit commerciële overwegingen wordt 'opgedrongen'. Uiteindelijk hebben we daar ook veel voordeel aan.
Die reclames zijn natuurlijk een goed voorbeeld van een minder wenselijke 'verbetering', maar de enige oplossing is echt gewoon een 'level playing field' maken door dit soort features compleet te verbieden. En dan nog zullen er mensen zijn die liever de reclames en een goedkope TV hebben...
Piemol @bzzzt17 april 2025 21:54
Ik ben benieuwd hoeveel goedkoper een televisie kan worden als ze alle rommel er gewoon vanaf halen.
Dus gewoon een 'domme' tv.
bzzzt @Piemol18 april 2025 08:42
Dan worden ze dus duurder vanwege wegvallende reclameinkomsten.
Niet dat ik daar een probleem mee zou hebben...
jacobras @doltishDuke17 april 2025 17:26
Philips doet dat. Twee jaar na aanschaf begon een tv hier plots een full-screen advertentie te tonen voor een of ander abonnement....

...als je op de [Inputs] knop drukt om van invoer te wisselen. Die moet je dan eerst handmatig sluiten voordat je van input kan wisselen. Gelukkig kunnen we dankbaar zijn dat er een [don't show again] knop in beeld kwam.
bzzzt @jacobras18 april 2025 08:44
Dat flikken ze dus vaker. De eerste maanden geen advertenties tonen want dan krijgen ze geen slechte reviews dat de gebruikservaring brak is. Daarna je klanten de volle laag geven.
maffiaric @bzzzt18 april 2025 12:29
De wet koop op afstand is dan ook ver verlopen. Samsung deed hetzelfde in 2017 model in mijn geval. Blij dat de pihole hier hulp kon bieden en in-menu-advertentie weg blijft nu.
watercoolertje
@xoniq17 april 2025 14:00
En die (externe mediaspeler) kunnen niet precies hetzelfde doen als ze willen?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 14:02]

xoniq @watercoolertje17 april 2025 14:02
Apple TV doet geen reclames in je gezicht drukken. Ze hebben hooguit net als alle andere apps dat ze bepaalde shows 'adverteren' in hun eigen apps, maar niet in andere apps of de OS zelf.

Als je op het home scherm zit, is alles clean, geen ads.

Als ze willen, kunnen ze dat natuurlijk wel. Dat is het risico altijd met iets aan internet koppelen. Maar TV fabrikanten hebben hier geen enkel moraal in. Iets als Apple of Nvidia met hun boxes wel.

Kiezen tussen meerdere kwaden, dan liever alles behalve de TV fabrikanten. Met name Samsung die met deze zooi begon.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 17 april 2025 14:04]

watercoolertje
@xoniq17 april 2025 14:08
Als ze willen, kunnen ze dat natuurlijk wel. Dat is het risico altijd met iets aan internet koppelen. Maar TV fabrikanten hebben hier geen enkel moraal in. Iets als Apple of Nvidia met hun boxes wel.
Mijn slimme TV heeft net zo veel (of weinig) reclame als jouw Apple TV, alleen hoefde ik geen los kastje te kopen :)

Dus daarom ook dat ik dat aankaart, omdat LG (en Samsung) wel reclame tonen betekend niet dat een TV dat per definitie doet. Gewoon opletten wat je koopt dus. Of dat nou een TV of een extern kastje is...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 14:11]

Loft @watercoolertje17 april 2025 18:36
Het is niet alleen reclame. Het is ook gebruikeprofielen opbouwen en alles que gebruikersdata van je pakken.
In combinatie met android TV, jouw IP adres. Wat denk je dat google doet.
Ook LG bouwt gebruikersprofielen. En gok eens waar dat belandt.

Te veel van dit soort zooi is niet nodig. Dus blokeer ik het. Of koop het niet.
Thasaidon @Loft17 april 2025 20:51
Helemaal mee eens.
Een tv merk wat dit soort dingen doet (of van plan is) komt er bij mij niet meer in.

Dan kun je zeggen... "ja maar je krijgt ook advertenties in je btowser"
Ja, maar we hebben het hier over een TV en die hoort dat gewoon niet te doen.
Loft @Thasaidon17 april 2025 20:55
Browser is ook geblockt ;)
En als een site dat niet accepteert, dan gebruiken we een andere site. Een enkele uitzondering daargelaten.
Thasaidon @Loft17 april 2025 20:57
Ja, bij mij uiteraard ook ;)
Maar het ging even om het voorbeeld van de functie van iets en waarvoor het bedoeld is.
marcovit @watercoolertje17 april 2025 14:14
Totdat ze het met een update doorpushen. (kan je ook zegen over de Apple TV overigens)
badnews.nl @marcovit17 april 2025 16:32
Ik denk dat Apple-TV anders is (of andere media player).
Je hebt een TV (scherm) nodig om te kijken, al dan niet met de smart dingen die ingebakken zitten.

Een externe player is een optie, een keuze om je TV 'beter' te maken.
Als je daar ineens reclame in zit, is een overstap makkelijker gemaakt.

Een player kost tussen de 30 en 200 euro (Apple TV als duurste optie ongeveer).
Een nieuwe TV begint dan pas en loopt op tot paar duizend euro.

[Reactie gewijzigd door badnews.nl op 17 april 2025 16:32]

bzzzt @marcovit18 april 2025 08:47
Apple heeft van privacy een van hun 'unique selling points' gemaakt. Als ze zo'n update pushen valt een groot deel van de motivatie om meer te betalen voor een beter product weg en kunnen ze mogelijk aangeklaagd worden vanwege wanprestatie dus ik ga er vanuit dat ze dat niet zomaar gaan doen.
TKroon @watercoolertje17 april 2025 14:59
Nu inderdaad. Mijn Sony tv uit 2018 heb ik laatst uit interesse geüpdatet naar de laatste Android beveiligingspatch uit 2021. Nee, geen typefout. Dus leuk dat de smart tv dingen nog werken, maar ik wil geen gevaar in mijn netwerk hebben.
BlaTieBla @TKroon18 april 2025 07:55
Bij mij is mijn TV (Sony Bravia uit 2023) niet eens gekoppeld met mijn netwerk. Dat ding klaagt iedere keer bij het aanzetten dat er geen Internet is :) . TV komt via de ISP (voor wat actualiteiten programma's). Films en series via AppleTV.
AvanCade @watercoolertje17 april 2025 16:50
Het geeft je wel flexibiliteit. Als een TV gewoon beeld geeft, kun je de rest zelf regelen. Zoals... vroegah :D
Fathier @watercoolertje17 april 2025 19:42
[...]
Mijn slimme TV heeft net zo veel (of weinig) reclame als jouw Apple TV
Waar haal je deze nonsens vandaan?
lappro @xoniq17 april 2025 14:48
Op het werk hebben we een aantal apple TV's liggen zodat Mac's ook kunnen casten, maar die tonen op het start scherm wel allemaal reclame voor apple tv shows e.d.
johnbetonschaar @lappro17 april 2025 15:54
Die "reclames" zie je alleen maar als je de Apple TV+ applicatie in de bovenste vaste rij van favoriete apps zet. Het is gewoon de preview functie van de app die geselecteerd is, en standaard of als je een keer op back drukt wordt een app uit de favorieten geselecteerd. Zet je de photo's app in die balk dan krijg je je eigen foto's te zien bijvoorbeeld.

Ik vind het nogal ver gezocht om dat als 'reclame' te gaan aanmerken, wat moet de AppleTV+ app dan gebruiken als previews, een grijs scherm? Lijkt me nogal logisch dat daar content op voorbij komt die je met de app kunt bekijken toch? Als je die previews niet wil zien moet je gewoon andere apps in die balk zetten.
Videopac @xoniq17 april 2025 14:29
Apple (TV) is ook een enorme dataverzamelaar.
biteMark @Videopac17 april 2025 16:49
Ik wil je geen ongelijk geven maar kan je het ook onderbouwen? Is dit gedocumenteerd, blijkt dit ergens uit of heeft iemand met Wireshark iets gevonden wat hierop wijst?

Niet naar bedoeld hoor, maar met een niet-onderbouwd comment kan ik niet veel, voelt een beetje als stemmingmakerij.
Karel Anjer @Videopac17 april 2025 16:55
Ik snap niet zo goed waarom deze comment een +1 heeft. Een whataboutism claim zonder uitleg of bron? Hoe is dat bijdragen aan de discussie?

Als dit zo is zou ik dat namelijk graag willen weten.
BlaTieBla @Videopac18 april 2025 08:01
Ongetwijfeld. Alles en iedereen verzameld data. Privacy is al jaren dood. Bij Apple heb ik in ieder geval NIET het idee dat zij mijn data nodig hebben om van te (over)leven zoals social media e.d.. Apple is tegenwoordig ook vooral een media/content bedrijf dat ook hardware verkoopt (om die media/content) op te kunnen kijken (zonder reclames).
En als ze met mijn data de eigen producten kunnen verbeteren, dan heb ik daar geen probleem mee.
Nark0tiX @xoniq17 april 2025 19:40
Apple TV etc is natuurlijk nog erger. Daar hangen al je apple accounts etc aan.
Zwaai Haai @watercoolertje17 april 2025 14:10
Ja. Echter dat dit bij een externe kastje gebeurt wil niet zeggen dat het ineens okee is op je monitor..

dus ja Externe mediaspelers pushen ook "aanbevelingen" die ik niet wil zien. Met wat customizen kom je bij Android devices nog wel een eind in dit verbergen. Ik start mijn mediaspeler om iets specifieks te gaan zien. De optie "verras mij en doe een aanbeveling" is helemaal prima, ook op basis van kijkgedrag of wat vrienden kijken. Alsik zelf maar mag kiezen welke data ik doorgeef, en wanneer ik dit in mijn gezicht geduwd krijg.
watercoolertje
@Zwaai Haai17 april 2025 14:13
Echter dat dit bij een externe kastje gebeurt wil niet zeggen dat het ineens okee is op je monitor..
Wie zegt dat dan?

Er werd gesteld dat je beter een los kastje kan kopen dan het slimme in je tv te gebruiken, en daar reageerde ik dan ook op omdat ik het daar niet mee eens ben. Nergens heeft iemand gezegd dat het okee is dat TV's reclame tonen omdat kastjes het ook kunnen doen...

Punt is dat de ene dus niet perse beter is dan de ander, ze kunnen het beide wel en beide niet doen...
EnigmaNL @watercoolertje17 april 2025 14:06
Nog niet.
wiseger @watercoolertje17 april 2025 14:19
Ten eerste hebben die veel beperktere gegevens, zo missen die het tv kijkgedrag en alle prive films en foto's die via de HDMI poorten gescand worden.

Ten tweede tonen Apple en anderen tot op heden geen ads via hun streamings kastjes.
Zynth @watercoolertje17 april 2025 14:27
Sowieso als je zelf een raspberry/pctje met KODI neerzet.
En verder; je kan een externe mediaspeler makkelijker vervangen/wegdoen als hij vervelend gedrag begint te vertonen. Een stuk makkelijker dan je TV weg doen.
iqcgubon @watercoolertje17 april 2025 15:25
Dan koop ik een toestel dat dat niet doet voor 100 euro. Wel wat anders dan een TV van 3K. Of een DIY oplossing.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 17 april 2025 15:25]

Mit-46 @watercoolertje17 april 2025 16:45
Ik gebruik een NUC met Windows 11. Tenzij je doelt op reclame in het menu Start heb ik nergens reclame en erg veel controle.

Kost wat.
Voordeel (voor mij geldt dat tenminste) is dat het apparaat als meer dient dan enkel decoder voor televisie of het afspelen van een film.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 17 april 2025 16:47]

aliberto @watercoolertje18 april 2025 00:35
Ik heb een Panasonic 42z90ae6 OLED TV gekocht in januari 2025 en ook heb direct na FireOS smart TV confrontatie van het netwerk uitgeschakeld in het menu. Voorbeeld jouw favoriete app moest je extra handelingen verrichten om daar te komen. Amazon apps hebben prioriteit. Alexa schakelde zich telkens in en je kreeg irritante notificaties om jouw aandacht te vestigen. Plus Amazon wil je graag lokken voor abonnementen.

Ik was de drukke omgeving zat en heb direct mijn oude vertrouwde Chromecast Ultra erop aangesloten. Minder reclame en met YouTube Premium op de telefoon kan ik wel volgende video selecteren. Met de ingebouwde YouTube TV variant kan je wel vooruit spoelen maar volgende video niet kiezen. 8)7

Eens in de zoveel tijd kijk ik voor tv updates en daarna schakel ik direct de bekabelde LAN verbinding uit.

Ik heb trouwens in het verleden meegemaakt bij Marantz MCR603 dat ik na 8 jaar een update kreeg en ik hoopte dat het voor de opstartproblemen was. De radio verloor geregeld zijn internet radiozender.
Na het installeren van de update kreeg ik geregeld reclame te horen. Zelfs tijdens muziekweergave. Je kan dan wel zien waar de prioriteiten liggen bij de fabrikant.

Sindsdien geen Marantz meer voor mij.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 18 april 2025 00:46]

Refthoom @watercoolertje18 april 2025 13:22
Een andere launcher als projectivy maakt gebruik van een optie die eigenlijk bedoeld is voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld een hoog contrast weergave of aangepast kleuren. Ik denk (en hoop) dat men niet aan die optie wil tornen vanwege publieke backlash.

Overigens verbaast het me nog steeds dat reclame op deze wijze als ongewenst en ongevraagd gezien wordt maar op andere plekken vinden we dat blijkbaar oke. Reclame maakt gebruik van dezelfde sneaky (en schadelijk zelfs voor bepaalde groepen) algoritmes als social media en zou in welke vorm en op welke plek dan ook altijd een opt in moeten zijn.
DIKKEHENK @xoniq17 april 2025 14:02
Juist. Als je je Smart Tv monitort, verstuurt het continue data & pingt het als een malle naar huis.
Dus hier ook de LG van t net gehaald ( blokkeren op routerlevel ) , een Dune HD Pro One 8K Plus
als media speler ervoor gezet.
Starr0w @DIKKEHENK17 april 2025 14:11
Ik gebruik Nvidia Shield Pro hiervoor maar deze begint toch wat te haperen soms.
Jouw Dune leek mij interessant maar geen 4K ondersteuning voor Netflix is dan wel weer spijtig...
Madshark @Starr0w17 april 2025 14:19
AppleTV4k nemen. Doet bijna alles wat een ShieldTV ook kan, een stuk vlotter.
Starr0w @Madshark17 april 2025 14:34
Inderdaad, alleen wil ik toch Google (Android) TV omdat alles Android is bij ons thuis.
Anders had dat een goede oplossing geweest natuurlijk!
Madshark @Starr0w17 april 2025 16:55
Na bijna 10 jaar ShieldTV (ik heb de 2015, 2017 en 2019 allemaal PRO modellen gehad) was ik intussen helemaal klaar met de afbraak van dit apparaat door met name Google en Nvidia. Onvrijwillige UI wijzigingen, veel meer achtergrond tracking, een hoop nieuwe irritante bugs, en een beduidend trager apparaat dat met iedere Shield Experiance (oa. nieuwe Android buids) steeds trager en laggy begint te worden.

Op de bonnefooi eens een AppleTV4k gekocht om te proberen, en sindsdien nooit meer achterom gekeken. Dat ding is echt bloedsnel vergeleken met mijn meest recente 2019 PRO.

Ik heb zelf verder ook alles Android, geen iPhone etc.etc. je mist eigenlijk niets, behalve misschien de betere AI upscaler van Nvidia voor lage resolutie content, maar daar ben je na 2 minuten ook aan gewend ;)
TRaSH @Madshark17 april 2025 19:03
Behalve dat het geen hd audio ondersteund en veel slechter dv formats.
Madshark @TRaSH17 april 2025 19:21
Uiteraard ondersteund AppleTV4k gewoon alle huidige HD audio formaten. Enig verschil is alleen dat een Shield deze 1op1 bitstreamed naar je AV receiver, zodat deze de decoding moet doen.
AppleTV doet de decodering zelf, en gooit het als een multichannel uncompressed PCM stream door naar je receiver.
Verschil: Met ShieldTV gaat er (meestal) een leuk lampje of embleempje branden op de receiver, bij AppleTV niet.
Geluid: 0 verschil.

Dolby Vision, geen verschil, beiden ondersteunen de belangrijkste profile5, profile7 voor streaming, en gelimiteerde profile8.
TRaSH @Madshark17 april 2025 19:34
Helaas klopt dat niet wat je zegt, de ATV ondersteund niet alle huidige HD audio formaten zeker niet zonder infuse.
De laatste getest info die ik ontvangen hebt.
https://trash-guides.info/Radarr/images/plex-audio-atv.png

En de ATV heeft zeker beperkt DV ondersteuning en het is vaak hit&miss.
zelfs met infuse ondersteund het geen profile 7 en alleen 5 en 8, met profile 7 valt hij terug naar HDR10.
Profile 7 komt alleen voor op BR-DISK en Remuxes.

[Reactie gewijzigd door TRaSH op 17 april 2025 19:37]

Madshark @TRaSH17 april 2025 19:59
Is dit niet verouderde info ?
Er is nogal wat verspijkerd aan TVos laatste tijd.
Ik gebruik geen Infuse, alleen native Plex cliënt, en speelt gewoon TrueHD af, mijn Onkyo AV receiver ziet dit als multichannel PCM.

Profile7 is afaik het profiel wat men voor streaming gebruikt. Profile8 is voor BR-DISK, waarvan beide spelers alleen de minimal layer ondersteuning hebben.
TRaSH @Madshark17 april 2025 20:09
Is dit niet verouderde info ?
Er is nogal wat verspijkerd aan TVos laatste tijd.
Ik gebruik geen Infuse, alleen native Plex cliënt, en speelt gewoon TrueHD af, mijn Onkyo AV receiver ziet dit als multichannel PCM.
Voor de ATV krijg ik informatie van andere mensen aangezien ik zelf er geen heb, het zou misschien kunnen dat de ATV ondertussen TrueHD => PCM doet maar nog steeds heb je dan geen Atmos.
Profile7 is afaik het profiel wat men voor streaming gebruikt. Profile8 is voor BR-DISK, waarvan beide spelers alleen de minimal layer ondersteuning hebben.
Which Dolby Vision profile is used, and by what?
- Profile 5 => WEBDL (Streaming Services)
- Profile 7 => Untouched Remuxes and BR-DISK
- Profile 8 => Encodes, Hybrid Remuxes, Hybrid WEBDL, and in some cases standard WEBDL like from Hulu

Backwards compatibility list
- Dolby Vision Profile 5 (does not have an HDR10 baselayer, so cannot fallback to HDR10)
- Dolby Vision Profile 7 (DV + HDR10 baselayer, so it can fallback to HDR10)
- Dolby Vision Profile 8 (DV + HDR10 baselayer, so it can fallback to HDR10)
- HDR10+ (HDR10+ has also a HDR10 baselayer, so it can fallback to HDR10)

Daarnaast heb je met profile 7 ook nog MEL en FEL als je een stap verder wilt gaan, maar de spelers die FEL ondersteunen is nog veel beperkter en vaak alleen met een custom build van coreelec.
icecreamfarmer @Madshark17 april 2025 15:29
Alleen geen Smartube of andere apps sideloaden.
Madshark @icecreamfarmer17 april 2025 16:58
Met YouTube Premium geen Smarttube nodig ;)
Verder eigenlijk geen behoefte gehad om een app te sideloaden omdat iedere app die ik gebruik gewoon in de store staat (Plex, RetroArch, F1TV, HBO, Videoland, IPTV, Dumpert, Primevideo, etc.etc.)
iqcgubon @Starr0w17 april 2025 15:26
Waar hapert jouw Shield juist op? De mijne speelt nog vrolijk alles af, inclusief bestanden met een bitrate van 90Mbps.
Starr0w @iqcgubon17 april 2025 16:02
Na een paar dagen is een restart meestal nodig omdat hij duidelijk trager wordt.
iqcgubon @Starr0w17 april 2025 17:06
Da's jammer. De mijne gedraagt zich nog zoals dag 1 (2019 variant). Ik draai wel de nvidia insider/beta build.
F.U.B.A.R @Starr0w17 april 2025 17:58
Ik heb LineageOS op mijn Shield Pro gezet. Dat werkt heel vlot en krijgt ook nog regelmatige updates. Alleen klaagt Netflix dat de app niet geoptimaliseerd zou zijn voor het apparaat. En ik moet hem ook een paar keer per maand herstatten omdat Netflix na een tijd geen beeld meer afspeelt. Hij laadt dan tot een aantal % en je hoort wel geluid maar het beeld komt nooit meer. Bij andere video streaming apps heb ik nergens last van.
The-Source @xoniq17 april 2025 14:34
Daarom een adblocker/ pi-hole draaien thuis. Zo voorkom je veel tracking gedoe.
Heb het zelfs al eens ingezet om te voorkomen dat een always-on windows 10 pro ongewenst updates ging installeren en vooral dus ook ging rebooten. (dat deed die zelfs met group policies ingesteld)

De data honger van veel bedrijven is gewoon erg groot en het lokaal blokkeren is bijna de enige optie om dit te beperken.
RobbieT @The-Source17 april 2025 20:15
Kan maar zo zijn dat die TV zich daar niks van aantrekt.

Had hier de LG toen die nog netwerktoegang had ook geblokt, toch wist het ding nog wanneer er updates waren.
Daar ging iets dus niet goed.

Schijnt dat bij allerlei apparaten de DNS er hardcoded in zit.
En dus negeert het ding gewoon je Pi-Hole compleet.

En als er dan gebruikt wordt gemaakt van DNS over TLS of HTTPS dan heb je al een hele uitdaging om te voorkomen dat het ding toch ergens toegang tot heeft.

https://labzilla.io/blog/force-dns-pihole

Makkelijkste is dus om het ding gewoon helemaal niet meer met het netwerk te verbinden.
Caayn @xoniq17 april 2025 14:04
Op mijn huidige LG C9 heb ik wel getoond 0 reclames/advertenties. Toch jammer als ik bij een vervanger verplicht wordt om een extra kastje erbij aan te schaffen, waar ik ook niet op zit te wachten. Bovendien heb je daar geen enkele garantie dat de mediaspeler wel reclamevrij blijft.

LG's WebOS, en de bediening daarvan, vindt ik heerlijk werken. Jammer als reclames de ervaring daarvan gaan verpesten.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 17 april 2025 14:06]

xoniq @Caayn17 april 2025 14:06
Op mijn huidige LG C9 heb ik wel getoond 0 reclames/advertenties. Toch jammer als ik bij een vervanger verplicht wordt om een extra kastje erbij aan te schaffen, waar ik ook niet op zit te wachten.
Aan de andere kant, ik gebruik een Apple TV die al aardig oud is intussen, maar alle apps zijn up to date, alles ziet er top uit, deze is al meeverhuisd naar 3 TV's. Dus 1x een uitgave voor vele jaren.

Plus, je hebt meer apps, bent niet gelimiteerd aan de fabrikant die op een gegeven moment zegt "wij supporten Netflix oid niet meer". Of trage apps etc.
Caayn @xoniq17 april 2025 14:07
Geen enkele last van trage apps of apps (die ik wil) die niet ondersteund worden. De TV is inmiddels 6 jaar oud en nog steeds vlot. Alle horror verhalen van Smart TVs herken ik niet. Voor mij heeft een Apple TV/GoogleTV/etc. geen enkele meerwaarde buiten het eventueel reclamevrij zijn.

offtopic:
NPO, Netflix, Disney, Crunchyroll, HBO, Skyshowtime, Viaplay, etc. worden allemaal gewoon ondersteund.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 17 april 2025 14:11]

xoniq @Caayn17 april 2025 14:09
Dan geldt dit nu niet voor jouw, wellicht later. Ik heb meerdere nieuwere 4K TV's van zowel Philips als LG, bij de ene mis ik SkyShowtime, bij de ander mis ik Apple TV+ en Disney+.

Maar goed, jou TV is voor jouw nu voldoende, dan hoef je niks te doen en is dit artikel nog niet relevant.
this @Caayn17 april 2025 21:48
Ik heb ook een C9 en ik vond hem afgelopen jaar toch wel een beetje te traag worden. Sindsdien een Apple TV 4K gekocht en daar ben ik toch wel heel blij mee. Die zal vast een stuk langer mee kunnen dan de onboard hardware/software.
rko4u @Caayn17 april 2025 16:47
Als ik het zo lees helpt dat niet. De reclame staat al op je startscherm. Maar misschien werkt de tv nog als je hem van het internet houdt.
Verwijderd @xoniq17 april 2025 15:05
Wat zou een goede platform onafhankelijke mediaspeler zijn voor dit doel?
jaaoie17 @xoniq17 april 2025 17:57
Gebruik altijd de interne media speler. Is het zon ramp dan?
Stiello @xoniq17 april 2025 14:00
100% eens
Roko @xoniq17 april 2025 15:16
Dat dus, simpel maar effectief
Geekomatic @xoniq17 april 2025 18:17
Jah, of als media speler gewoon een PCtje gebruiken,
die dit soort "gekkigheid" niet heeft.
Cynisme aan: Ik wens alls "smart" gebruikers veel plezier...
Ikzellef @xoniq17 april 2025 19:07
Wat ik ook al tijden doe.
Neem alles wat ik wil zien op, op een oude Humax, en knip dan op de pc alle reclame (wat is die stompzinnig!) ertussen uit, en geniet daarna rustig van wat ik wil zien, en niet wat reclame makers denken dat ik wil zien/horen.
wildpicture 17 april 2025 14:51
Mooi idee voor Tweakers. Maak eens een uitgebreid (en diepgaand) artikel over hoe je een smart TV zo in kunt stellen dat er geen gegevens met de buitenwereld uitgewisseld kunnen worden. Welke opties er zijn om advertenties te blokkeren, wat voor soort mediaspelers handig zijn etc etc.
Dauthi @wildpicture17 april 2025 16:20
Louis Rossmann heeft 2 maanden van zijn leven besteed om een wiki te schrijven zodat je je digitale leven open source kan maken, om daarmee controle te houden over je data en privacy.
De toelichting:
YouTube: the ultimate guide to an open source life, i spent 2 months on this,...

De geschreven wiki:
https://wiki.futo.org/wik...entation_by_FUTO_software

De video how to:
YouTube: FUTO's Guide to a Self Managed Life: part 1

YouTube: FUTO's Guide to a Self Managed Life: part 2
Jermaine @wildpicture17 april 2025 15:18
Je komt al een heel eind verder door een toestel als hierboven geen UTP-kabeltje of toegang tot je wifi te voeren en 'm te behandelen als een "domme TV"; een mediaspeler van het merk van jouw voorkeur er aan (AppleTV, Chromecast, Roku etc) en je hebt alles al veel meer in de hand.
Nijl @Jermaine17 april 2025 15:21
Krijg je geen blijvende banner in beeld dan als die UTP kabel niet in je tv zit?
Jermaine @Nijl17 april 2025 15:31
Ik kan niet spreken voor LG-toestellen, maar mijn Philips-toestellen (Nou ja, tegenwoordig natuurlijk TP Vision) doen dat niet. Zou dat wél het geval zijn, dan gaan ze terug in de doos naar de winkel.
SoldierOfOrange @Jermaine17 april 2025 15:33
Ik kan wel spreken voor LG, en het antwoord is nee, dat doet ‘ie niet.
Tintel @Nijl17 april 2025 15:33
...
Bij Samsung niet zozeer een blijvende banner maar wel een vrij grote banner dia na enkele seconden pas verdwijnt (omdat ik geen toestemming heb gegeven en ook niet wil geven voor data vergaring).

(en ik heb dus geen kabel aangesloten of wifi ingesteld)
DropjesLover @Nijl17 april 2025 16:30
In mijn LG niet, en die hangt al 2 jaar niet aan de wifi/kabel. Lekker dom houden dat ding.
Goldwing1973 @Nijl17 april 2025 16:08
UTP kabel erin, en een verkeerde gateway instellen in de TCP/IP instellingen.
lordawesome @wildpicture17 april 2025 15:23
SmartTube op een Android TV kastje werkt goed. Geen ads en sponsorskip.
Titan_Fox @lordawesome17 april 2025 16:28
Zorgen dat dit Android kastje ook geen internet heeft aangezien velen vol zitten met Chinese malware en backdoors.
pmeter 17 april 2025 14:00
Bij mijn 'persoonlijke overtuigingen en emoties' passen nul advertenties. Ik heb er een hekel aan, zeker in een product waarvoor ik flink betaald heb.
Lamith @pmeter17 april 2025 14:20
Wacht even, begrijp ik het goed dat je bijv. 1000 euro uit kunt geven aan een televisie, waarbij je nog steeds gebruikt wodt om data te minen voor adverteerders en mogelijk andere belanghebbenden? Inclusief het zien van gerichte advertenties binnen webOS?
Welke data wordt bijgehouden, ook de content die via HDMI op het scherm wordt getoond of kunnen ze daar niet bij? Ik ben binnenkort in de markt voor een nieuwe televisie, maar ik hoop toch niet dat dit bij elke aanbieder de gang van zaken is?
SterkeYerke @Lamith17 april 2025 14:24
Jazeker is dit de gang van zaken! De enige manier om dit te voorkomen is door A. een tv van 15+ jaar oud te kopen of B. je tv niet aan een netwerk te hangen.
Lamith @SterkeYerke17 april 2025 14:41
Oh, dat was ik gelukkig al van plan. Ik heb smart TV's nooit begrepen, door de conceptuele verouderingsstrategie die hierbij wordt toegepast. Als ik dus mijn laptop eraanhang via HDMI en verder de "smart" functies niet gebruik, zit ik goed en geef ik de fabrikant geen gratis data?
Vulcanic @Lamith17 april 2025 14:45
Er zou geen manier zijn om deze gegevens door te geven inderdaad.
SterkeYerke @Lamith17 april 2025 15:27
Het vervelende is dat ik tot dusver nog geen Smart TV heb gehad die zonder firmware updates al fatsoenlijk als “domme” tv fungeerde. Vaak kun je die updates trouwens wel via een stickje inladen.
jmsaow @Lamith17 april 2025 14:50
Ik heb een Samsung tv en heb dat helemaal van mijn netwerk gehaald nadat ik zag dat toestel meer dan 5000 berichten verstuurde terwijl ik alles via mijn chromecast kijk.
Lamith @jmsaow17 april 2025 14:53
5000 berichten, sodeknetter! Het zal vast in de voorwaarden ergens staan dat ze dat doen. Als je duizenden euro's uitgeeft, dan verwacht je echter niet om ook nog als een soort van melkkoe te fungeren met je gebruikersgegevens.
SPee @Lamith17 april 2025 14:33
Je kunt daar zelfs €4000 of meer voor uitgeven ;)
bazs2000 @Lamith17 april 2025 14:35
Ja en het mag blijkbaar ook. En de gemiddelde mens boeit het niet en koopt het waardoor merken het zo kunnen spinnen dat niemand een probleem met de advertenties heeft.

Het was al een gladde helling als het gaat om informatie verzamelen maar moest daar nu echt nog een emmer groene zeep over?
RvdDungen @bazs200017 april 2025 19:16
Het mag zolang je mensen de gelegenheid geeft zich aan de verwerkingen te onttrekken. En het standaard privacyvriendelijk inricht.
Odie @Lamith17 april 2025 14:55
Je kan dit allemaal uitzetten maar het is goed zoeken. Maar dit gaat de laatste LG worden die ik gekocht heb.
m-a-r-t-1 @Odie17 april 2025 16:52
Het ding is, wat koop je dan wel? Met een Android tv heb je hetzelfde, met Samsung idem. Met een chromecast, yup, ook. Ik heb thuis mij lg een paar toevallig een paar maanden geleden een factory reset gegeven en daarna niet opnieuw de wifi ingesteld. Er hangt nu een mini pc met Linux Mint aan. Niet ideaal, maar het werkt. Het liefst zou ik een mediaspeler zien met hierop LineageOS of E/OS. Maar die zijn er volgens mij niet.
rko4u @Lamith17 april 2025 16:50
Bij een telefoon of tablet schijn dit al normaal te zijn, dan is de tv natuurlijk een kleine stap. En ze tonen de advertentie dus op je startscherm. Dus alleen zonder netwerk heb je kans dat je het kan omzeilen, maar je hebt ook kans dat het dan gewoon niet werkt
Lamith @rko4u18 april 2025 08:21
Dan ben ik wel wat gerustgesteld, ik ben niet van plan het OS van de TV te gebruiken. Mijn 15 jaar oude Panasonic Viera is ook Smart door er een Linux laptop aan te knuppen via HDMI :)
marcovit @pmeter17 april 2025 14:13
Straks krijg je boven op het aankoop bedrag nog een maandelijks abonnement om geen advertenties te tonen. 8)7
BlaDeKke @marcovit17 april 2025 14:28
Een maandelijks abonnement om doelgerichte reclames te tonen, die apis zijn niet gratis :+
kr1z @marcovit17 april 2025 14:47
Check Black Mirror S07E01

edit : oh , FlyEragon was me al voor (mijn post mag verwijderd woorden).

[Reactie gewijzigd door kr1z op 17 april 2025 14:48]

NEK @pmeter17 april 2025 14:14
Je koopt een tv en geen reclamezuil met speakers...........
FlyEragon @pmeter17 april 2025 14:15
Ik kan iedereen het nieuwe seizoen van BlacklistMirror aanbevelen. Advertenties zijn echt een probleem aan het worden, ik vraag me af wie zich er door laat leiden. Maargoed het zal wel werken anders ging er niet zoveel geld in om. Persoonlijk zou ik ze willen verbieden en een speciale pagina laten maken waar ze op kunnen adverteren, dan kan je zelf beslissen waar en wanneer je er naar wilt kijken.

[Reactie gewijzigd door FlyEragon op 17 april 2025 14:40]

Zenomyscus @FlyEragon17 april 2025 14:30
Ik kan iedereen het nieuwe seizoen van Blacklist aanbevelen.
Bedoel je Black Mirror? The Blacklist is een paar jaar geleden gestopt na seizoen 10.
FlyEragon @Zenomyscus17 april 2025 14:40
Oh chips, je hebt helemaal gelijk!
jjjeck @FlyEragon17 april 2025 16:16
> Ik kan iedereen het nieuwe seizoen van BlacklistMirror aanbevelen

Nu zelfs advertenties over series op tweakers in de reacties van gebruikers; het moet niet gekker worden…
Peenutzz @FlyEragon18 april 2025 00:05
Ik zou wel eens een onderzoek willen zien waaruit blijkt dat adverterende bedrijven daadwerkelijk meer winst maken door miljoenen aan advertenties uit te geven en iedereen ernee om de oren te slingeren.
Skit3000 @pmeter17 april 2025 14:12
Wat een geluk heb jij dan zeg, dat jouw TV op basis van jouw persoonlijke overtuigingen en emoties dan besluit geen advertenties te tonen! [/sarcastisch]
JosSchaars @pmeter17 april 2025 14:16
Dat zal de AI toch oppikken, dus ook dan nul advertenties :9~ :9~
dinoballz @pmeter17 april 2025 22:05
Ja, de enige emotie die ze van mij gaan aflezen is ergernis als er weer reclame is.
Loft 17 april 2025 14:00
Ik blijft het herhalen. TV's moeten dommer worden en niet slimmer. Geen features erbij, maar een goede TV, perfect beeld, geen rare dingen erbij. Ik regel zelf wel goede speakers en goede mediaspelers
watercoolertje
@Loft17 april 2025 14:05
Als daar veel vraag naar zou zijn was dat product er wel (gebleven).

Ik denk dat de gemiddelde klant helemaal niet zulke uitgesproken wensen heeft en dus gewoon de (slimme) TV kopen die de verkoper ze voorschoteld. Dus daar zit het geld en daar worden producten dus voor gemaakt.

Overigens maakt het mij niet uit, een slimme TV is op het moment ook gewoon dom als die geen internet heeft. Dus ik heb 2 slimme TV's die ik zonder problemen dom kan gebruiken (doe ik niet want ik heb bewust gekocht met Android TV zodat ik daar geen externe kastjes voor nodig heb).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 april 2025 14:07]

Loft @watercoolertje17 april 2025 14:50
Android TV komt er hier niet in. Helaas gaat LG ook die kant op. Datavergaring moet gewoon stoppen
aschja @watercoolertje17 april 2025 14:53
Dus is natuurlijk onzin. Je kan prima een tv ontwikkeling zonder al die bloatware. Apps als Netflix, Prime etc kan je gewoon downloaden. Het gaat om al die voorgeschotelde onzin. Advertenties bij dit soort bedrijven als LG is gewoon onderdeel van de omzet geworden. Het is een geldmachine. Hetzelfde geld voor het vechten op de plek op de afstandsbediening. Want daar zetten ze ook niet gratis Netflix op.
RvdDungen @aschja17 april 2025 19:18
Al die merkknoppen op de afstandsbediening vind ik best wel een trieste bedoeling. Het toont zoveel aan...
Thomg @Loft17 april 2025 14:05
An sich hoeft het geen probleem te zijn dat tv's dommer worden, van mij mogen ze wel wat meer vragen voor een goed totaalpakket.

Het probleem is alleen dat fabrikanten dit zien als een verkapte inkomstenstroom op langere termijn.
DropjesLover @Thomg17 april 2025 16:34
Het wordt onbruikbaar wanneer de databases massaal vervuild worden met te random / niet bruikbare data. Daar wil ik best een RPi voor neerzetten die dat constant bij alle profiling / AI databases (LG, Google, Meta, etc etc) die je kan bedenken.
Zwaai Haai @Loft17 april 2025 14:19
Die oplossing komt binnenkort van LG het LG-pro-Cinema abonnement waarmee je
  • Advertentievrij films en blu ray schijven kijken op je TV zonder LG avertenties.
  • Kijk zoals de film bedoeld is met "cinema-mode" beeldinstelling
  • Geniet van het pro-geluid signaal (Dolby Atmos) dus niet via de ingebouwde speakers maar met iedere receiver van ieder merk.
  • 100% Privacy. Jouw kijkgegevens blijven privé
Geniet van optimaal beeld, geluid en privacy, nu eerste 3 maanden gratis op proef daarna voor 9,95 per maand

/s 8)7

[Reactie gewijzigd door Zwaai Haai op 17 april 2025 14:21]

rajackar @Zwaai Haai17 april 2025 16:24
Sssssst. Breng ze nou niet op ideeën.
joon @Zwaai Haai17 april 2025 16:07
Pff, tijd om maar een monitor neer te gaan zetten ofzo, wat een farce.
bzzzt @Loft17 april 2025 14:17
Fijn dat jij weet wat je wil, maar voor een heel grote hoeveelheid mensen is het uitzoeken en aansluiten van losse speakersets en streaming kastjes onbegonnen werk. Die willen juist een 'alles in 1' oplossing waar ze mee om kunnen gaan.
Loft @bzzzt18 april 2025 12:38
Als dat een dilemma is, dan is het kennelijk nog te moeilijk.

Dat is het in mijn ogen niet, maar de alternatieven zijn makkelijker. Daar trapt men in, denkt verder niet na over de gevolgen en als iedereen dat blijft doen, dan hebben we een systeem wat goed werkt voor een paar leuke bedrijven die dan de markt bepalen.

i.e. dan zijn apps na een jaar of 5 a 7 niet meer compatible, moet je weer een andere TV aanschaffen... hé... Meer geld verdiend door eerder genoemde bebrijven.

Ik ben voor marktwerking, maar niet voor dergelijk manipulatief gedrag van bedrijven. Dat zou harder aangepakt moeten worden.
Tegelijk kunnen bedrijven het echt makkelijk maken en compatibel met elkaar.
bzzzt @Loft18 april 2025 13:15
Als dat een dilemma is, dan is het kennelijk nog te moeilijk.
3 afstandsbedieningen, geen enkele uniformiteit over hoe je een invoer moet kiezen en gebruikers die niet eens weten wat onder 'invoer' verstaan wordt. Natuurlijk is dat moeilijk, maar het is ook domweg onmogelijk een generiek product te maken wat voor iedereen werkt en niet automatisch een hoop complexiteit toevoegt.
Ik heb zelf een componenten A/V set en kan je zeggen dat ik meermaals de handleidingen nodig heb gehad voordat alles optimaal samen werkte. Genoeg mensen is dat veel te veel gedoe en daar heb ik alle begrip voor.
Daar trapt men in, denkt verder niet na over de gevolgen en als iedereen dat blijft doen, dan hebben we een systeem wat goed werkt voor een paar leuke bedrijven die dan de markt bepalen.
Zo lang het meerdere bedrijven zijn en ze met elkaar concurreren zie ik het probleem niet zo.
i.e. dan zijn apps na een jaar of 5 a 7 niet meer compatible, moet je weer een andere TV aanschaffen... hé... Meer geld verdiend door eerder genoemde bebrijven.
Of je plugt een streaming kastje in. Je moet helemaal niets.
Tegelijk kunnen bedrijven het echt makkelijk maken en compatibel met elkaar.
Dat wil ik nog wel eens meemaken. Zelfs als de incentives voor perfecte interoperabiliteit voor bedrijven alleen maar positief zijn zie je regelmatig nog steeds dat door kostenbesparing, meningsverschillen of domme menselijke fouten standaarden 'net niet' handig worden geïmplementeerd en dingen niet echt lekker samen werken.
Loft @bzzzt18 april 2025 15:10
Mee eens.

En toch mooie initiatieven met de harmony afstandbedieningen
Sonos integreert aardig, maar maakt wel iets te veel fouten de laatste tijd
Apple is geniaal in onderlinge samenwerking, alleen dat mag dan weer niet van EU (snap het wel ;) )
Afstandbedieningen werken steeds beter samen. Mijn LG TV AB schakelt Denon receiver aan/uit en daarmee geluid en zenders. Nog niet met mediacenter ;)

Er is nog wel een weg te gaan. En onderlinge samenwerking vinden ze erg lastig
bzzzt @Loft18 april 2025 16:43
Logitech is 4 jaar geleden gestopt met Harmony.
Afstandsbediening signalen worden door de aangesloten apparaten via HDMI CEC doorgegeven. Dat werkt wel steeds beter, maar wil ook nog wel eens onverwachte resultaten geven. Daarnaast heeft iedere fabrikant daar z'n eigen mening en terminologie voor dus dingen samen laten werken is een puzzel.
Geen wonder dat veel fabrikanten de handdoek in de ring gooien en geïntegreerde apparaten uitbrengen.
Loft @bzzzt18 april 2025 16:46
Ja, te bizar voor woorden eigenlijk.

Als ze nou eens gezamelijk een AB bedrijf en protocol oprichten waarmee men samenwerkt en men kan kiezen hoe geavanceerd met het wil doorvoeren... Techniek gelijk, maar/grootte van implementatie op verschillende niveaus. Ik denk dat het nog geld bespaart ook.

/einde dromen
Peenutzz @Loft18 april 2025 00:01
Ik zat een tijd geleden voor de lol eens te kijken naar een tv. Ik wil absoluut geen smart tv vanwege onder andere de onzin die in dit artikel wordt beschreven, dus dan kom je bij de monitors terecht en zelfs daar begint de smart-onzin zijn opmars te maken. Een tv moet weergeven wat ik aanbied en verder helemaal niks, maar dat soort tv's worden blijkbaar amper meer gemaakt.
Yariva Moderator internet & netwerken 17 april 2025 14:01
Mooi, weer een reden om een apparaat zoals een Google TV streamer of Apple TV te kopen.

De beeldtechniek van een LG OLED TV is natuurlijk briljant, ik heb er zelf ook al een paar jaar eentje in de woonkamer hangen. En waarschijnlijk gaat het volgende paneel wederom OLED zijn, nog even kijken of het dan LG wordt. Maar welke fabrikant dan ook: die TV gaat niet aan het internet. Hij mag fantastisch beeld geven en HDMI-CEC doorzetten zodat ik met mijn afstandsbediening van bijvoorbeeld een Google TV Streamer ook mijn speakers kan bedienen. Maar meer dan dat hoeft (met al deze ongein) niet meer.
TheVivaldi @Yariva17 april 2025 14:05
Waarom de Google TV Streamer? Google toont toch ook advertenties daarop?
Yariva Moderator internet & netwerken @TheVivaldi17 april 2025 14:08
  • Dat ervaar ik niet zo. De ster knop op de afstandsbieding (een soort van "favorieten" knop die de gebruiker zelf aan een functie kan vastknopen) is gemapped aan Plex zodat deze meteen opstart en ik kan genieten van mijn eigen content. Bij de LG TV moest je daar al snel voor door het menu gaan en bij die selectie krijg je al ads te zien.
  • Mijn data van mijn Android toestel zit toch al bij Google. Ik heb het liever ook niet, maar goed als die data er dan toch al zit pleur ik er liever nog wat meer bij bij Google dan wederom een nieuwe partij mijn data geven.

[Reactie gewijzigd door Yariva op 17 april 2025 14:09]

Soepstengel @Yariva17 april 2025 14:33
Mijn LG TV heeft ook favorieten; als ik 3 ingedrukt houdt start ook Plex op zonder het hoofdmenu te zien. Weet even niet meer hoe ik dat ingesteld heb, maar het kan dus wel.
Yariva Moderator internet & netwerken @Soepstengel17 april 2025 14:45
Ah cool. Maar zoals ik het artikel begrijp zal die TV dan alsnog data over je verzamelen? Zeker gezien de Plex app connectiviteit vereist en je de TV dus niet zomaar zonder internet kan laten werken.
Soepstengel @Yariva17 april 2025 16:05
Ja dat klopt dat het nog steeds data verzameld, daar reageerde ik ook niet op want dat klopt gewoon.

Wel heb ik vorige week geloof ik een nieuwe EULA voorgeschoteld gekregen over het verzamelen van data. Met wat moeite is het wel mogelijk om geen akkoord te geven op alles, enkel normaal gebruik (zover ik dat kon zien). Of er dan daadwerkelijk geen/weinig verzameld wordt weet ik niet. Wat ik me nog wel kan herinneren is dat er expliciet iets akkoord gegeven moest worden voor AI en dat ik een waarschuwing kreeg dat sommige functionaliteiten niet meer zouden werken (wellicht valt die slimme reclame daar ook onder). Dat lijkt mij in lijn met de GDPR, maar ik ben geen jurist, dus ik weet het niet.
Destiny @Soepstengel17 april 2025 15:57
De 0 (nul) ingedrukt houden en dan kom je in het quick/favorieten menu Daar kun je 1 tot en met 9 instellen.
Cambionn @Yariva17 april 2025 15:38
Mijn data van mijn Android toestel zit toch al bij Google. Ik heb het liever ook niet, maar goed als die data er dan toch al zit pleur ik er liever nog wat meer bij bij Google dan wederom een nieuwe partij mijn data geven.
Eigenlijk zou je dit andersom moeten willen. Hoe meer data, hoe beter ze het profiel kunnen maken. Door je data te verspreiden zorg je juist dat de profielen minder uitgebreid zijn en dus ook jou minder goed kunnen beinvloeden (en minder waard zijn).

Overigens ff los van dit nieuwsbericht, want ik ben zwaar tegenstander van AI in een TV. Maar na Google sturen is ook niet veel beter. Beter beide ontwijken (En helemaal lukt wellicht niet, maar je kan het wel minimaliseren. Hier met een telefoon met custom OS en een Chromecast met GoogleTV zonder account op een netwerk met een pi-hole die de meeste telemetry blokkeerd.
Yariva Moderator internet & netwerken @Cambionn17 april 2025 15:42
Dat is zeker ook een manier om er naar te kijken. Ik weet niet welke mijn voorkeur heeft. Het tegenovergestelde is ook waar: Hoe meer data van jou overal zit je de attack surface vergroot van je data. Afijn gelukkig zijn we hier op Tweakers al lekker privacy bewust bezig, al 90% beter dan de gemiddelde consument :)

Verder eens met je post!

[Reactie gewijzigd door Yariva op 17 april 2025 15:42]

EnigmaNL @TheVivaldi17 april 2025 14:10
Met de standaard launcher wel helaas.
Nas T @TheVivaldi17 april 2025 16:04
En ook al doet dat het niet, waarom zou je de kassa willen vullen van de grootste advertentieboer ter wereld? Apple is ook verre van goed, maar Google is nog net iets slechter.
maniac2003 @TheVivaldi17 april 2025 16:53
De Google Chromecast 4K die ik heb kan je ook in Apps-only mode zetten. Zie je alleen nog app tegeltjes en geen aanbevelingen. Heerlijk.
Faloude @Yariva17 april 2025 14:13
Uitwijken naar Google voor privacy? Yikes..
Yariva Moderator internet & netwerken @Faloude17 april 2025 14:15
Misschien helpt mijn reactie hier Yariva in 'LG gaat AI gebruiken om doelgerichter advertenties op tv's te tonen' voor wat meer context. Ook ik vind Google geen fijn bedrijf om mijn data aan weg te geven ;)
Ramon @Yariva17 april 2025 14:50
Google is de vader en moeder van tracking, dus daar schiet je niet zoveel mee op.
Thalaron @Yariva17 april 2025 16:14
Ik gebruik al jaren een Apple TV. Clean, meer opties en vooral geen reclame (in de interface niet in ieder geval, apps kunnen natuurlijk altijd nog wat doen) en vooral: Sneller. Ik hoop dat zij niet dergelijke fratsen gaan uithalen...

Op mijn LG G4 heb ik 1 keer wat getest via de TV zelf... man man... Direct de internet kabel eruit getrokken, volledige reset uitgevoerd en nooit meer naar omgekeken.

Enerzijds knap dat bedrijven dit aandurven. Anderzijds snap ik het 1000%; Naar mijn ervaring, gekeken naar mijn directe omgeving, geeft 99% van de mensen er geen ene sikkepit om.

Ik ben benieuwd hoelang het nog gaat duren voordat ze het ook op monitoren gaan proberen. Zit je daar te werken, krijg je ineens een full-screen banner die na 30sec. pas weg te klikken is :+
4play 17 april 2025 14:04
Hoe kent hij mijn smaak als ik nooit die ingebouwde apps gebruik? Gaat hij dan willekeurige onzin tonen?
bzzzt @4play17 april 2025 14:19
Screenshots maken en opsturen voor AI analyse.
Bron: https://www.iphoned.nl/tips/smart-tv-screenshots/
bazs2000 @bzzzt17 april 2025 14:38
Kan dat ergens in de verte niet als huisvredebreuk worden gebracht?

Als ik ongevraagd bij mensen naar binnen ga en foto's maak van wat er op dat moment op TV is en deze ook nog eens aan marketeers verkoop dan zullen de rapen vast gaar zijn. Hoe mag een fabrikant van huishoudelijke apparaten dat dan wel?

Dit is een serieuze vraag, hier kan ik echt met mijn pet niet bij.
bzzzt @bazs200017 april 2025 14:41
Staat het niet in de kleine lettertjes in de handleiding en pop-ups waaronder je 'akkoord' moet klikken?

Vind het ook moreel verwerpelijk, maar helaas zijn de dingen die Facebook en Google over je verzamelen vele malen erger en zit helemaal niemand daarmee zolang ze maar kunnen appen...
Tintel @bzzzt17 april 2025 15:59
Staat het niet in de kleine lettertjes in de handleiding en pop-ups waaronder je 'akkoord' moet klikken?
Dat is nog wel het ergste - je kan niet eens meer weigeren (want dan blijven ze vragen om akkoord). Dat is toch geen echte opt-in meer....
nutty @4play17 april 2025 14:13
Simpel, de tv bevat een microfoon (welke je als je heel erg goed zoekt uit kan zetten), en data koopt men van Facebook/Google
Inderdaad, het moet niet gekker worden! (kan ook niet meer haha)

[Reactie gewijzigd door nutty op 17 april 2025 14:14]

Zynth @4play17 april 2025 14:28
Regelmatig hebben deze TVs een camera en microfoon.
En uiteraard toegang tot het inkomende hdmi signaal, en kan daar eventueel analyzes op doen.
Afhankelijk van waar je allemaal op "accept" hebt geklikt, zouden ze dat kunnen (gaan) gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 17 april 2025 14:29]

nexhil 17 april 2025 14:00
Die TV's gaan bij mij gewoon niet meer aan Internet. Zoalng de AppleTV alle apps ondersteund die ik nodig heb blijf ik die gebruiken.
xoniq @nexhil17 april 2025 14:01
Same. Mijn hele gezin (zelfs m'n vrouw en 3 kids) snappen hoe de Apple TV werkt, 1 afstandsbediening voor alles, en that's it. Zij weten amper dat de TV zelf ook 'apps' heeft. De Apple TV doet echt alles wat de TV doet, met nog wat extra apps en power.
nutty @nexhil17 april 2025 14:18
Hier ook, geen internet meer op mn LG.
Ze bleven komen met een update. Die update verhelpt geen technische gebreken maar zijn weer een betere manier om meer data te pushen.en te stelen.
Klaar mee...
LennertG 17 april 2025 14:02
Stel het je eens voor.. een wereld zonder reclame. Ik teken.
watercoolertje
@LennertG17 april 2025 14:23
Hoe brengt een nieuw bedrijf zijn producten aan de man als die geen reclame kan maken en niemand dat bedrijf dus kent?
ikt @watercoolertje17 april 2025 14:46
Er zijn zat beurzen voor heel veel verschillende dingen, waar genoeg onderwerp-websites over rapporteren en pre/reviews van maken. Er komen genoeg geïnteresseerde partijen op af.

Reclame over nieuw spul zie je in advertenties ook niet eens zoveel, ik zie vooral bestaande bekende bedrijven die je herinneren dat ze nog bestaan.
watercoolertje
@ikt18 april 2025 13:19
Er zijn zat beurzen voor heel veel verschillende dingen, waar genoeg onderwerp-websites over rapporteren en pre/reviews van maken. Er komen genoeg geïnteresseerde partijen op af.
Dat is ook gewoon reclame...
FreezeXJ @watercoolertje17 april 2025 14:56
Mond-tot-mond-reclame... Of omdat klanten er bij een winkel om vragen omdat ze iets echt nodig hebben. Pull inplaats van push, want dat gepush komt me toch aardig de strot uit. Helaas sta ik daarin nog een beetje alleen, want teveel mensen kopen nog wel dingen op basis van (irritante) reclame. En erger: marketing-afdelingen krijgen hun directies nog steeds overtuigd om nog meer te spenderen aan het beinvloeden van onschuldige mensen.
watercoolertje
@FreezeXJ18 april 2025 13:20
Mond-tot-mond-reclame...
Hij vraagt om een wereld zonder reclame :+
JurGor @watercoolertje17 april 2025 16:12
Ongevraagde, opgedrongen reclame wil ik van af. No more push, only pull.

Als ik een product nodig heb, dan wil ik overal goede productinformatie op kunnen vragen en reviews en dan maak ik zelf wel mijn keuze.

De reclame moet dan dus gaan komen van anderen die het product gebruiken en er zodanig tevreden over zijn dat ze het anderen aanraden, zonder commercieel oogmerk. Mond op mond dus.

En ineens moet je dan een echt goed product tegen een fatsoenlijke leveren om veel mensen te bereiken, in plaats van alleen maar van alles te beloven, waaronder heel veel imago, in een leugenachtig verder nietszeggend reclamefilmpje. Goh, wat een revolutie zou dat zijn zeg.

Zodra ik ongevraagde reclame zie, is dat voor mij een cue om wat anders te gaan doen. Ja, ik weet dat het je onbewust toch beïnvloedt, maar ik wil het vooral bewust negeren.
Peenutzz @watercoolertje18 april 2025 00:10
Posters in bushokjes werken al jaren.
watercoolertje
@Peenutzz18 april 2025 13:21
Je bent al de 3de die niet echt leest waar ik op reageer, eigenlijk wel irritant (niet jij maar dat niemand hier leest ofso)...

Hij heeft het over een wereld zonder reclame, een poster in een bushokje = reclame....
Peenutzz @watercoolertje18 april 2025 13:41
Ik lees wel waar je op reageert, ik wil meer zeggen dat posters in bushokjes prima werken en lang niet zo opdringerig zijn als al dat online gepush van advertenties. Lijkt me een prima antwoord op de vraag die je stelt.

[Reactie gewijzigd door Peenutzz op 18 april 2025 13:55]


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