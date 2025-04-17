LG-tv's gaan advertenties tonen op basis van emoties van gebruikers

Televisies van LG gaan in de toekomst advertenties tonen die beter passen bij de persoonlijke overtuigingen en emoties van de kijker. LG zet daar kunstmatige intelligentie voor in, waar het een samenwerking voor heeft afgesloten met marketingplatform Zenapse.

LG gaat gebruikmaken van het Large Emotion Model of LEM van Zenapse, blijkt uit een persbericht. Dat model kan emoties en psychologische drijfveren analyseren en begrijpen, weet StreamTV Insider. In dit geval gebruikt het LEM het openbaar beschikbare script en informatie over het plot om de emotionele context van een aflevering of film te begrijpen.

Daarnaast indexeert en categoriseert het LEM gebruikers op basis van hun consumptiepatronen. Deze data wordt door LG verzameld via de televisies van het merk. De bedoeling is dat daardoor niet alleen demografische informatie over gebruikers verzameld wordt - zoals hoe oud iemand is en waar iemand woont - maar bij voorkeur ook 'psychografische gegevens'. Dergelijke gegevens bestaan bijvoorbeeld uit persoonlijke overtuigingen en waarden van iemand.

Op basis van al dit soort informatie worden vervolgens advertenties getoond die passen bij de gebruiker en wat diegene aan het kijken is. Die afstemming wordt mettertijd bovendien beter, zegt Zenapse op zijn website. Hoe meer gebruikers met de content interacteren, hoe beter het platform van Zenapse diegene kent en hoe beter het kan voorspellen welke advertenties aanslaan.

De technologie wordt concreet gebruikt voor advertenties op het startscherm van slimme tv's van LG, in gratis tv-kanalen met advertenties en op andere plekken in het webOS. De twee bedrijven hebben een samenwerking van meerdere jaren afgesloten, maar het is niet bekend hoelang deze precies duurt. Ook is niet bekendgemaakt wanneer de beter afgestemde advertenties worden uitgerold.