LG stopt met verkopen van nft's via televisies

LG gaat stoppen met het verkopen van nft's via zijn televisies. Art Lab begon in 2022, maar kwam nooit naar Nederland. Het platform stopt in juni, zo zegt het bedrijf op de Amerikaanse website van het initiatief.

De nft's waren te zien op televisies en te kopen via een QR-code en betalingen via de LG-wallet Wallypto. Op de Amerikaanse site van LG Art Lab staat dat transacties sinds vorige week niet meer mogelijk zijn. Makers die nft's in de Marketplace hebben staan, kunnen die terughalen naar hun eigen wallet. Dat gebeurt automatisch op 30 april. Het platform gaat 17 juni offline, de klantenservice is bereikbaar tot 18 juli.

LG zegt niet waarom het platform stopt, maar omdat Art Lab nooit uitkwam in bijvoorbeeld Nederland en België ligt het voor de hand dat er te weinig vraag naar was. De hype rond nft's was in 2022 op zijn hoogtepunt en nam daarna af. Art Lab zat op het Hedera-netwerk, maar functioneerde inmiddels via ethereum. Via Art Lab konden gebruikers nft's van kunstwerken kopen en de kunstwerken op tv tonen.