YouTube lijkt te werken aan keuze voor betere audio voor betalende klanten

YouTube lijkt te werken aan een optie om audio met een hogere bitrate te selecteren bij video’s. Die optie zou alleen beschikbaar komen voor betalende klanten met een Premium-abonnement, zo lijkt het.

Het Google-dochterbedrijf had al eerder een experiment voor wisselen van bitrate, maar lijkt dat nu in de app in te bouwen. Android Authority kwam het tegen bij een analyse van het installatiebestand van de meest recente testversie van de app voor Android. Veel functies in apps komen naar buiten via deze zogenoemde ‘apk-teardowns’.

De optie is volgens de regels code alleen beschikbaar voor betalende Premium-klanten en alleen bij sommige video’s. Er komt een optie voor automatisch wisselen van bitrate, een ‘normal’-optie, vermoedelijk de huidige 128Kbit/s-Opus-audio die nu gebruikelijk is, en een ‘high’-optie. Welke bitrate dat precies is, is niet bekend. Wanneer de functie beschikbaar komt en bij welke video’s, is niet duidelijk.