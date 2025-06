YouTube bevestigt bug in iOS-app waardoor video's op 144p afspelen

YouTube heeft een bug bevestigd in iOS en op smart-tv's, waardoor video's starten in een resolutie van 144p of maximaal 360p. Op desktop zou het ook gebeuren bij sommige gebruikers. Wanneer er een fix is, is onbekend.

Gebruikers kunnen handmatig wisselen naar een hogere resolutie, maar dan is de video vaak aan het bufferen, meldt YouTube, nadat veel gebruikers hadden geklaagd over de lage resolutie. De internetverbinding lijkt niet uit te maken: ook bij een snelle, uitstekende verbinding treedt de bug op. Dat gebeurt niet op Android, maar wel op iOS, desktop en smart-tv. Hoeveel gebruikers de bug hebben, is niet duidelijk. Sinds de melding woensdagavond Nederlandse tijd heeft YouTube geen updates meer geplaatst. Wanneer er een oplossing is, is onduidelijk.

Test zelf of je last hebt van de bug door deze video te bekijken en te checken of die afspeelt in 144p of 360p.