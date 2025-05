YouTube lijkt site voor adblockergebruikers weer te vertragen - Update

YouTube lijkt weer te zijn begonnen met het vertragen van de site voor gebruikers van adblockers. Dat gebeurde eerder al in november. Daarbij zit er een automatische vertraging in de code van de site.

Veel Reddit-gebruikers merken de vertraging op en 9to5Google schrijft er ook over. Het is niet voor het eerst dat het gebeurt. YouTube bevestigde in november al dat het gebruikers van adblockers een suboptimale kijkervaring ging geven. Het gaat om setTimeout(function() { c(); a.resolve(1) }, 5E3), waarbij '5E3' overeenkomt met vijf seconden.

De bedoeling van YouTube-moederbedrijf Google is om meer gebruikers ertoe te bewegen betalende klant te worden met een Premium-abonnement. Met Premium krijgen klanten geen advertenties te zien op de site en in de apps van de videodienst. Behalve het vertragen van de site probeerde Google als test al eens het aantal vertoonde advertenties te verhogen. YouTube heeft korte tijd adblockgebruikers geblokkeerd, maar is daar weer mee gestopt.

Update, 16.36 uur: het lijkt erop dat de vertragingen van de site geen bewuste actie zijn van YouTube, maar worden veroorzaakt door bugs in Adblock en Adblock Plus. Ook andere sites zouden daardoor last hebben van vertragingen. Een ontwikkelaar van beide advertentieblokkers laat weten dat er 'zo snel mogelijk' een fix voor het probleem wordt uitgebracht.