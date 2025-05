Basismodel MSI Claw gaat 829 euro kosten

Het basismodel van de handheld-pc MSI Claw gaat 829 euro kosten, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt. MSI kondigde de concurrent van de ASUS ROG Ally en Steam Deck vorige week tijdens de CES aan.

De MSI Claw komt eind februari uit, zo heeft de fabrikant gezegd. Alleen van het basismodel is de prijs bekend, namelijk 829 euro. Die heeft een Intel Core Ultra 5 135H-cpu en 512GB-ssd. Het duurdere model heeft in de VS een meerprijs van 50 dollar en komt vermoedelijk in de Benelux tussen 850 en 900 euro uit.

Het is de eerste handheld met Intel-processor. Het apparaat krijgt een ips-touchscreen van 7 inch. Het display heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een variabele refreshrate tot 120Hz. Het scherm wordt omringd door twee thumbsticks, een d-pad en 'ABXY'-knoppen en vier andere knoppen. Aan de achterkant van het apparaat zitten ook twee knoppen en de handheld beschikt over vier triggers. Bovenaan de Claw zit onder meer een aan-uitknop met geïntegreerde vingerafdrukscanner.

Daarbij krijgt het apparaat een 53Wh-accu, waarmee de Claw A1M twee uur lang mee zou moeten kunnen gaan. De accu wordt met 65W opgeladen via een USB-C-aansluiting, die ook Thunderbolt 4-support heeft. Het apparaat meet 294mm breed, 117mm hoog, 21,2mm dik en weegt 696 gram. Het apparaat wordt geleverd met Windows 11. Tweakers publiceerde vanaf de CES een preview van het apparaat.