Pc-gamen op een handheld wordt steeds populairder. Sinds Valve dit concept voor het eerst succesvol heeft uitgewerkt met de Steam Deck, hebben we inmiddels diverse concurrenten gezien, waarvan de ASUS ROG Ally waarschijnlijk de bekendste is. Vrijwel alle pc-handhelds hebben gemeen dat ze gebruikmaken van een AMD-apu. MSI gooit het met de Claw, die het op de CES presenteert, over een andere boeg; deze handheld heeft de nieuwste Intel-chip als kloppend hart.

Vanbuiten vrijwel hetzelfde, maar vanbinnen totaal anders

Als je hem van een afstandje bekijkt, zou je de MSI Claw moeiteloos kunnen verwarren met een van de andere handhelds. Zeker met de ROG Ally zijn er veel overeenkomsten. De voorkant wordt bij beide apparaten gesierd door een 7"-scherm met een 1080p-resolutie en een 120Hz-refreshrate, aan weerszijden voorzien van een joystick en knoppen die de Xbox-filosofie volgen. De MSI Claw is als geheel net wat breder, maar tenzij je ze naast elkaar houdt, valt dat amper op.

Het grote hardwarematige verschil wordt gevormd door de gebruikte processor. Dat is, afhankelijk van de variant die je koopt, maximaal een Intel Core Ultra 7 155H. Het is een van de luxere 28W-processors uit de in december geïntroduceerde Meteor Lake-serie van het blauwe kamp, met zes P-cores, tien E-cores en een Intel Arc-gpu met acht Xe-cores. Dat laatste is voor dit apparaat een wezenlijke specificatie; volgens de fabrikant zijn de geïntegreerde graphics van de nieuwste generatie dubbel zo snel als die van de vorige, wat deze cpu's opeens een serieuze optie voor dit soort apparaten maakt. In de Claw mag de processor overigens maximaal 30W gebruiken als het apparaat op de accu werkt; aan de lader kan dat maximaal 45W worden.

Steam Deck OLED ASUS ROG Ally MSI Claw Scherm 7" 800p 90Hz 7" 1080p 120Hz 7" 1080p 120Hz Processor AMD Zen 2 AMD Ryzen Z1 Extreme Max. Intel Core Ultra 7 155H Geheugen 16GB Lpddr5 16GB Lpddr5 16GB Lpddr5 Opslag 512GB / 1TB 512GB 512GB / 1TB OS SteamOS Windows 11 Windows 11 Poorten USB-C, audiojack USB-C, audiojack Thunderbolt 4, audiojack Accu 50Wh 40Wh 53Wh Afmetingen 29,8x11,7x4,9cm 28,0x11,1x2,1cm 29,4x11,7x2,1cm Gewicht 640g 608g 675g Vanafprijs 569 euro 599 euro 699 dollar

Prestaties en accuduur

Wat de prestaties betreft mogen we volgens MSI een vergelijkbaar niveau verwachten als de ROG Ally. Omdat sommige games lekkerder draaien op de Intel Arc-architectuur dan andere, zullen er games zijn waarin de AMD Ryzen Z1 Extreme-soc in de Ally sneller is, maar ook games waarin de Intel-gpu het wint. Volgens MSI is die laatste groep games in interne tests ruimschoots in de meerderheid, maar dat is iets wat we in de toekomst zelf willen onderzoeken in ons testlab. Tijdens mijn demosessie kon ik kort aan de slag met de game Assassin's Creed Mirage, het nieuwste deel in de serie. Op de native 1080p-resolutie en met de kwaliteitsinstellingen op 'low' leverde dat een stabiele framerate van 30 tot 32fps op

Wel zou het ingame stroomgebruik vrijwel altijd flink lager liggen dan bij de concurrentie met een AMD-processor. In combinatie met de relatief grote accu moet dat tot een bovengemiddelde accuduur leiden. Volgens MSI houdt de accu het bij volledige belasting gemakkelijk twee uur uit, waar de ROG Ally er in onze review na anderhalf uur gamen al de brui aan gaf.

Aansluitingen en koeling

Een bijkomend voordeel van de Intel-processor is dat ondersteuning voor Thunderbolt 4 is ingebouwd. De USB-C-poort, die je net als bij de andere handhelds ook gebruikt om de MSI Claw op te laden, is daardoor erg veelzijdig. Je kunt snel bestanden overpompen, video uitvoeren of een dockingstation aansluiten. Om dat laatste punt kracht bij te zetten, werkt MSI ook aan een eigen dock voor de Claw, waarmee je de beschikking krijgt over onder meer twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten, een monitoruitgang en een bedrade netwerkpoort. Een beetje knullig is wel dat de Thunderbolt-poort gewoon aan de bovenkant van het apparaat zit, en je dus alsnog een kabeltje in moet prikken om de Claw te verbinden met het dock. Van echt 'docken' is dus geen sprake.

De Intel-processor zit in het midden van het apparaat, waar je de behuizing in principe niet met je handen aanraakt, en wordt gekoeld door twee heatpipes die elk naar een eigen ventilator toe lopen. De warme lucht verlaat de Claw aan de bovenkant. Op de plekken waar je de handheld vasthoudt, werd hij tijdens onze demosessie niet meer dan lauwwarm.

Software

Net als de ROG Ally draait de MSI Claw op Windows 11, een besturingssysteem dat niet primair voor bediening met touch en een gamepad is ontworpen. Om de bediening van het apparaat te vergemakkelijken, heeft MSI eigen software ontwikkeld onder de naam MSI Center M. Daarin kun je games van allerlei verschillende diensten toevoegen om ze snel te kunnen openen. Een mogelijke bron is uiteraard Steam, maar ook Microsofts gamewinkel en de Epic Games Store behoren tot de ondersteunde platforms. Verder biedt de software makkelijker te bedienen interfaces voor veelgebruikte instellingen, zoals die voor wifi en bluetooth.

De werking van de software doet opnieuw erg denken aan die van de ROG Ally. Met kleine knopjes links en rechts van het scherm kun je ofwel een snelmenu met de belangrijkste instellingen ofwel de volledige MSI Center M-interface oproepen. Het snelmenu overlapt slechts een deel van het scherm en is na het aanpassen van de gewenste instelling met een druk op de knop ook zo weer weg.

Upgradebaarheid, prijzen en beschikbaarheid

Gevraagd naar repareer- en upgradebaarheid zegt de fabrikant dat de ssd in de MSI Claw eenvoudig te vervangen is, waarvoor zoals gebruikelijk in deze formfactor een M.2 2230-formaat wordt gebruikt. Door de populariteit van deze maat ssd's in handhelds, wordt het aanbod daarin in rap tempo groter. Verder is de handheld voorzien van halleffectjoysticks, die lang mee moeten gaan zonder stickdrift. Echte nadruk op repareerbaarheid door de eindgebruiker zelf, waar Valve met de Steam Deck flink op inzet, is er vooralsnog niet.

Er komen drie versies van de MSI Claw beschikbaar, al is nog niet duidelijk of die ook allemaal in Nederland en België verkocht zullen worden. De basisuitvoering bevat een Intel Core Ultra 5-processor en een 512GB-ssd. Deze editie gaat 699 dollar kosten. Voor 50 dollar meer maak je van die processor een Core Ultra 7-chip en voor een totale prijs van 799 dollar vervangt MSI de ssd door een groter 1TB-exemplaar. In euro's is alleen de prijs van het basismodel al bekend; die gaat 829 euro kosten. De MSI Claw moet eind februari in de winkels liggen.