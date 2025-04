Gerucht: MSI-gaminghandheld gaat Claw heten en krijgt 32GB geheugen

De handheld gameconsole van MSI gaat Claw heten als de uitgelekte details over het apparaat kloppen. De Claw zou een geheugen van 32GB krijgen en een Intel Core Ultra 7 155H-processor aan boord hebben.

Naast specificaties is er een afbeelding van de Claw uitgelekt op X via het account @wxnod. Wat de precieze grootte van het apparaat is, is nog niet duidelijk. Wel blijkt uit uitgelekte specificaties die op Geekbench zijn gepubliceerd, dat de Claw in ieder geval 32GB geheugen gaat bevatten en dat hij een Intel Core Ultra 7 155H als processor zou gebruiken. Intel had donderdag al gesuggereerd dat de Claw zijn hardware bevat. Verder zou het apparaat Windows 11 Pro gebruiken als besturingssysteem.

MSI zelf heeft verder nog niets bekendgemaakt over de console. De fabrikant heeft onlangs alleen een korte teaser gedeeld. Tijdens CES 2024 wordt de gaminghandheld gepresenteerd.