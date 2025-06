ASUS geeft ROG Ally native ondersteuning voor gyroscoopcontrols

ASUS brengt met de Armoury Crate SE-update 1.4.5 officiële ondersteuning voor gyroscoopcontrols naar de ROG Ally-handheld. Ook maakt de update het mogelijk om de joysticks te kalibreren en via de software de GPU Operating Mode-instellingen te veranderen.

Gebruikers kunnen met de update via de Armoury Crate-omgeving voortaan algemene en gamespecifieke instellingen voor de gyroscoop van de ROG Ally aanpassen. Zo kunnen gamers per game instellen of en op welke manier de gyroscoop in de handheld-pc gebruikt moet worden. Tot dusver was er geen native ondersteuning voor bewegingscontrols, al kon de optie via verschillende apps en programma's van derden ingeschakeld worden zonder officiële firmware van ASUS.

Verder introduceert de update verschillende kalibratiemogelijkheden voor de joysticks en triggers van de ROG Ally. In Armoury Crate kunnen onder meer algemene instellingen voor de deadzone van joysticks aangepast worden, maar ook gevoeligheidsinstellingen per individuele game.