ASUS ROG Ally

De Steam Deck is zonder twijfel de succesvolste pc-handheld tot nu toe, maar hij heeft één belangrijk nadeel: alle compatibility layers ten spijt werken niet alle Windows-games erop. Hoe los je dat op? Simpel, door er Windows op te zetten, moet ASUS gedacht hebben bij het ontwikkelen van zijn ROG Ally. Nu het stof van de roerige release een beetje is neergedaald, hebben wij het apparaat getest.

Is de ROG Ally wel een Steam Deck-concurrent?

Het afgelopen anderhalf jaar is de Steam Deck bijna synoniem komen te staan met handheldgaming op het pc-platform, dus de naam van dat apparaat valt altijd wel binnen een paar zinnen als je het over de ROG Ally hebt. Toch zijn er wezenlijke verschillen. De ROG Ally mag dan tot dezelfde soort producten behoren, maar met het Windows-besturingssysteem, de krachtigere hardware en de hogere prijs is de positionering duidelijk anders. Een beetje zoals een Chromebook weliswaar een laptop is, maar zelden recht tegenover een Windows-laptop wordt geplaatst.

In de onderstaande tabel hebben we de belangrijkste verschillen tussen de Steam Deck en de ROG Ally op een rij gezet. Op de volgende pagina's gaan we dieper in op de behuizing, hardware en software van de ASUS-handheld, en verderop vind je uiteraard ook alle benchmarks die je van ons gewend bent.