We beginnen er een traditie van te maken: een powerbankround-up vlak voor de vakantie. De zomervakantie staat immers voor de deur en wie wil nu op stap zijn met een lege telefoon, net op het moment dat het ultieme fotomoment zich voordoet om op je socials te posten. Ook het festivalseizoen is in volle gang en ook daar wil je uiteraard prik in je mobieltje hebben. Genoeg redenen om weer te kijken welke powerbank je het beste mee kunt nemen op je trips.

We hebben daarbij gekeken naar diverse selectiecriteria. Ten eerste moet je een powerbank daadwerkelijk kunnen kopen, dus hebben we gekeken naar powerbanks die bij ten minste vijf winkels in de Pricewatch leverbaar zijn. Daarmee vallen sommige alternatieve winkels uit bijvoorbeeld China (denk AliExpress en co.) af, maar zonder alles uit die winkels over één kam te scheren, kunnen we ons voorstellen dat je liefst een powerbank in je tas stopt met het minste risico op ongeplande snelle demontage.

Bovendien hebben we powerbanks gezocht waarmee je ook nog budget voor je vakantie of concert overhoudt. Er zijn heel dure powerbanks te koop, die gezien hun aanwezigheid in de Pricewatch ook verkocht zullen worden, maar we hebben besloten de prijs van de geteste powerbanks onder de 100 euro te houden. Voor zover van toepassing hebben we natuurlijk de powerbanks die we eerder hebben getest en die nog verkrijgbaar zijn, gewoon in deze round-up meegenomen. Op de volgende pagina kijken we even kort naar de nieuwe powerbanks in deze test; de beschrijvingen van eerder geteste exemplaren vind je in eerdere round-ups van 2021 en 2022.