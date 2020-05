De Tweakers Zomer Gift Guide

Hoewel de zomer voor velen van jullie anders zal worden ingevuld dan verwacht, komen we ook dit jaar gewoon met een Gift Guide. Niet per se met een focus op vakantie, maar eerlijk is eerlijk: de eerdere Gift Guides stonden eigenlijk ook al vol met suggesties voor leuke tech die niet per se met vakantie te maken had.

Juist deze zomer zullen velen van jullie tijd en geld overhebben om in onze gedeelde techhobby te steken. Deze Gift Guide is net als in voorgaande jaren gebaseerd op jullie input, verzameld via het Forum. Meestal gaat om producten waarmee de aandrager zelf al ervaring heeft en soms gaat het om een product dat er op afstand al zo tof uitziet dat het is uitgekozen. De nickname van de persoon die de suggestie heeft gedaan, vind je links boven de productfoto.

Vorige keren hielden we een maximumbedrag van 150 euro aan, maar gezien de omstandigheden en het feit dat mensen met het komende vakantiegeld wellicht wat extra te besteden hebben, leggen we de lat dit jaar op 250 euro. Duurdere suggesties uit het topic hebben dit artikel dan ook niet gehaald. Mocht je na het lezen van dit overzicht nog extra suggesties hebben, dan zien we die graag terug in de reacties. Veel plezier met de suggesties van je medetweakers en we hopen dat je er inspiratie mee opdoet!