Zomer Gift Guide

Terug van weggeweest, de laatste keer was tijdens een niet nader te noemen pandemie, hebben we samen met de community een giftguide met vakantiegadgets samengesteld. Het was kort dag, en op het moment van publicatie begint voor de laatste regio de zomervakantie, terwijl de rest al begonnen is, maar toch wilden we deze traditie in ere herstellen.

De redactie heeft niet zelf al die producten gevonden. We hebben een forumtopic geopend waarin de community gadgets en andere producten kon aandragen. Ook konden users de suggesties van medetweakers positief beoordelen met behulp van het duimpje. In korte tijd verzamelden we meer dan vijftig reacties en bijna honderd duimpjes. Dank daarvoor!

Waar mogelijk zie je een directe link naar het product in de Pricewatch, maar we linken ook naar andere vindplekken en soms geven we alternatieven voor het genoemde product. We hebben geprobeerd de suggesties logisch in te delen met pagina's waar de tips per onderwerp verzameld zijn. De kans is aanwezig dat je na het lezen denkt: 'Waarom staat dit er niet tussen?' In dat geval nodigen we je uit om je suggestie in de reacties te delen om deze special voor je medetweakers net even wat completer te maken.