Door Wout Funnekotter en Jeroen Horlings

Feedback • 09-12-2022 06:01 146

Gift Guide kerst 2022

Cadeautips van de Tweakers-community

09-12-2022 • 06:01

146

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Inleiding

December is een maand van tradities en dat is op Tweakers niet anders. Ook dit jaar hebben we samen met jullie de leukste Gift Guide voor techliefhebbers samengesteld, vol met leuke suggesties voor kleine (en wat grotere) nerdy kerstcadeautjes.

Dit overzicht is natuurlijk niet alleen handig als je op zoek bent naar een cadeautje voor iemand anders, maar ook heel handig om te delen met vrienden en familie die een cadeautje voor jou willen kopen. Voor elke portemonnee is er iets; de suggesties lopen uiteen van minder dan een tientje tot maximaal 300 euro. Voor elke kerstman wat wils dus.

Net zoals in de afgelopen jaren is deze lijst met cadeautips samengesteld op basis van jullie input. Via het forumtopic ontvingen we een grote hoeveelheid suggesties, waarvoor dank. Het gros van de suggesties gaat om echte techproducten, maar je vindt op de volgende pagina's ook wat uitschieters. Alle beschrijvingen die je leest bij de producten, komen van de mensen die ze hebben aangedragen. De redactie heeft deze producten niet getest of beoordeeld: dit zijn jullie tips.

Waar mogelijk hebben we prijslinks uit de Pricewatch opgenomen, zodat je altijd de actuele, laagste prijs hebt. Van producten die niet in de Pricewatch opgenomen zijn, tonen we de prijs die op het moment van samenstelling actueel was. Veel dank aan iedereen die aan deze Gift Guide heeft bijgedragen. We wensen je veel leesplezier en hopen dat je hiermee de nodige inspiratie opdoet.

Drone met kerstcadeau

Beeld en geluid

Door: YeroGoPro Suction Cup Mount

Deze suction cup mount kun je op vrijwel alle gladde oppervlakken bevestigen; denk aan een raam of de motorkap van een auto. Met een actiecamera, 360-gradencamera of ander opnameapparaat kun je dan vanuit een uniek perspectief video's en foto's maken. De mount is geschikt voor GoPro, maar er bestaan ook verloopjes voor standaardschroefdraad.

(0 reviews)
Door: LucW2Soundcore Life A3i (Zwart)

Deze Soundcore Life A3i is een dankbare best-of-budgetvriend voor veel jongeren, en voor mij als bejaarde, die van vette pompende bassen houden zonder consessies te doen in de midden- en hogetonenweergave. Deze oordopjes zijn gebouwd voor de EDM Dance- en House-liefhebbers. Ik heb ze vergeleken met mijn over-earbluetoothkoptelefoon, de Soundcore Q30, want zo klinken deze geweldige earbuds.

(1 reviews)
Door: YeroApple AirPods Pro 2022 (Wit)

De prijs is pittig, maar de nieuwe Airpods Pro bieden wat mij betreft zeker meerwaarde ten opzichte van andere airpods en de concurrentie. De audiokwaliteit en noisecancellation zijn merkbaar verbeterd, en vooral de volumebediening is erg handig. Wie dat minder belangrijk vindt, kan ook de eerste versie overwegen.

4.5 van 5 sterren
(6 reviews)
Door: D vd VNvidia Shield TV Pro 16GB

Evenals in voorgaande jaren blijf ik deze aanraden. De recentste versie is uit 2019, maar is naar mijn mijn mening nog altijd de Rolls Royce van de mediaspelers. Nvidia heeft een prima updatebeleid met dit product. Zelf heb ik bij de release destijds onmiddellijk twee stuks gekocht, die nog altijd probleemloos dagelijks spelen.

4 van 5 sterren
(24 reviews)
Door: YeroApple TV 4K (2022) Wi-Fi 64GB

Interessant voor Apple-gebruikers die nog een oude versie gebruiken (of er nog geen hebben). Handig om beelden vanaf je iPhone, iPad of Mac op je tv te bekijken. Bijvoorbeeld foto's, YouTube, en eventueel ook streamingdiensten als Netflix en Apple TV+ als je geen smart-tv hebt. De 2022-versie heeft HDR10+- en Dolby Vision+ Atmos-ondersteuning. In tegenstelling tot bij andere Apple-producten dit jaar is de prijs niet verhoogd, maar verlaagd.

4.5 van 5 sterren
(0 reviews)
Door: LucW2Soundcore Life Q35 (Blauw)

Deze over-earbluetoothkoptelefoon heeft mijn verwachtingen overtroffen. Hij klinkt hetzelfde als mijn dure Sony met een draadje, die achter een DJ-mengpaneel zit, waarmee ik van alles kan instellen. Deze minder bekende voor het grote publiek valt onder de best-of-budget onder de 100 piek. Met anc en LDAC, volledig aangestuurd door een fantastische app, met alles wat de oren verwennen en aangesloten aan een Nvidia Shield Pro-streamingbox is dit een ultiem kijk- en luisterfeest met bioscoopgevoel.

3.5 van 5 sterren
(5 reviews)
Door debom

Zelfbouw-spiegelreflexcamera voor 35mm-film, met vaste brandpuntsafstand en sluitertijd. Flitser apart verkrijgbaar. Alles aan de camera is handmatig. Dat maakt het mogelijk om eindeloos met je creativiteit aan de slag te gaan. Wordt dus geleverd als bouwpakket. Ook is dit de plek om die speciale filmrolletjes te krijgen.

Boeken

Door PdeBie
Gripvanaf € 9,99

Als softwareontwikkelaar werk je veelal dagelijks aan user stories gedurende je sprints om je sprintdoel te halen. Daartussen heb je allerlei meetings en natuurlijk de mensen die 'spontaan' aan je bureau staan met allerlei verzoeken. Om grip te houden op al je werk en te werken aan wat op dat moment het belangrijkst is, kan ik dit boek aanraden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik met minder stress door mijn dag kom, mijn werk nauwkeuriger en sneller afkrijg en minder snel afgeleid ben door alles wat nu en dan voorbijvliegt.

Door JoooostB

Prachtig boek waarin de elektronische componenten waar we dagelijks mee te maken hebben, letterlijk doorgezaagd worden. Ontzettend mooie afbeeldingen, ondersteund met fijne uitleg.

Door jdh009

Kinderen zijn supernieuwsgierig en willen graag weten hoe de wereld werkt. Dit boekt helpt de baby om bij de basis te beginnen en legt op een gemakkelijke manier uit hoe de algemene relativiteitstheorie in elkaar zit. Met mooie plaatjes en een klein beetje tekst legt Chris Ferrie het allemaal uit. Ook geschikt om mama's en/of papa's wat bij te brengen. Leuk om voor te lezen aan de kleine.

Door jdh009

De ontspoorde macht van Gerard Sanderink en het hackorakel op de achtergrond. Het drama dat al jaren speelt in de top van de Nederlandse techscene.

Door Tijs

Chelsea Manning werkte als data-analist in het Amerikaanse en publiceerde data bij Wikileaks, dat daarmee groot is geworden. We hebben jarenlang gehoord wát en hóe die onthullingen naar buiten zijn gekomen, maar niet waaróm. Haar boek geeft daar nu inzicht in.

Door Arjan P

Lonely Planet - The Universe. 'A Travel Guide'. Grappige (onder)titel natuurlijk, maar dit is echt een fantastisch naslagwerk over the universe. Ik gebruik het zelf als er weer eens een planeet of een maan van een planeet gepasseerd wordt door een ruimtevaartuig en vind dan alles wat ik maar weten wil daarover, vaak ook over het desbetreffende ruimtevaartuig trouwens. Ook prachtig uitgevoerd in hardcover met geweldige illustraties. Voor dit geld zeker niet laten liggen.

Door Twammo

Voor liefhebbers van goede sciencefictionboeken is er deze trilogie. Er komt in de komende jaren ook een Netflix-serie van deze boekenserie, door Game of Thrones-makers David Benioff and D.B. Weiss.

Door DaFeliX
What If 2vanaf € 10,99

Het vervolg op What If, waarin Randall Munroe, bekend van xkcd, vragen beantwoordt op een serieus/humoristische toon. Kun je vanaf de maan langs een paal naar 'beneden' glijden totdat je de aarde bereikt? Wat gebeurt er als een duif naast je auto vliegt en besluit door het raam naar binnen te gaan? Past de totale hoeveelheid bananen wereldwijd in de totale hoeveelheid kerken?

Door Wout

YouTube is voor jongeren wat tv voor hun ouders was en ze kunnen zich waarschijnlijk geen wereld zonder YouTube voorstellen. Ooit was YouTube echter een jonge start-up die worstelde met wat het wilde zijn. In dit boek wordt de geschiedenis van YouTube uit de doeken gedaan. Van het prille begin en de overname door Google, tot de uitdagingen met moderatie van vandaag de dag.

Door Wout

Kings Quest, Police Quest, Space Quest en Leisure Suit Larry. Als je een van deze klassieke franchises van uitgever Sierra On-Line ooit gespeeld hebt, is dit boek misschien voor jou. Geschreven door oprichter Ken Williams schetst dit boek het ontstaan, het succes en de ondergang van een van de grootste game-uitgevers van de jaren 80 en 90.

Computerspul

Door: MadcatUGreen 200W GaN Desktop Charger

Tegenwoordig is alles aan het verschuiven van USB-A naar USB-C, en bij ons is het een rommeltje wat opladers en kabeltjes betreft. Hier is een USB-C-oplader van 200W met vier USB-C- en twee USB-A-poorten. Zo wordt de kabelbende voor laptop, tablet, twee telefoons en twee watches weer een beetje netjes.

4 van 5 sterren
(1 reviews)
Door: DaanKeychron Q1 QMK (Barebone, zonder switches) Grijs

Een relatief luxe toetsenbord voor de enthousiasteling. Wordt als barebone, maar ook als variant met switches en keycaps geleverd, hoewel de meegeleverde keycaps niet zo best zijn. Dit toetsenbord is stevig gebouwd, is prettig zwaar en biedt vooral een hoop opties om te modden. Ikzelf heb op dit toetsenbord een tapemod en forcebreakmod uitgevoerd, de behuizing gevuld met polyfil en het geheel uitgerust met een mooie set eigen keycaps. Het eindresultaat is een prachttoetsenbord dat lekker typt én heerlijk klinkt.

3 van 5 sterren
(1 reviews)
Door: GrooVRazer BlackWidow Lite (Qwerty US)

Een compact en stil mechanisch toetsenbord, ideaal voor mensen die hun eigen toetsenbord meenemen naar kantoor. Wordt namelijk geleverd met extra dempende ringen. De plastic cover die wordt meegeleverd, is ook uitermate handig om te gebruiken tijdens het vervoer in je laptoptas.

4 van 5 sterren
(3 reviews)
Door: DaanSamsung Bar Plus 256GB Titanium

Een flinke USB-stick voor een kleine drie tientjes. Deze Samsung Bar Plus is door de Tweakers-redactie goed beoordeeld vanwege zijn prima lees- en schrijfprestaties. Perfect om in je tas te stoppen voor als je wat extra opslag nodig hebt, of voor de distrohoppers onder ons: een uitstekende keuze om al je bootbare Linux-iso's op te bewaren met Ventoy.

3.5 van 5 sterren
(10 reviews)
Door: DaanLogitech G305 Zwart

Een kleine, goede en relatief betaalbare muis. Werkt prima voor dagelijks gebruik, om mee te gamen of als laptopmuis voor onderweg. Werkt met een AA-batterijtje en gaat daarmee volgens Logitech tot 250 uur mee. De Razer Orochi V2 is overigens een goed, en duurder, alternatief.

4 van 5 sterren
(38 reviews)
Door Falcon
PrimaMatikvanaf € 25,99

Een elektrisch verwarmbare muismat voor mensen op kantoor die snel koude handen krijgen.

Door PiweD
Anker 737vanaf € 95

Een oplader to rule them all. Het leuke van de nieuwste Anker-laders is dat ze PowerIQ 4.0 ondersteunen, waarbij de lader kijkt welk aangesloten apparaat de leegste accu heeft en dat voorrang geeft. In totaal levert de lader 120W, die hij over de drie poorten kan verdelen. Het maximum op een enkele USB-C-aansluiting is 100W, terwijl de USB-A-aansluiting maximaal 22,5W levert.

Door Keypunchie

Voor de Apple-nerd in je omgeving. Hebben ze een iPhone en een MacBook, dan kunnen ze met dit houdertje lekker makkelijk gebruikmaken van de Continuity Camera-feature in macOS Ventura. Videobellen met de hoge kwaliteit van de iPhone camera in plaats van het magere niveau van de ingebouwde camera.

Door deepvreezo
Elephant Cardvanaf € 9,90

Een houdertje om je iPhone boven je MacBook-scherm te hangen, om hem als webcam te gebruiken. Vouwt op tot het formaat van een creditcard, zodat je hem altijd bij je kunt hebben.

Door D vd V

Tegenwoordig krijg je bij de meeste telefoons geen lader meer. Deze is kleiner, sneller en goedkoper dan wat ik bij Apple zelf kan krijgen om mijn iPhone op te laden.

Door Roblll
PCPanelvanaf € 69,99

Een hardware volume control voor tot vier 'kanalen', die tevens dienst kan doen als macropad. Meer info in een review hier.

Door Intergalactic
Keychron K5vanaf € 100

Keychron maakt een heleboel verschillende toetsenborden. Deze K5 beschikt over relatief platte mechanische switches en toetsen. Net wat te groot om mee te nemen, maar dankzij het numerieke eiland fijn voor de Excel-tijgers onder ons.

Door Intergalactic
Keychron K7vanaf € 85

Zoek je juist een klein toetsenbord om mee te nemen, dan is de K7 met zijn 65%-lay-out een stuk geschikter dan de K5 hierboven.

Door: Bark_At_The_CatHP USB-C G5 Essential Dock

De G5 Essential is een betaalbaar, universeel A-merkdockingstation dat aan alle basics voldoet. Een heel fijne toevoeging voor de thuiswerker met een moderne laptop en een bureau met twee of drie monitoren.

3.5 van 5 sterren
(1 reviews)

Gaming, spellen en speelgoed

Door: DaanLogitech G29 Driving Force Aluminium, Zwart

Niet het beste stuurtje dat je kunt kopen, maar een prima beginpunt voor een duik in de simracing-rabbithole.

3.5 van 5 sterren
(33 reviews)
Door: Eric8Bitdo Pro 2 Grijs

Ouderwets meets nieuwerwets met de 8Bitdo Pro 2-controller, die de vibe van de aloude SNES-controller combineert met moderne ergonomische grips, triggers, vibration feedback en drie profielen waarmee je naar eigen wens (marcro)functies aan knoppen kunt toewijzen. De controller voelt solide aan, hij ligt lekker in de hand, en de knoppen en thumbsticks zijn van hoge kwaliteit. De 8Bitdo Pro 2 werkt via bluetooth of USB en is compatibel met de Nintendo Switch, de pc, macOS, Android en de Raspberry Pi.

4.5 van 5 sterren
(0 reviews)
Door: DaanElden Ring, Windows
Elden Ring Windowsvanaf Onbekend

Begin dit jaar noemde ik Elden Ring al mijn game of the year in de Tweakers Podcast. Inmiddels zijn we negen maanden verder en is dat sentiment niet veranderd. Elden Ring is het beste van wat de Souls-franchise te bieden heeft, in een gigantische open wereld. Hoewel de moeilijkheid er nog altijd goed in zit, maken quality-of-lifeverbeteringen dit spel een stuk toegankelijker voor een groter publiek. Zeker een aanrader als je van uitdaging houdt.

5 van 5 sterren
(6 reviews)
Door: nzall en Tribute88Microsoft Xbox Series S Wit

Uitstekend geprijsde console die goed geschikt is voor 1080p- en 1440p-gaming. Eventueel gecombineerd met een Game Pass-abo voor onbeperkte toegang tot honderden games. Ook handig als extra Xbox om samen op de bank co-opgames te spelen.

4.5 van 5 sterren
(19 reviews)
Door LopeZ
Crawling Escape Crabvanaf € 16,50

Een speelgoedkrab die zijdelings rent mét ingebouwde proximitysensor en zich omdraait als hij een obstakel tegenkomt. Natuurlijk speelt de krab een verslavend/irritant muziekje af dat nog dagenlang in je hoofd blijft zitten. Bijzonder leuk voor de hond en/of een kind.

Door Negakinu
Miyoo Mini V2/V3vanaf € 55

De Miyoo Mini is de beste draagbare oldskool game-emulator van dit moment. Hij heeft een goed scherm, rappe hardware, uitbreidbaar geheugen, een pocket sized behuizing en een prima batterijduur. Alle gameklassiekers van vroeger in je broekzak. Op Reddit is een behulpzame community actief met customfirmware, themes en hardwaremods.

Door Yero
Sky Force Reloadedvanaf € 9,99

Wie net als ik van retro shoot-'m-ups houdt, kan z'n lol op met Sky Force Reloaded. Het spel ziet er goed uit, is voorzien van bijpassende muziek en blijft uitdagend, al wordt het op hogere levels wel een grind fest. Werkt het fijnst met een controller, maar is ook gratis te downloaden als smartphone/tabletapp.

Door AHWolf
Steam Deck-dockvanaf € 99

Heerlijk met de feestdagen gamen op de tv. Een retrogame met het hele gezin via emudeck of iets heftiger als de kids op bed liggen. Een goede aanvulling op een al veelzijdig product. Let op: de levertijd is een à twee weken, dus als het onder de boom moet, niet te lang wachten met bestellen.

Door Daan

Elke gamer heeft een controller nodig en met een Xbox Series-controller kun je uit de voeten op zowel de pc als Xbox-consoles. Deze controller kun je via Microsoft zelf ontwerpen, met een mooie selectie aan kleuren voor de controller zelf, de thumbsticks, de d-pad en de knoppen. Zo maak je een unieke controller voor in je set-up. Hou wel rekening met lange levertijden; Microsoft rekent op drie tot vier weken. Je kunt via deze weg ook een Elite Controller aanpassen, maar die is logischerwijs een stuk duurder.

Door Zeror

Leuk voor kids of grote 'kinderen' die de werking van computers willen ontdekken op een speelse manier. Met deze set maak je een met knikkers aangestuurde computer om puzzels op te lossen.

Door macdushiOdin Lite
Ayn Odin Litevanaf $ 229,99

Krachtige, op Android gebaseerde gaminghandheld voor retrogaming waar je onder andere Sony PSP-, PS2-, N64- en zelfs een aantal Nintendo Switch-spellen op kunt spelen.

(Smart)home

Door: IntergalacticAqara Motion Sensor P1

Een eenvoudige Zigbee-motionsensor op basis van infrarood. Leuk om mee te beginnen in je smarthome.

2 van 5 sterren

(0 reviews)

Door Wout
Aqara FP1-sensorvanaf € 57,63

Bewegingssensors op basis van infrarood zijn gesneden koek voor elke smarthomefan. Soms is de beweging echter zo subtiel dat een infraroodsensor hem niet oppikt. Deze Aqara FP1 werkt op basis van radar en pikt zelfs de meest minimale beweging op, zodat je licht niet uitgaat als je geconcentreerd achter je pc zit te werken bijvoorbeeld. Goedkoop is hij niet, dus alleen voor de ruimtes waarin je hem echt nodig hebt.

Door: OlafShelly 1PM, per stuk
Shelly 1PM, per stukvanaf Onbekend

Ga sluipverbruik te lijf en monitor meteen alles wat je hierop aansluit. Onzichtbaar achter je stopcontact of wandschakelaar.

(0 reviews)
Door: IntergalacticShelly 1L
Shelly 1Lvanaf Onbekend

Een betaalbare wifischakelaar die ook zonder 0-draad werkt.

4.5 van 5 sterren
(1 reviews)
Door: IntergalacticGoogle Nest Hub 2 Zwart

Deze Nest Hub van Google combineert een aantal functies. Het is een smartspeaker, een scherm waar je naar kunt casten, een digitaal fotolijstje en hardwarematig voorbereid om als Thread-borderrouter te functioneren, handig als je aan de slag wilt met de smarthomestandaard Matter.

3 van 5 sterren
(6 reviews)
Door Slaut

Wie een Smart Home met Home Assistant heeft, kan met deze dongel Zigbee en Thread bedienen. Het lijkt mij de beste dongel om aan te raden bij Home Assistant. Let op: preorder.

Door HKLM_
HomeWizard watermetervanaf € 49,95

Meet naast je elektra en gas ook je waterverbruik met de HomeWizard-watermeter. Past op iedere watermeter en is zowel bedraad als op batterijen te gebruiken.

Door Keypunchie

In real time het energiegebruik monitoren met een app, ook over langere perioden. Het is mogelijk om de stopcontacten automatisch aan en uit te laten schakelen. Maximaal 3680W, dus geschikt voor verscheidene zware apparaten. Pro-tip: schakel niet het stopcontact uit waar je wifirouter is ingeplugd.

Door mrbullet
HomeWizard P1vanaf € 33,90

Tech en energie besparen in een. Handig als je plug-and-play inzicht wilt hebben in je energiegebruik en eventueel de opbrengst van je zonnepanelen. Werkt samen met andere producten, zoals slimme stopcontacten.

Door gitaarwerk
HeatBoostervanaf € 38,95

Deze is van medetweaker @Bazz0847. Goede beschrijving, werkt fantastisch, goed product en fijne support. Het specifieke product helpt in deze tijden meer effectiviteit te halen uit je verwamingssysteem, zoals convectors en radiators.

Door Xerxes249

Hang hem aan de P1-aansluiting van de meter en lees hem uit met Home Assistant. Nu heb ik elke seconde een datapunt over mijn stroomverbruik. Door zijn prijs en voor het stimuleren van een lokale knutselaar het geld dubbel en dwars waard.

Tweaking/gereedschap

Door: YeroCreality Ender 3 V2
Creality Ender 3 V2vanaf Onbekend

Een relatief betaalbare en goede 3d-printer. Nuttig om in huis te hebben om snel je benodigdheden te kunnen printen, maar ook om je eigen kunsten te verwezenlijken of natuurlijk kant-en-klare voorwerpen van Thingiverse te printen.

4 van 5 sterren
(10 reviews)
Door: CamulosiFixit Pro Tech Toolkit

Onmisbaar gereedschap voor de kleinere en elektrogerelateerde klusjes, en super handig omdat er tig bitjes bij zitten die je normaliter niet hebt.

5 van 5 sterren
(6 reviews)
Door HikariMisako

Deze schroevendraaierset is net als die van LTT mét ratel, wat ik zelf erg fijn vind. Voor een tientje meer heb je de 'automotive' versie. Die heeft een andere bitset met meer Torx-bitjes.

Door OlafWeijers
Pinecil V2vanaf € 59,90

Heb jij nog een analoge soldeerbout? Deze soldeerbout draait IronOS, is te voeden met een stevige USB-C-poort of andere willekeurige lader en het belangrijkst: hij soldeert gewoon heel fijn voor een draagbare bout.

Door supershoe
Micro:bitvanaf € 20

De micro:bit is een klein (4x5cm) microcomputertje dat met vier verschillende programmeertalen kan worden geprogrammeerd. Dat kan op een laagdrempelig niveau, zodat kleine kinderen ermee aan de slag kunnen, maar je kunt er ook JavaScript en Python op loslaten. Volg de tutorials, koop er wat sensors bij en voor je het weet is je kind meer tweaker dan jij.

Door DukeBoxBosch IXO V
Bosch IXO Vvanaf € 42,94

Klein en licht, maar o zo fijn om bij je te hebben.

De Bosch IXO V is superhandig om erbij te hebben. Een koffertje/case vind ik niet nodig, want hij is zo klein dat je hem gemakkelijk los in je tas kunt wegstoppen. Hij voelt degelijk aan, hij kan zeker tegen een stootje en de accuduur is ook meer dan prima. Het leuke is dat je voor 12 tot 20 euro ook diverse accessoires/gadgets hebt. De basisopzetstukken (hoek, excentrer en draaimoment) zijn erg praktisch, al is het draaimoment-opzetstuk naar verhouding aan de 'logge' kant. De beschikbare gadgets zijn verder erg persoonlijk en niet goedkoop, maar soms in de aanbieding te vinden voor ongeveer 15 euro.

Door Electrowolf
USB-endoscoopcameravanaf € 46,99

Wil je je thuisnetwerk aanleggen? Wil je tussenmuren of isolatie inspecteren? Zijn er andere misteries in je huis waarvoor je eigenlijk in kleine gaatjes, leidingen of ruimtes moet kijken? Dan is een endoscoopcamera erg handig. Ik heb al verschillende 'waar gaat deze kabel in hemelsnaam heen?'-vragen opgelost met deze endoscoopcamera. Dankzij de software voor pc of smartphone kun je deze camera makkelijk gebruiken.

Door ElectrowolfLeidingzoeker

Wil je weten waar je telefoon, UTP- of andere kabel loopt? Dan is deze relatief goedkope kabelzoeker een goede optie. Ook is het een RJ-11- en RJ-45-kabeltester. Sluit het basisstation aan op de leiding en met de zoeker kun je vervolgens je muren afgaan. Werkt officieel niet met elektrische leidingen waar spanning op staat, maar die kun je wel vinden doordat ze veel ruis veroorzaken. Ook kun je hem voor deze leidingen gebruiken als je eerst de spanning eraf haalt. Ideaal in combinatie met een endoscoopcamera.

Overig

Door CodeCasterEnergiebank
Energiebankvanaf € 1

In Nederland zijn er ongeveer 1,2 miljoen huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Het is de missie van de Energiebank om deze huishoudens op energievlak te versterken, zodat ze zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen. Als je geld overhebt voor een gadget, ga dan ook eens bij jezelf te rade of je de korting op je energierekening zelf nodig hebt of dat je er iemand anders mee blij kunt maken.

Door Intergalactic

Simpele 'smart lader' voor accu's.

Door Rendiertje

Voor iedereen die iets mooiers wil dan standaard kerstverlichting. De lampjes zijn individueel instelbaar, je kunt ze verbinden met je smarthomeomgeving en je kunt ze op muziek laten dansen.

Door Olafweijers
Oral B IO 4Svanaf € 72,49

Eindelijk ondersteunt Home Assistant ook tandenborstels over bluetooth en deze is er een van. Voor blinkende tanden en waarschijnlijk allemaal automatiseringspret erbovenop.

Door marowi
Flitsmeister Onevanaf € 50

Leuke bluetooth-LE-gadget dat ervoor zorgt dat Flitsmeister altijd automatisch start en de waarschuwingen altijd doorkomen. Bespaart mij genoeg geld per jaar 😉

Door tricky dick

De betere kersttrui, al kun je 'm makkelijk ook tijdens andere feestdagen dragen. Een hebbeding, want kort na verschijning alweer uitverkocht. Toch, mocht hij nog terug op voorraad komen, meer dan het overwegen waard. Je steunt er ook nog een goed doel mee.

Door paniek pinguin

Ik ben lang op zoek geweest naar een pasjeshouder als die van Secrid, maar dan met ruimte voor een paar munten, bijvoorbeeld voor een kluisje bij het sporten en voor een winkelwagentje. Deze portemonnee voldoet aan al mijn eisen. Zelf heb ik hem nu een paar maanden in gebruik en ik ben er tot dusver tevreden over. Dit is dus een geschikt cadeau voor een medetweaker die graag deelneemt aan de digitale wereld, maar nog af en toe te maken heeft met de analoge werkelijkheid.

Door Daan

Het is belangrijk om genoeg te drinken. Een grote waterfles kan je daarbij helpen. Hoe groter de fles, hoe minder vaak die immers gevuld moet worden. In deze Hydro Flask past 946ml, genoeg om je even mee zoet te houden. Bovendien is de fles goed geïsoleerd, zodat hij je drankje urenlang lekker koud houdt.

Door Zeror
Bambookvanaf € 11,95

Bij vrijwel elk (tech)project op je werk, op school of gewoon lekker voor jezelf moet je soms aantekeningen maken. En wat is nou mooier dan dit te doen op een product dat met zorg is samengesteld door het Nederlandse bedrijf Bambook en ook nog eens hartstikke duurzaam is. Wat erg handig is, is dat je elke bladzijde weer kunt uitvegen als je die aantekeningen niet meer nodig hebt, net als bij een whiteboard. Zo hoef je dus nooit meer nieuwe notitieblokken te kopen. De notitieboeken zijn in vele formaten te verkrijgen. Zo is er dus altijd een die bij je past: ideaal.

Door OlafWeijers

Niet smarthome, volledig analoog zelfs, maar voor liefhebbers van sfeerverlichting is dit een absoluut hebbedingetje.

Door Intergalactic

Voor de fietser, motorrijder, sporter en autorijder. Quadlock maakt hoesjes voor een aantal bekende telefoons. Deze hoesjes passen op hun mountingsysteem. Ook verkoopt het bedrijf losse VHB-stickers, zodat elke telefoon gebruikt kan worden.

Door Wout
Plasma-aanstekervanaf € 8,52

Hou toch op met je vingers verbranden aan lucifers, en we moeten uiteindelijk allemaal van het gas af, dus die gasaansteker kan ook niet meer. Deze elektrische aansteker laad je op met USB-C en hij steekt zelfs de waxinelichtjes in de diepste glaasjes aan zonder dat je jezelf bezeert.

Door LucW2

De beste Tablet-houderstandaard die ik gevonden heb. Je ziet hem in veel van mijn reviews verschijnen en ik heb al een aantal reacties gehad met de vraag waar hij te koop is. Ik heb er zelf twee. De tablet in de slaapkamer, die als radio voor de earbuds dienstdoet, zit er in. Hij gaat ook mee op vakantie, waar de Samsung S6 Tab lite in de houder op de campingtafel staat, zodat we comfortabel naar F1 TV Pro kunnen kijken. Zware metalen uitvoering en daardoor zeer stabiel. De armen zijn met een imbussleutel te verstellen en je kunt de tablet makkelijk draaien.

Door: Raw DeminPolar Pacer Zwart

Bij elk nieuw jaar horen nieuwe voornemens, waaronder méér bewegen/sporten. Dus wat anders dan een sporthorloge. De Polar Pacer, al dan niet Pro, is een super-beginnershardloophorloge dat er ook nog leuk uitziet.

2 van 5 sterren
(0 reviews)
Door Jorissie87Quest scheurkalender

Scheurkalender voor 2023 met iedere dag een interessante vraag en op de achterkant het antwoord. Ook beschikbaar in junior variant.

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Ivolve 9 december 2022 08:22
Sorry als ik een beetje zuur ga klinken. Ik vind het namelijk allemaal wel leuk spul hoor maar een groot deel van deze gadgets is gewoon bij voorbaat al afval...

We leven in een tijd van ecologische crisis. De gemiddelde Europeaan heeft de grondstoffen van 2,8 aarde nodig om zijn levensstijl te onderhouden. Als wij zo doorgaan met de aarde dan zijn over tien jaar onze oceanen zo vervuild dat er bijna niets meer kan leven en een groot deel van de dieren uitgestorven.

Hoe kunnen we dan hier iemand aanraden om een elektrisch verwarmde muismat te kopen? We weten allemaal dat dit leuk klinkt als een kadootje en misschien met geluk een paar maandjes gebruikt wordt. Maar feitelijk is dit al afval voordat het geproduceerd is

[Reactie gewijzigd door Ivolve op 22 juli 2024 14:40]

Skit3000 @Ivolve9 december 2022 10:56
Hoe kunnen we dan hier iemand aanraden om een elektrisch verwarmde muismat te kopen? We weten allemaal dat dit leuk klinkt als een kadootje en misschien met geluk een paar maandjes gebruikt wordt. Maar feitelijk is dit al afval voordat het geproduceerd is
Ja, alles wat geproduceerd wordt, wordt ooit weer afval. Maar tegelijkertijd kan het ook een oplossing zijn voor mensen bij wie alleen het verwarmen van de handen goed genoeg is om verder in een kamer met lage temperatuur te werken. Ik weet niet hoe je energieverbruik af wilt zetten tegenover grondstoffenverbruik, maar zolang de meeste woningen nog verwarmd worden door (elektriciteit opgewekt met) gas kan het om vele kubieke meters aan grondstoffen gaan, elke winter opnieuw. En als je het verder door gaat rekenen; hoe intenser je gebruik maakt van je verwarmingsinstallatie, hoe sneller deze slijt en (onderdelen) vervangen moet worden.

Dus; iemand die zijn werkkamer op 17 graden houdt in plaats van 21 en daar alleen zo'n verwarmde muismat voor nodig heeft om het vol te houden, is deze persoon in alle gevallen zijn of haar aanslag op het milieu aan het verkleinen.
Ivolve @Skit30009 december 2022 11:25
Ja en zo is er altijd wel weer een manier om goed te praten dat we toch meer spulletjes nodig hebben....


In de praktijk verwacht ik dat het zo gaat. Je koopt een elektrisch verwarmde muismat met het idee dat dan de verwarming lager kan. Eenmaal in huis kom je erachter dat je linkerhand dan nog steeds koud blijft dus de verwarming moet toch aan. Over 2-3 maanden is de winter voorbij, dan is dat ding toch maar onhandig en beland in de kast. Heel misschien komt hij er volgend jaar nog uit. Na een week gebruik begeeft hij het omdat het goedkope rommel uit China is.

Kortom; je hebt geen elektrisch verwarmde muismat nodig. Jij niet, ik niet, niemand niet!
FlyEragon @Ivolve9 december 2022 13:31
Ik snap je punt heel goed, echter is dit het gevolg van het systeem die wereldwijd in gebruik is genaamd kapitalisme. Producten die voortvloeien uit dit systeem zijn niet perse nodig, goed, efficient etc. Het gaat enkel om het geld.

Veel goedkope rommel uit China wat bijvoorbeeld bij Action beland heeft inderdaad een schrikbarend korte levensduur. Niet alleen technisch maar omdat er vooral veel prullaria is die niemand echt nodig heeft en ook niet kwaliteit van leven verhoogd. Het zijn impuls aankopen die weer een shotje dopamine geven van korte duur.

Een circulaire economie en leefbare planeet kunnen mijns inziens niet hand in hand gaan met het kapitalistisch systeem zonder deze drastisch anders vorm te geven middels regelgeving/beleid. Daarvoor zou er een globaal gelijk speelveld moeten zijn maar dat is er helaas niet en zal er ook nooit komen vanwege verschil in rijkdom tussen veel landen. Je ziet het nu al, de westerse wereld wordt armer, veel dingen worden uitgekleed en het luxe leventje dat iedereen gewend was verandert en komt wellicht nooit meer terug. Betekent dat de rijke landen niet zo staan te springen om initiatieven te starten in achtergesteld landen die een grote sprong moeten maken.

Explosieve groei van het aantal inwoners helpt trouwens ook niet echt mee. Ik fantaseer vaak hoe het op onze wereld er uit had gezien als we de industriele revolutie nooit hadden meegemaakt. Het punt waarop de bevolking overal hard toenam door toenemende kwaliteit van leven. Wat nu blijkt dat van korte duur was en een enorm dilemma achterlaat :P

[Reactie gewijzigd door FlyEragon op 22 juli 2024 14:40]

Skit3000 @FlyEragon9 december 2022 13:55
In een wereld draaiend op de perfecte variant van communisme valt misschien nog wel veel meer afval en vervuiling te verwachten dan bij kapitalisme, omdat iedereen dan recht heeft op exact dezelfde producten en diensten. Dat houdt dus ook in dat min of meer verplicht bent die producten af te nemen ook al doe je er niks mee, want ze worden nu eenmaal voor iedereen geproduceerd (en anders liggen ze in een magazijn te verpieteren). Doordat communisme nog meer dan kapitalisme draait op grootschalige industriële productie om de samenleving aan de gang te houden, zal er ook steeds meer gemaakt worden om alle radartjes maar te laten draaien.

In de praktijk blijkt dat communisme nooit op dit niveau kan komen omdat uiteindelijk de leidinggevende groep bovenmatig profiteert plukt van de vruchten en er in lagere groepen veel armoede is.
Milanobrotchen @Skit30009 december 2022 15:52
omdat iedereen dan recht heeft op exact dezelfde producten en diensten. Dat houdt dus ook in dat min of meer verplicht bent die producten af te nemen ook al doe je er niks mee, want ze worden nu eenmaal voor iedereen geproduceerd (en anders liggen ze in een magazijn te verpieteren)
Nou volgens mij met communisme worden de meeste dingen gewoon op order geproduceerd hoor, vroeger moest je je ook voor een LADA inschijrven volgens mij. Het is niet zo dat als er 1 miljoen mensen zijn ze 1 miljoen van dat product gaan maken.

(denk ik dan)

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 22 juli 2024 14:40]

Skit3000 @Milanobrotchen9 december 2022 16:01
Dat is omdat het nooit goed uit de grond is gekomen, want ook vroeger wilden ze natuurlijk dat iedereen gewoon een LADA kon rijden (ze produceerden er niet expres te weinig om iedereen van een te voorzien).
!GN!T!ON @Skit300011 december 2022 17:15
In de praktijk blijkt dat communisme nooit op dit niveau kan komen omdat uiteindelijk de leidinggevende groep bovenmatig profiteert plukt van de vruchten en er in lagere groepen veel armoede is.
Net als kapitalisme dus :+ Niet dat ik fan ben van communisme, verre van. Van maar kapitalisme heeft netzo goed hele vervelende aspecten, wat de oplossing is weet ik ook niet. Maar bovenstaande als argument gebruiken tegen communisme moest ik oprecht even lachen :p
Skit3000 @!GN!T!ON11 december 2022 20:09
Bij een wereld van 100% kapitalisme hebben afvalstromen juist een waarde omdat niemand het voor niks op komt halen, plus dat de enorme (nog meer dan nu) verschillen in inkomens zorgen voor meer arme mensen die liever goedkopere tweedehands producten kopen of van de afvalberg plukken dan iets duurs dat vers uit de winkel komt. Ik kan me in ieder geval nog goed de verhalen herinneren van mensen die voor de Tweede Wereldoorlog oude kranten gebruikten om gaten en kieren in hun huis te dichten omdat ze voor meer geen geld hadden en de overheidssteun nul was.

Eigenlijk kan ik in plaats van een overlevering van meer dan 80 jaar geleden beter een voorbeeld van nu geven. De landen waar de grootste armoede is zijn over het algemeen ook allemaal kapitalistische landen, en deze landen hebben ook de laagste vervuilingscijfers per hoofd van de bevolking (omdat de meeste mensen amper iets kunnen kopen en genoegen nemen met afdankers van anderen).

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 14:40]

Milanobrotchen @FlyEragon9 december 2022 15:50
Explosieve groei van het aantal inwoners helpt trouwens ook niet echt mee.
ja we zitten al weer bijna op 8 miljard mensen op aarde bizar gewoon.
En dit is een het nummer van 2021 het is alweer bijna 2023.

Ik klink misschien nu als een slechterik uit een film, maar soms denk ik dat minder mensen wat beter is voor de planeet....
FlyEragon @Milanobrotchen9 december 2022 15:55
Je bent niet de enige, overal waar ik kom spreek ik mensen over dit onderwerp en meerendeel is het hiermee wel eens. Het is alleen niet zo heel erg pc om erover te praten in de vorm van een oplossing :9 Begrijpelijk natuurlijk.
phYzar @FlyEragon9 december 2022 16:12
meerendeel is het hiermee wel eens.
Ik ken niemand die écht achter dit punt staat. Een ieder heeft slechts zeggenschap over 1 mensenleven, dat van zichzelf. Dus als je écht gelooft dat dit de oplossing is... En dát maakt het niet politiek correct, je impliceert namelijk dat een ander dat maar moet oplossen, dat anderen geen kinderen mogen krijgen, er teveel Indiërs/Chinezen/Afrikanen/arme mensen of welke grote ver-van-je-bed groep dan ook zijn. NIMBY
Kyuuni @phYzar9 december 2022 18:36
Niet geheel slechts zeggenschap over één mensenleven. Kinderen nemen is ook een keuze, al is dat het niet in ieder cultuur. Dat kunnen toch al meerdere levens zijn waar je het zeggenschap over hebt in de zin om die levens niet eens te starten.
Skit3000 @Ivolve9 december 2022 11:46
Dat kan je wel zeggen, maar hier staat de verwarming lager dan wat ik normaal had en ik hou dat vol door (nieuwe) pantoffels en een extra vest te dragen. Met precies de redenatie die jij geeft had ik die pantoffels dus nooit moeten kopen (en dat dikke vest wellicht op Marktplaats moeten zetten) en in plaats daarvan de verwarming lekker terug op 21 in plaats van 17 graden kunnen zetten.

Ik ben er helemaal voor dat mensen bewust zijn van wat ze kopen en wat de impact daarvan op onze wereld is, maar als je "kopen" op zichzelf al als iets slechts ziet dan kan je natuurlijk wel naar iedereen gaan wijzen.
Ivolve @Skit30009 december 2022 12:23
Sorry we gaan hier echt off topic. Mijn stelling is dat we in een ecologische crisis zitten. We zouden juist minder moeten consumeren en mensen niet moeten aanmoedigen om goedkope Chinese rommel te kopen.

Misschien dat er voor jou specifiek redenen zijn om dat wel te doen maar dat doet niets af aan mijn stelling.
Skit3000 @Ivolve9 december 2022 13:42
Dus als mensen eenzelfde product kopen, maar dan van Europese kwaliteit is het opeens wel goed.

Ik ben het 100% met je eens dat mensen niet iets moeten kopen dat waarschijnlijk snel kapot gaat of waar ze na een paar keer gebruiken niks meer mee doen en het dan weggooien. Dat staat los van dat elk product dat je kunt bedenken voor iemand ergens wel nuttig kan zijn en je dus niet aan de hand van "oh, ik vind het nutteloos" zoiets af kunt schrijven.
Deurges @Ivolve9 december 2022 14:26
Ik kan wel reageren met 2 warme handen dankzij mijn 80x40 verwarmde mat onder het toetsenbord.
Het is precies zoals @Skit3000 al zei. Ik zit de hele dag op 1 kamer dus de verwarming beneden hoeft voor mij niet aan. Ik bespaar hierdoor geld en verbruik minder gas en mijn werk wordt ook weer positief beïnvloed. Ik ken ook mensen die met elektrische dekens slapen? Moet ik me daar druk om maken? Ik koop 1x iets waarmee ik meerdere keren op andere vlakken bespaar. Dat doe je toch ook met zonnepanelen? Waarom heeft men die? Kosten besparing op plek 1. En niet vanwege de impact op het milieu e.d.
ikweethetbeter @Ivolve9 december 2022 15:21
Kortom; je hebt geen elektrisch verwarmde muismat nodig.
Hier gaat het om:
PrimeMatik - Tapijt en thermisch oppervlak met verwarming voor bureauvloer en voeten
60 x 36 cm 65W bruin

Het is geen muismat, die zijn klein. Deze is zo groot dat je er 2 voeten op kunt zetten.

Mijn thuiswerkplek is een zolderkamer met (momenteel) een koude vloer. Ik doe dikke sokken aan, stook de ruimte warm, maar de vloer blijft koud, en mijn voeten zijn dat daardoor ook. Mijn werkplek is daardoor niet behaaglijk, waardoor ik enkele warme kruiken per dag maak.

Met warme voeten (en een trui) zit ik lekker, en hoeft de kamer niet zo warm te worden gestookt.
Jij niet, ik niet, niemand niet!
Dus iedereen wel?

Ja, ik ben het met jou eens, koop bewust, koop alleen dat wat je nodig hebt, maar dit ding heeft zeker nut, en met warme voeten kan ik in een kamer van 18 graden zitten.

Een warme muismat is onzin Je muis ligt op de muismat, je handen liggen er naast. Maar deze mat is groter, waardoor het misschien toch een toevoeging is voor mensen met koude handen. En mogelijk bespaar je daarmee stookkosten voor de hele ruimte!
Waah @Ivolve9 december 2022 11:43
BS. Je lult het naar je zelf om en trekt dat dan door naar iedereen.

Ik zit, op dit moment, op een onverwarmde zolder (16 graden). Met een infraroodpaneeltje onder het bureau (75 watt) kan ik me prima warm genoeg houden. Dat is een stuk zuiniger dan 50m3 verwarmen...

Koude handen is mijn enige issue nog. Vreemd genoeg vooral mijn muis-hand. Dus dan zou dit een prima oplossing zijn.

Ik kan ook een airco kopen om efficient te verwarmen, maar dat zal een grotere impact hebben op het milieu. Juist "lokaal" verwarmen kan veel efficienter zijn dan een hele ruimte verwarmen.
Nohead @Waah9 december 2022 13:41
Wat voor infrarood paneel is het van 75? Heb je het merk/model voor me?
En verwarmd het voldoende je benen alleen?
Waah @Nohead9 december 2022 13:48
Het is puur voor de bovenbenen, dat is eigenlijk bijna altijd het probleem bij mij.
https://www.bol.com/nl/nl...au/9200000075249184/?s2a=

Ik gebruik hem eigenlijk altijd op de helft, en dan trekt die 75 watt. Tis dus wel puur voor de bovenbenen, dus als het echt koud is, dan heb je misschien nog wel koude kuiten en voeten....
Waah @Ivolve9 december 2022 12:34
Prima. Zoiets is namelijk geen rocket science en best simpel (kwa techniek ook).

Sterker, kans is groot dat ik het zelf kan repareren als het nodig is :Y) als we het dan toch over sustainability hebben.

Je doet net alsof alles wat uit China komt, binnen een week stuk is. Je weet dat bijna álles uit china komt? ook de producten die wél kwalitatief goed zijn? O-)
ShaiNe @Skit30009 december 2022 11:51
alles wat geproduceerd wordt, wordt ooit weer afval.
Dat is een verkeerde manier van denken. Afval moet je zien als een nieuwe grondstof en dus moet het ook zo behandeld worden, net zoals afgestorven planten en dieren in de natuur voedsel is en geen afval. Dit heet men het cradle-to-cradle principe en zou ook in de industrie moeten nagestreefd worden: afval als ‘voedingsstof’ voor nieuwe producten. Zo bekom je een kringloop van grondstoffen waardoor je de ontginning van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk kan beperken en het niet herbruikbare/recycleerbare 'afval' zo klein mogelijk maakt.
Skit3000 @ShaiNe9 december 2022 13:43
Afval is nog steeds datgene wat voor jou niet nuttig meer is en je daarom weg doet. Wanneer je iets koopt, weet je nooit 100% zeker of het bij afdanken als nieuwe grondstof voor een ander product wordt gebruikt.
geerardo @Skit300011 december 2022 12:28
mens wilt te veel ten koste van alles vroeger hadden we niets en dat was alles, leegte vullen met niets
steeds meer.. wordt tijd dat we leren met niets te hebben, en toch alles; de geest is veel creatiever dan alles te hebben. denk aan het sprookje (de rattenvanger van hammelen) ook wij als (intelligent) (diersoort ) als we zo doorgaan storten ook wij ook in de afgrond. soms denk ik..? bestaan we eigenlijk wel , of is alles een droom
daantjuh68 @Ivolve9 december 2022 09:50
Ik ben het compleet eens met je boodschap, we willen allemaal veel hebbedingetjes kopen want het is zo leuk.

Maarrrr, dat heeft allemaal impact en dit bericht wat jij schrijft is een goede reminder!


FYI, zo'n muismat zou mij op mijn koude zolder goed uitkomen, tijdens het gamen heb ik lekker een kleed om mij heen dus de verwarming hoeft niet aan maar die koude handen is echt vervelend. Het is denk weer efficienter om de muismat alleen te verwarmen dan de hele ruimte op te stoken. afijn, ik houd het bij koude handen :Y)
wisselwerking @daantjuh689 december 2022 11:30
Je kunt ook vingerloze handschoenen kopen. Dan kun je de handen toch warm houden en blijf je gevoel houden in je vingers om te gamen.
Triblade_8472 @daantjuh689 december 2022 11:35
Ik hoor steeds meer mensen die handschoenen dragen tijdens het typen, ook ITers op kantoor. Je kan het overwegen!
Joep @Ivolve9 december 2022 09:14
Als wij zo doorgaan met de aarde dan zijn over tien jaar onze oceanen zo vervuild dat er bijna niets meer kan leven
Ik ben het met je boodschap eens, maar dit is natuurlijk niet waar. Zelfs als we al het afval dat zich nu in de oceanen bevindt verdubbelen, zal er weinig veranderen wat betreft biodiversiteit en/of biomassa. Wat een veel groter probleem is voor de biodiversiteit in de oceanen, is de opwarming van de aarde en de daarbij gepaard gaande verzuring van de oceanen.
Ivolve @Joep9 december 2022 09:25
Dat maakt voor de boodschap natuurlijk niet zoveel uit inderdaad maar bedankt voor de correctie.

De boodschap blijft toch dat we met z'n allen toch wel eens naar ons eigen gedrag moeten gaan kijken. Ik had eigenlijk verwacht dat die post een -1 zou worden maar blijkbaar moet ik wat meer vertrouwen in de mensheid hebben :)
mdj84nl @Ivolve9 december 2022 10:15
We moeten af van dat wegwerpcultuurtje. De " het valt allemaal toch wel mee, want ik zie er weinig van" houding..

Mooi voorbeeldje:

Ik weet dat er plastic in de oceaan ligt, en heb echt wel eens fotos gezien, toch dacht ik nog steeds "zal toch wel meevallen..?"

Tot ik vorige week ed stafford met marooned en first man out ging binchen... Ze kwamen daar een paar keer op onbewoonde eilanden aan, waar de stranden he-le-maal bezaaid waren met tonnen, visnetten, bekertjes, flessen etc etc...

Toen dacht ik toch wel even, wauw.. als zulke afgelegen eilanden al helemaal vol liggen met onze rotzooi....?
cc12 @mdj84nl12 december 2022 01:15
Je zou eens moeten weten hoeveel micro plastics al in ons voedsel zit.
SirBlade @Ivolve10 december 2022 22:50
Ik ben bewust kinderloos gebleven. Dankzij mij zijn er dus ook geen kleinkinderen, achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen, achterachterachterkleinkinderen, achterachterachterachterkleinkinderen, etc, etc..

Ik kan een 2de Chernobyl veroorzaken en ik ben nog steeds milieuvriendelijker dan de groenste geitenwollensok die zich wel heeft voortgeplant.
Zanthr @SirBlade11 december 2022 22:17
Maakt deze redenatie dat we ons in de ideale wereld helemaal niet meer voortplanten?
Dat is ook wel een egoïstisch beeld. Dan ben je dus alleen op de wereld voor jezelf. Treurig eigenlijk.
SirBlade @Zanthr12 december 2022 15:50
Ja, wat robots om voor de laatste generatie bejaarden te zorgen en een geleidelijk uitstervende mensheid. De beste optie voor de rest van de planeet.
brecht_vb @Ivolve9 december 2022 10:16
Ik volg de redenering compleet. Er zou veel belasting moeten zijn op rommel van AliExpress (niet direct van toepassing op producten in artikel).

Keurmerkkwaliteiten opdrijven zorgt voor duurdere producten, niet iedereen kan dat betalen.

In de pricewatch staan zoveel varianten (zelfde merk/productlijn) die mij de helft onnodig lijken.
Ik zeg tegen veel kennissen dat ze niet zomaar de Mediamarkt mogen binnenlopen voor x of y, zoveel rommel daar (niet alles).
sapphire @brecht_vb9 december 2022 13:53
Wie definieert dan welke spullen rommel zijn en niet?

Ik heb genoeg mooie kwalitatief nette spullen van Ali, van laptop tot toetsenbord, onderdelen, ect…
brecht_vb @sapphire9 december 2022 14:30
1000en kabels, hoesjes, prullaria die eigenlijk bij productie al afval zijn. Dat lijkt mij gewoon energie en materiaalverspilling voor de korte levensduur die het heeft.

Het is een onderdeel van de wegwerpcultuur.
Robbedem @brecht_vb19 december 2022 18:21
Er is misschien iets voor te zeggen om de belasting te hervormen.
Momenteel worden producten procentueel duurder gemaakt door de BTW.
Dit bijvoorbeeld natuurlijk de aankoop van goedkope rommel. (dure producten kunnen ook rommel zijn).
Mss zou een vast bedrag + een percentage kunnen helpen.
Al zou dit wel een heel aantal andere problemen veroorzaken...
Dus sowieso niet iets om morgen even in te voeren. ;)

Of een belasting op verpakking zou ook al niet slecht zijn.
brecht_vb @Robbedem19 december 2022 19:41
Wel: overlaatst edifier earbuds besteld, die verpakking was 6 keer het volume van mijn soundcore earbuds. Schande.

Het gaat me vooral om de wegwerp rommel die geproduceerd word.

Er wordt altijd geschermd met recyclage, maar wat niet geproduceerd is, dient niet gerecycleerd te worden.
kassius81 @Ivolve9 december 2022 14:31
Dit is ook de reden waarom ik Tweakers steeds minder lees. De site is zo erg gericht op meer, elk jaar de nieuwste, overal een gadget voor aanschaffen dat stroom en grondstoffen kost. Prima als dat je nog aanspreekt, ik vind het ouderwets en ben de doelgroep niet (meer).
Triblade_8472 @Ivolve9 december 2022 11:33
Geld dat niet voor de meeste dingen?

Ik ben wel benieuwd wat jou top 10 zou zijn wat wel duurzaam is of vaak gebruikt wordt.

Ik ben het overigens wel met je eens dat er minder troep gekocht/aangeprezen moet worden. Er moeten minder eendagsvliegen zijn en meer spullen voor langdurig gebruik.

Dat is overigens niet gemakkelijk als je naar (goedkopere) cadeautjes op zoek gaat. We moeten wellicht minder cadeautjes geven met z'n allen. Wat is er mis met 'gefeliciteerd' zeggen en door?
Ivolve @Triblade_84729 december 2022 12:04
Of 2e hands cadeautjes? Zit nu ook nog een enorm taboe op. Met name voor kinderspeelgoed zou dit een goed en duurzaam alternatief zijn. Zoveel speelgoed wordt gegeven maar (bijna) niet mee gespeeld. Daar kun je nog prima een ander kindje blij maken.
brecht_vb @Ivolve9 december 2022 14:59
Het is inderdaad ziek wat speelgoed ik bij vrienden op een hoop zie liggen. De ouders doorgaans zelf beschaamd wat ze van overal krijgen 'en maar bij op de hoop moeten leggen'.

Bestaat hier nog geen refurbished markt voor?
Triblade_8472 @brecht_vb9 december 2022 15:22
Ik weiger oa de supermarkt troep nog te sparen. Het gaat allemaal toch op de Grote hoop vergeten worden.

Maar inderdaad het is teveel. 2e hands geven is de samenleving nog niet echt klaar voor, je maakt van jezelf een paria.

Wij geven op vakantie in de auto een klein cadeautje (oa) of een fiets als dat nodig is zeker 2e hands.

Er was hier een super coole 2e hands speelgoedwinkel. Veel voor goedkoop. Maar helaas, het winkelpand was tijdelijk en er kwam een 84-duizendste kapper ofzo die meer betaald.

De initiatieven zijn er zeker wel, maar het levert te weinig op om de idiote prijzen op te kunnen brengen.
RonnnL @brecht_vb9 december 2022 23:58
Het zit 'm volgens mij vaak in alle enthousiaste grootouders, ooms en tantes die kleinkinderen de spullen gunnen die ze zelf niet hadden. Dat mondt dan uit in veel troep van Action en Kruidvat, dat soms zelfs ongebruikt naar de kringloopwinkel gaat. Frustrerend.
badillus @Ivolve9 december 2022 14:32
Mijn computer in ik staan in een heel grote woonkamer, die wat mij betreft niet in z'n geheel warm hoeft te zijn. Ik heb dus een klein 500W paneel onder mijn buro en ik heb een extra grote elektrische muismat geprobeerd voor boven m'n buro. Werkt op zich goed qua warmte, maar het ding is totaal ongeschikt als muismat, omdat het gewoon niet vlak is. Het ding bobbelt alle kanten op. Om die reden zeker geen aanrader. Ecologisch gezien zou het een aanrader geweest zijn, omdat het wel een hoop energie bespaart als ik niet mijn hele kamer hoef te verwarmen.
fsoldt @Ivolve9 december 2022 15:08
Elektrisch verwarmde muismat is zeker geen luxe nu ik de verwarming noodgedwongen een paar graden lager moet zetten, vind dat een slecht voorbeeld. Ik heb zelf een warmte mat aangeschaft (eigenlijk bedoelt voor terraria) omdat ik altijd een koude muishand had, zeker geen pretje. Voor het overige ben ik het met je eens dater veel teveel onnodige troep wordt geproduceerd waar we best zonder kunnen.
batteries4ever @Ivolve9 december 2022 15:09
Dat is redelijk kenmerkend voor gadgets. Ik heb hetzelfde als ik de winkels op een vliegveld bekijk... overbodige, overprijsde troep!
Anderzijds: dan maar geen kerstkado's en geen ... vliegreizen en geen tropische vruchten/vlees/auto's. Eigenlijk is alles te veel en is het het milieuvriendelijkst als we collectief zelfmoord zouden plegen (niet cremeren maar begraven!).

Overigens: de zin "De gemiddelde Europeaan heeft de grondstoffen van 2,8 aarde nodig om zijn levensstijl te onderhouden." is onzin - ik weet zeker dat 1 persoon, ook Donald trump met minder dan 2,8 aardes uitkomt! Ik neem aan dat je zoiets bedoeld als: Indien de hele mensheid zou leven als Europeanen dan hadden we 2,8 aardes nodig o.i.d.
!GN!T!ON @Ivolve11 december 2022 17:11
Er bekroop mij precies hetzelfde gevoel bij het doorlezen van de lijsten. Erg veel rommel / prul dat je 1 week gebruikt en dan in de kast gooit of in de prullenbak.
Jerie @Ivolve15 december 2022 16:24
Wel ik moet kabels aanleggen in de muur en dat stel ik momenteel uit (kabel bleef eerder hangen dus nu wacht ik maar even). Die endoscoop gaat flink helpen. Wat betreft muismat: koude handen kun je ook oplossen met een vingerloze handschoen (die je ook weer zelf kunt maken) maar meestal duidt het toch op tocht oid. Ik heb er op m'n werk geen last van maar zal per werkgever verschillen. Ik zou dan trouwens wat vaker pauze nemen, het is niet goed voor je handen als ze koud zijn.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 14:40]

Petje72 9 december 2022 11:17
Flitsmeister One , zo kansloos dat het bestaat en ook hier aangeprezen wordt. Houd je gewoon aan de maximum snelheid (of nog beter ga er wat onder zitten als je zo economischer kan rijden), beter voor ieders veiligheid en ook beetje voor het milieu.
HugoVS @Petje729 december 2022 12:32
Nee niet kansloos , het werk dan toch juist? Hardrijders houden zich dan juist aan de maximumsnelheid.
Petje72 @HugoVS9 december 2022 12:40
serieus? ze houden zich even aan de snelheid totdat ze de flitspaal voorbij zijn, daarna is het weer gas op de lolly tot de volgende flitswaarschuwing. Maar notoire hardrijders hebben een bepaalde mindset, dat krijgt toch niemand veranderd (helaas).
Wilbert de Vries @Petje729 december 2022 21:04
Off-topic maar ik rekende mijzelf qua gedrag tot die notoire hardrijders. Eigenlijk altijd 29km per uur te hard op de snelweg, op doorgaande wegen toch al snel +20 harder dan toegestaan en in de bebouwde kom liever 60 dan 51. Vraag me niet waarom, ik weet dat het niet mag maar was nou eenmaal wel zo. Die mindset is sinds de komst van mijn nieuwe (elektrische) auto echter als sneeuw voor de zon verdwenen. Verklaren kan ik het niet echt, maar de nieuwe auto heeft een combinatie van handige snufjes die maken dat ik minder behoefte heb om alles zelf te controleren. Effectief rijd ik nu altijd op de cruise control (wel standaard 10km per uur harder dan toegestaan), maar in combinatie met automatisch afstand houden ervaar ik dit als dermate relaxed rijden dat ‘zelf vooraan rijden’ onderhand vervelend is geworden. Ook binnen de bebouwde kom ervaar ik dit zo, dus wie weet geldt dit voor meer bestuurders die het geluk hebben een auto met wat snufjes te besturen?

[Reactie gewijzigd door Wilbert de Vries op 22 juli 2024 14:40]

Padvinder @Wilbert de Vries9 december 2022 21:16
In de bebouwde kom is je stopafstand bij 60km/u ipv 50km/u maar liefst 8 meter langer (34m!). Dat kan het verschil maken tussen leven of dood van een voetganger of fietser.
https://vvn.nl/waarom-rij...at-doet-dat-met-de-remweg
Liever dus wat langzamer. Bedankt, ook namens de andere verkeersdeelnemers.
Wilbert de Vries @Padvinder9 december 2022 21:49
Je hebt helemaal gelijk. Overigens is een ander mogelijk voordeel van de slimme foefjes in auto’s dat die eerste tig meters remweg fors minder zijn geworden omdat de auto indien nodig die ingreep voor zijn rekening neemt. Qua reactiesnelheid is dat sneller dan een mens kan reageren volgens mij
Zanthr @Wilbert de Vries11 december 2022 22:21
Ah, en wat als je je nu wel aan de snelheid houdt? Dan is de remweg helemaal goed te overzien.
Ga nu niet proberen goed te praten waaom je eigenlijk wel te hard zou kunnen rijden alsjeblieft.
Wilbert de Vries @Zanthr12 december 2022 07:53
Ik begon met je gelijk te geven en praat niets goed. In een aparte zin benoemde ik een mogelijk ander voordeel van de slimme foefjes, niets meer en niets minder.
Spinozo @Padvinder10 december 2022 10:36
Dat klopt, de remweg neemt toe met de snelheid in het kwadraat. Maar er zijn nog meer factoren belangrijk. De kwaliteit en staat van de remmen, kwaliteit banden, remvloeistof maar ook wegdek, helling, gewicht etc. ABS kan ook je remweg verkorten al werkt pompend remmen nog het beste. Met ABS kun je wel nog een uitwijkmanoeuvre uitvoeren.
Petje72 @Wilbert de Vries9 december 2022 21:23
Cruise control op snelweg werkt inderdaad perfect en zeker het adaptive cruise control die automatisch afstand houdt op je voorganger. Maar waarom dan toch op +10 km/u zetten? dat heeft echt totaal geen meerwaarde en de maximaum snelheden zijn echt niet voor niets ingesteld. De tijdwinst (die je vaak denkt te maken) is echt te verwaarlozen, zeker in Nederland met al die korte afstanden. En wat win je er mee? op een ritje van 100km als het verkeer mee zit dan win je misschien paar minuten..

Ik rijd zelf een Panamera, zeker niet zuinig qua verbruik overigens, heeft ook alle foefjes. Op de snelweg naar mijn werk mag je maar 100km/u, ik zet de cruise controle daar op 100km/u, teller wijkt altijd af dus ik zal tussen 94 en 100 per uur cruizen. Lekker rustig op de rechter strook, adaptive op 3 streepjes dan zit er een vol kmpaaltje (die grone bordjes) tussen mijn voorganger. Dat is zo relaxed. Vaak word ik ingehaald door auto's, die wat aanvoelt voor mij met 130+ voorbij gassen, en 3 minuten later als ik de snelweg af ben staan ze voor me te wachten voor het verkeerslicht.

Nu wil ik niet de moraalridder uithangen maar mensen please, take it easy, ga niet jagen op de (snel)weg, schiet je niets mee op. Houd je aan de snelheid, als je rustiger rijdt let je ook beter op, ben je veel rustiger en kan je beter anticiperen wat er om je heen gebeurd.
Wilbert de Vries @Petje729 december 2022 21:30
Die +10 heb ik om niet onnodig 95 te rijden terwijl er 100 gereden mag worden. In de praktijk hang ik vaak met 99-104 achter een ander voertuig. Met 110 op de cruise control lukt ook inhalen zonder harder te moeten gaan rijden nog prima. Gaat me niet om twee minuten sneller op de plaats van bestemming zijn dus, maar net iets meer rijcomfort in mijn beleving.
BartOtten @Wilbert de Vries11 december 2022 12:29
Dat is dus het ding: als ik mijn Enyaq op 100 zet, rijdt die 96km/u GPS gemeten. Voor andere weggebruikers is dat ‘trager dan normaal’ en gaan ze inhalen wat voor een onrustig verkeersbeeld zorgt.

Dan dus maar 110.
Wilbert de Vries @BartOtten12 december 2022 07:55
Hier ook een Enyaq met diezelfde ‘afwijking’ :) In mijn vorige auto had ik overigens een afwijking van 7km/u, dus dit voelt al heel netjes.
Padvinder @Petje729 december 2022 11:58
Precies. Als je dit aan iemand cadeau doet (of zelf gebruikt), zeg je dus eigenlijk: "het is prima om te hard te rijden". Die comment van @_eLMo_ met ;) erbij... |:(
_eLMo_ @Padvinder9 december 2022 12:59
Hij waarschuwt ook voor ambulances, politie, brandweer, dieren/mensen op de weg, obstakels, gaten in de weg en andere gevaren O+
Padvinder @_eLMo_9 december 2022 13:14
Dat weet ik, maar je knipoog impliceert imho duidelijk dat het over snelheidsovertredingen gaat.
_eLMo_ @Padvinder9 december 2022 13:19
Tuurlijk, ik ben niet heiliger dan de paus! :D
jip_86 @Petje729 december 2022 13:51
Het kan je ook helpen om aan de snelheid te houden natuurlijk iedereen is wel eens geflitst omdat het toch geen 100 maar 80 was op dat stukje provinciale weg. Daarnaast geeft het veel meer waarschuwingen als bijv ambulances of stilstaande voertuigen.
YangWenli @Petje729 december 2022 12:04
De Nederlandse staat heeft ook geld nodig :Y) dus kom maar met die boetes.
jeroenathome 9 december 2022 06:24
Let goed op bij het aanschaffen van de shelly producten. Ik kreeg in november een mail dat onder andere de 1pm 'end of life' gaat. De opvolger is de 1pm plus.
Verwijderd @jeroenathome9 december 2022 08:50
Je kunt ze nog prima gebruiken, desnoods flash je je eigen firmware er op, want ook dat kan gewoon ;)
jeroenathome @Verwijderd9 december 2022 18:34
In de webshop waar ik de shelly's gekocht heb is de voorraad op en ze hebben aangegeven dat dit niet meer op voorraad komt vanwege de opvolger. Het is eerder maar de vraag of je nog aan de 1pm kan komen als de fabrikant deze al niet meer levert.

Het is nu nog te hopen dat de fabrikant de 1PM voor meerdere jaren blijft ondersteunen. Voor apparaten die met het internet kunnen verbinden is dit wel belangrijk.

Vanwege de bovenstaande punten heb ik ook mijn reactie geplaatst.
dasiro @jeroenathome9 december 2022 10:16
voor zover ik weet kan de shelly aparatuur ook volledig cloudloos werken en integreert het ook vlot met smarthome-oplossingen, dus misschien is het nu juist de moment om er nog een aantal voor een goede prijs aan te schaffen
Squixx @jeroenathome9 december 2022 10:47
Sowieso zou ik voor de (shelly device) plus gaan, gezien deze direct als bluetooth proxy kan werken voor homeassistant.. 4 van die dingen ergens in je huis en je hebt gelijk overal bluetooth bereik, zonder verder gedoe
JustRob 9 december 2022 08:12
Dikke duim omhoog voor het opnemen van de Energiebank! Het forum doorlezende zijn er genoeg Tweakers die wel een centje extra over lijken te hebben, dus dan is dit een mooi iniatief om de medelander de steunen die het wat moeilijker heeft in deze koude dagen!

Nog een dikke tip: Steun ze met je energietoeslag van 2x €190 als je deze niet nodig hebt.
Gethijsem @JustRob9 december 2022 10:38
Ik ben erg argwanend bij dit soort clubs en vind het helemaal niet zo'n goed idee om je energietoeslag te doneren aan zoiets als de energiebank. De bedenkers zullen er vast een dikke duit aan overhouden en mijn ervaring heeft geleerd dat de kans groot is dat er binnen niet al te lange tijd allerlei misstanden aan het licht gaan komen.
Als je iemand wilt steunen doe het dan in je je eigen buurt of wijk bij iemand die die je kent of waarvan je het vermoeden hebt dat ze een steuntje kunnen gebruiken. Desnoods anoniem een envelop door de brievenbus met een leuke kaart of brief en een geldbedrag.
darknessblade @Gethijsem9 december 2022 13:28
IDD, als ik zo op de site lees, zijn ze niet eens actief waar de meeste armoede zit, maar in gemeentes waar vooral de rijken wonen. dit is voor mij al een alarmbelletje, om er niets mee te doen.


een brief met geld in iemands brievenbus stoppen zoals je zegt is dan een beter idee. dan weet je zeker dat 100% van het geld naar de juiste persoon gaat, en niet teminste "30%" naar marketing, onderhoud van de site en het betalen van het personeel.
GrooV @JustRob9 december 2022 08:54
Leuk idee maar die Energiebanken zijn zeer ontransparant kwa financiën en structuur. Ik zo opletten met zo maar geld daar aan te doneren

- Geen jaarverslagen te vinden
- Geen duidelijkheid over vergoedingen
- Sommigen huren freelancers in
- Geen Kvk / ANBI nummers op veel websites
- Sommigen vallen onder een overkoepelende Stichting of kerk, waar doneer je aan?

Mocht je mensen in nood willen helpen doneer dan gewoon aan de plaatselijke voedselbank

[Reactie gewijzigd door GrooV op 22 juli 2024 14:40]

StefanJanssen @GrooV9 december 2022 11:09
Doneren aan de lokale voedselbank is zo makkelijk nog niet. Ze accepteren geen financiële donaties. Ze vertelden me dat als ik 1000 euro wilde doneren dat ze mij een boodschappenlijstje zouden geven en dan zou ik zelf de boodschappen moeten kopen en afleveren (bezorgservice van de AH of Jumbo wilde ze ook niet).

Ik ben naar de lokale voedselbank en van drie aangrenzende gemeenten gegaan en niemand die het geld wilde hebben...
Robbierut4 @StefanJanssen9 december 2022 11:51
https://voedselbankennede...teun-voedselbank-donatie/

Is misschien niet direct je lokale voedselbank, maar verdeeld over heel Nederland, dus komt terecht waar het het hardst nodig is.
GrooV @StefanJanssen9 december 2022 11:13
De voedselbank hier in de buurt accepteert wel donaties en is ook een ANBI (Transparante stichting met jaarverslagen), vandaar dat ik dacht dat het overal zo geregeld was. Weer wat geleerd

[Reactie gewijzigd door GrooV op 22 juli 2024 14:40]

barbarbar @GrooV9 december 2022 09:16
Mee eens. Of je lokale sportclub, of betaal de contributie van een heel aantal anderen van je hobbyvereniging. En betaal gewoon netjes je belastingen.
xSNAKEX @GrooV9 december 2022 17:01
Klik er zojuist 3 willekeurig aan en vind zonder problemen het bestuur en kvk nummers. Voorbeelden?
Graft 9 december 2022 09:29
Leuk lijstje! De link van Ali Express naar de Miyoo Mini V2/V3 is dood. Tevens is hij daar niet meer in stock. Bij Alibaba lijkt hij nog wel op voorraad. De prijs lijkt trouwens overal zo'n 20 euro hoger te zijn. :)

[Reactie gewijzigd door Graft op 22 juli 2024 14:40]

Negakinu @Graft9 december 2022 10:27
Ze verkopen super snel uit door alle hype en door de snel groeiende community. De Miyoo Official Store op Aliexpress heeft echter wekelijks nieuwe voorraad. Kwestie van goed in de gaten houden. De prijs is nu inderdaad iets gestegen, zie ik, maar zolang je er minder dan €80 voor betaalt zit je qua bang-for-your-buck nog goed.

EDIT: ik refresh net de Miyoo Store en de voorraad die er tien minuten geleden nog stond is nu weer uitverkocht. Gaat rap. :p

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:40]

Luuk2015 @Graft9 december 2022 23:58
Ik heb de Miyoo Mini vorige week nog bij de officiële AliExpress winkel gekocht.
De laatste tijd wordt om 10:00 's ochtends de voorraad online gezet, als je dan kijkt maak je vaak kans.
Als ik jou was zou ik elke ochtend even kijken ;)
r03n_d 9 december 2022 11:05
De home wizard Wi-Fi Energy Socket is zwaar over prijs. Een Zigbee variant voor +/- €10 p/stuk bij ome Ali. Of +/- €8 p/stuk voor een Wi-Fi variant. Compatible met Home Assistant.
Martinspire @r03n_d9 december 2022 11:53
Ik weet niet of je zoiets moet vertrouwen die zo goedkoop gemaakt is maar welk de hele dag in je stopcontact hangt. Niet dat het niet goedkoper kan, maar er zijn risico's. Ofwel het is brandgevaarlijk ofwel het heeft veel teveel stroom nodig.
darknessblade @Martinspire9 december 2022 13:31
Dat valt wel mee, als je van betrouwbare stores koopt, en goed naar de reviews krijkt, kan er niet veel mis mee gaan.

zelf heb ik er ook een aantal. waaronder gordijnrails van zemmismart [gekocht voordat je btw moest betalen op ali, nu is de prijs 2x zo hoog]. werkt geweldig, elke ochtend de gordijnen open, en wakker worden in een lichte kamer.
r03n_d @Martinspire9 december 2022 15:51
De Zigbee variant hier gebruikt zo goed als geen stroom. Als ik naar de Home Wizard energy socket kijk lijkt het gewoon een rebrand van de varianten op Ali Express. En inderdaad, zoals @darknessblade ook terecht aangeeft, zolang je van betrouwbare shops koopt.
darknessblade @r03n_d9 december 2022 13:32
Ik gebruik zelf deze:
https://nl.aliexpress.com/item/4000801500192.html?

Maar dan eigenlijk alleen voor de kerstboomlampjes
Tortelli 9 december 2022 08:10
Klopt het dat uitvoering: HP USB-C G5 Essential Dock echt een 100Mbit poort heeft? 8)7

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 22 juli 2024 14:40]

Neus @Tortelli9 december 2022 08:19
Nee, het is een gigabit poort. Zie kenmerken bij de eerste verkoper in de lijst:
"Gigabit Ethernet RJ-45 met Wake-on LAN, biedt een betrouwbare, robuuste en snelle internetverbinding met ondersteuning voor snelheden van 10/100/1000 Mbit/s"

Raar genoeg staat er niets over op de paginas van HP.
Majesty @Neus9 december 2022 09:17
Voor zover ik weet is dit gewoon 100mbit hoor, heb ze hier op kantoor liggen. Z'n grote broer, de niet Essential versie, onderseunt 1gbps maar is ook 3x zo duur (pre-corona was de prijs van de Essential de prijs van z'n grotere broer).
RobertMe @Tortelli9 december 2022 08:21
Sowieso een flink prijzig apparaatje. Zelf heb ik een simpele van Amazon van 3, 4 tientjes. Gigabit ethernet, HDMI, 3x USB 3, 1x USB-C (kan ook adapter op worden aangesloten). Voor simpel thuisgebruik ruim voldoende, tenzij je toevallig een multi monitor setup hebt (Tweakers zelf wellicht wel, maar cadeautje voor weg te geven).

Overigens had ik ook eerst eentje met 100Mbit/s. In ieder geval op de echte budget modellen lijkt dat de standaard te zijn.
Bark_At_The_Cat @RobertMe28 december 2022 12:52
Prijzig ja, maar dit is natuurlijk wel iets meer dan een USB-C hubje van een paar tientjes. :)
Bark_At_The_Cat @Tortelli28 december 2022 12:47
Ik weet het eerlijk gezegd niet 100% zeker. Ik heb zelf geen toepassing waarbij ik de snelheid kan meten.

Maar volgens mij staat het inderdaad vooral verkeerd op Tweakers.
fluidified 9 december 2022 08:33
Ik vind de lavalamp wel heel cool. Heb er laatst nog naar zitten kijken alleen heb je voor een normale halogeen lampen nodig die aardig veel stroom verbruiken. Dan is dit een leuk alternatief.
batteries4ever @fluidified9 december 2022 15:15
ik vind ze ook leuk, maar een theelichtje geeft maar heel weinig licht, zodat je lavalamp gegarandeerd niet mooi verlicht wordt zoals die dingen indertijd met een gloeilamp.
fluidified @batteries4ever9 december 2022 15:38
Daar had ik nog niet over nagedacht. Is wel een goede om in het achterhoofd te houden als je er eentje wilt kopen.
HikariMisako @fluidified9 december 2022 09:46
De "classic" astro lampen van Mathmos gebruiken tegenwoordig een 35 watt halogeen lampje, en de kleine versies daarvan 28 watt. Nog steeds niet niks, maar het is niet meer het enorme verbruik van vroeger. Ze hebben wel een tijdje nodig om goed warm te worden.
TimFelten 9 december 2022 08:31
De link maar de Miyoo Mini V2/V3 werkt niet, of bestaat niet meer.
Walkman @TimFelten9 december 2022 08:58
Ja, plus de prijs is inmiddels wat hoger, vanaf net iets boven de 70 euro.
-knip affiliate link verwijderd -knip-

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:40]

baswww @Walkman9 december 2022 11:48
Ik kwam hier om hetzelfde te zeggen: gister een besteld voor €72,60.
Nohead @Walkman9 december 2022 12:01
Is er om 10:00 stock beschikbaar? Ben al een tijdje aan het volgen maar altijd geen voorraad :P
Op marktplaats gaan ze voor absurde prijzen.
Walkman @Nohead9 december 2022 14:35
Ik heb niet elke dag gecheckt, maar lijkt er wel op
Hmmbob 9 december 2022 08:55
Heel veel items uit deze lijst zijn niet eens in het topic te vinden. Hoe is deze lijst eigenlijk tot stand gekomen?
Exor @Hmmbob9 december 2022 10:58
Suggesties die niet in de topic voorkomen zijn waarschijnlijk door personeel gemaakt. Was voorgaande jaren ook.

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