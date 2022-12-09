Gift Guide kerst 2022

December is een maand van tradities en dat is op Tweakers niet anders. Ook dit jaar hebben we samen met jullie de leukste Gift Guide voor techliefhebbers samengesteld, vol met leuke suggesties voor kleine (en wat grotere) nerdy kerstcadeautjes.

Dit overzicht is natuurlijk niet alleen handig als je op zoek bent naar een cadeautje voor iemand anders, maar ook heel handig om te delen met vrienden en familie die een cadeautje voor jou willen kopen. Voor elke portemonnee is er iets; de suggesties lopen uiteen van minder dan een tientje tot maximaal 300 euro. Voor elke kerstman wat wils dus.

Net zoals in de afgelopen jaren is deze lijst met cadeautips samengesteld op basis van jullie input. Via het forumtopic ontvingen we een grote hoeveelheid suggesties, waarvoor dank. Het gros van de suggesties gaat om echte techproducten, maar je vindt op de volgende pagina's ook wat uitschieters. Alle beschrijvingen die je leest bij de producten, komen van de mensen die ze hebben aangedragen. De redactie heeft deze producten niet getest of beoordeeld: dit zijn jullie tips.

Waar mogelijk hebben we prijslinks uit de Pricewatch opgenomen, zodat je altijd de actuele, laagste prijs hebt. Van producten die niet in de Pricewatch opgenomen zijn, tonen we de prijs die op het moment van samenstelling actueel was. Veel dank aan iedereen die aan deze Gift Guide heeft bijgedragen. We wensen je veel leesplezier en hopen dat je hiermee de nodige inspiratie opdoet.