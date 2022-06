December Gift Guide 2021

December is een maand met veel feestelijke tradities en daar doen we bij Tweakers al jaren graag aan mee met onze Gift Guide. Ben je nog op zoek naar een last-minutesinterklaascadeau of heb je inspiratie nodig voor leuke pakjes voor onder de kerstboom? Dan helpt deze lijst met (tech)cadeautips je hopelijk op weg.

De Gift Guide is natuurlijk niet alleen handig als je op zoek bent naar een presentje voor een ander, maar is ook prima geschikt om te delen met vrienden en familie die een cadeautje voor jou willen kopen. En wie zichzelf of een ander deze maand een wat groter cadeau wil doen, kan ook met de lijst uit te voeten. De Gift Guide bevat namelijk suggesties uiteenlopend van minder dan een tientje tot maximaal driehonderd euro. Voor elke Sinterklaas of Kerstman wat wils dus.

En waarom denken we dat de Gift Guide zulke goede cadeautips bevat? Omdat de lijst door jullie, de bezoekers van Tweakers, is gemaakt. Net zoals in de afgelopen jaren is deze lijst met cadeausuggesties samengesteld op basis van jullie input. Via het forumtopic ontvingen we een grote hoeveelheid suggesties, waarvoor dank. Het gros van de suggesties gaat om echte techproducten, maar soms kregen we ook suggesties uit een andere hoek, die we er voor de afwisseling ook bij hebben gezet. Alle beschrijvingen die je leest bij de producten, komen van de mensen die ze aangedragen hebben.



Waar mogelijk hebben we prijslinks uit de Pricewatch opgenomen, zodat je altijd de actuele laagste prijs ziet staan. Van producten die niet in de Pricewatch opgenomen zijn, tonen we de prijs die op het moment van samenstelling actueel was. Veel dank aan iedereen die aan deze Gift Guide heeft bijgedragen en we wensen je veel leesplezier en hopelijk ook de nodige inspiratie toe.