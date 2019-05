De Tweakers Vakantiespecial

Het is alweer bijna zomer en het begint een traditie te worden dat Tweakers dan een vakantiespecial met gadgets en andere tech publiceert. Nu is er het hele jaar natuurlijk genoeg reden om je te oriënteren op techproducten die je leven net wat aangenamer maken, maar rond deze tijd ontvangen veel mensen vakantiegeld en vaak blijft daarvan wat over voor iets extra's. Bovendien heb je in de zomervakantie vaak tijd om je op je hobby's te storten en mocht je op reis gaan, dan zijn ook daarvoor tegenwoordig genoeg leuke techproducten te vinden.

De redactie heeft niet zelf al die producten gevonden. We hebben begin mei een forumtopic geopend waarin de community gadgets en andere producten kon aandragen. Ook konden users de suggesties van medetweakers positief beoordelen met behulp van het duimpje. Het topic kreeg maar liefst 145 reacties en honderden duimpjes, en het leverde dan ook meer dan genoeg input op voor een mooi overzicht van producten van maximaal 150 euro.

Waar mogelijk zie je een directe link naar het product in de Pricewatch, maar we linken ook naar andere vindplekken en soms geven we alternatieven voor het genoemde product. Bovendien hebben we geprobeerd het overzicht onder te verdelen in een pagina met producten voor thuisblijvers, een met gadgets voor vakantiegangers, en een met spellen, apps en boeken, maar vaak is er natuurlijk overlap. De kans is aanwezig dat je na het lezen denkt: 'Waarom staat dit er niet tussen?' In dat geval nodigen we je uit je suggestie in de reacties te delen om deze special voor je medetweakers net even wat completer te maken.