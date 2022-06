Smartphoneaccu's worden steeds groter

Even een vraagje: wanneer is een smartphoneaccu groot? En dan gaat het natuurlijk over de capaciteit, niet over de fysieke grootte. Zou je een 3800mAh-accu betitelen als groot? Of een 4000mAh-accu? Of spreek je pas van een grote accu als het gaat om 4500 of 5000mAh? Het antwoord op die vraag is lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken, vooral omdat het afhangt van het moment waarop een telefoon uitkomt. Een iPhone 6 had in 2014 echt geen bizar kleine accu, maar ongeveer diezelfde capaciteit in 2020 is bij de iPhone SE 2020 bijna lachwekkend klein.

Vorig jaar brachten we voor het eerst in kaart hoe het zat met de gemiddelde accucapaciteit in nieuwe smartphones over de afgelopen jaren, hoe zich dat verhoudt tot het volume van smartphones en of die grotere accucapaciteit ook heeft geleid tot een langere accuduur. Dat was eind vorig jaar; inmiddels is er veel gebeurd en dus is het tijd om te kijken naar hoe het er nu voor staat. Groeit de gemiddelde accucapaciteit nog altijd zo hard?