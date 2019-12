Telefoonaccu's krijgen steeds meer capaciteit

Het begon duidelijk te worden toen we de Google Pixel 4 bekeken. Die heeft een 2800mAh-accu en dat was misschien ooit een capabele capaciteit, maar anno 2019 is het aan de krappe kant. Wat heet, in de markt voor midrange- en high-end smartphones moet je veel moeite doen om een telefoon met een lagere accucapaciteit te vinden. Toen we dat probeerden, viel ons op dat telefoons met een lage accucapaciteit schaars zijn geworden. Ga maar na bij onlangs gepresenteerde telefoons; alleen de vouwbare Motorola Razr met zijn 2510mAh-accu valt uit de toon, maar verder is het 'grote accu's' wat de klok slaat. Moto G8 Plus: 4000mAh. Realme X2 Pro: 4000mAh. OnePlus 7T Pro: 4085mAh. Xiaomi Mi Note 10: 5260mAh. Asus ROG Phone II: 6000mAh.

De lat kwam in de afgelopen jaren steeds hoger te liggen; waar we een paar jaar geleden een 4000mAh-accu nog als 'heel groot' betitelden, is dat inmiddels zo ongeveer de middenmoot geworden. Niet alleen dat: dun lijkt uit de mode in smartphoneland. Zo groeiden iPhones langzaam van 6,9mm bij de iPhone 6 naar 8,3mm bij de iPhone 11. Huawei kwam ook aan. De P6 was 6,18mm, de P30 Pro komt uit op 8,4mm.

Hebben smartphonemakers eindelijk geluisterd naar iedereen die vroeg om iets dikkere telefoons in ruil voor accu's met veel hogere capaciteit? Omdat wij vanwege de Pricewatch de specificaties hebben van alle telefoons die in de Benelux verschijnen, konden we dat uitzoeken.