Het is menselijk om zo lang mogelijk aan te nemen dat er niets aan de hand is. Ook voor bedrijven is het verleidelijk, want het wereldwijd terughalen of annuleren van een smartphone is in meer dan één opzicht een kostbare operatie. Het is dus niet zo gek dat Samsung na een paar incidenten alleen 'extra kwaliteitscontroles' aankondigde voor de Note 7.

Achteraf is het makkelijk praten, maar Samsung had de schade kunnen beperken door de Note 7 op dat moment wereldwijd terug te halen en te annuleren. Dat was niet wat er gebeurde. Terwijl de concurrentie de popcorn erbij kon pakken, bleef Samsung strijden en struikelen totdat anderhalve maand later het onafwendbare gebeurde; de fiere marktleider annuleerde zijn duurste smartphone van het jaar.

De gevolgen waren groot en voor iedereen zichtbaar. Een van de opvallendste gevolgen was vooral hoorbaar; maandenlang waarschuwde cabinepersoneel in vliegtuigen voor de Galaxy Note 7. Het gebeurt zelden dat een telefoon die twijfelachtige eer te beurt valt. Daarnaast hebben veel mensen op dit moment een telefoon niet, die ze wel hadden besteld of graag hadden willen hebben. Bovendien is Samsung miljarden euro's lichter geworden. Nu, maanden na dato, maar op tijd voor de presentatie van de Galaxy S8, is Samsung klaar om de resultaten van het onderzoek naar het Note 7-fiasco te delen met het publiek. Hoe kon het nu dat de Note 7 relatief vaak in de fik vloog?