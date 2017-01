Door Arnoud Wokke, maandag 23 januari 2017 06:43, 52 reacties • Feedback

Twee verschillende fouten in de accu's voor de Galaxy Note 7 hebben ertoe geleid dat telefoons bij relatief veel consumenten vlam vatten. Dat heeft Samsung gezegd na maanden onderzoek naar de incidenten. Drie gespecialiseerde bedrijven onderschrijven de conclusies.

Bij de eerste accu van Samsungs eigen dochterbedrijf zat een ontwerpfout in de rechterbovenhoek van de accu, zegt Samsung. Het ontwerp liet te weinig ruimte toe voor de negatieve elektrode, waardoor die in alle accu's afgebogen waren. In sommige gevallen was de afscheiding tussen de positieve en negatieve elementen onvoldoende, waardoor er kortsluiting ontstond.

De tweede accu was volgens Samsung wel goed ontworpen, maar in de haast om de vervangende Note 7's te produceren ging het mis met de isolatietape. Bij sommige accu's ontbrak die in zijn geheel, terwijl bij andere accu's die door een fabricagefout doorbroken was. Ook dat veroorzaakte kortsluiting en zorgde er dus voor dat de positieve en negatieve elektroden contact konden maken en de accu vlam vatte.

Samsung heeft de oorzaak van de Note 7-problemen onderzocht met drie bedrijven van buiten, die alle hun bevindingen presenteerden op een persconferentie van Samsung afgelopen nacht in Seoul. De bevindingen van de onderzoeksbedrijven kwamen op hetzelfde neer. Voor het onderzoek zijn defecte Note 7's, 120.000 ongebruikte Note 7's en dertigduizend aanvullende accu's onderzocht.

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker heeft ook een achtstappenplan gepresenteerd om zulke fouten in de toekomst tijdig op te sporen en een volgend Note 7-debacle te voorkomen. Daaronder zitten tests voor de temperatuur, checks of de accu goed is met röntgenfoto's en een test met simulatie van gebruik door consumenten. Bovendien schroeft de fabrikant de standaarden op waaraan accu's moeten voldoen, komt er meer ruimte voor de accu in het ontwerp en past het de software aan om hitte te voorkomen.

De Note 7 kwam in augustus uit in tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De telefoon bleek in relatief veel gevallen vlam te vatten. Samsung haalde het toestel terug en ruilde het om voor nieuwe, 'veilige' exemplaren. Die bleken vatbaar voor dezelfde problemen. Daarna stopte de fabrikant de productie en verkoop van de telefoon definitief, op de dag dat hij zou uitkomen in de Benelux.