Door Joris Jansen, maandag 27 maart 2017 20:50, 28 reacties • Feedback

Samsung gaat de Galaxy Note 7 opnieuw verkopen als een refurbished toestel. Dit is onderdeel van een plan van Samsung om de uit de handel gehaalde Note 7-toestellen op een milieuvriendelijke manier te recyclen. Het is onduidelijk wanneer en in welke landen de toestellen op de markt komen.

De beslissing of de Note 7 op een bepaalde markt zal worden verkocht, hangt sterk af van de gesprekken die Samsung zegt te voeren met de lokale telecomwaakhonden en providers. Ook heeft Samsung gezegd dat de lokale vraag naar het toestel een rol speelt bij de beslissing of de Note 7 in een bepaald land wel of niet wordt uitgebracht.

De vorig jaar teruggehaalde toestellen worden gerecycled volgens een driestappenplan. Allereerst wordt bekeken of de toestellen in aanmerking komen om als refurbished opnieuw verkocht te worden. Van de toestellen die niet meer in de verkoop gaan worden bepaalde bruikbare onderdelen, zoals semiconductors en cameramodules, verwijderd door gespecialiseerde bedrijven waarna ze als testonderdelen zullen dienen in andere productieprocessen. Tot slot zullen metalen zoals koper, nikkel, goud en zilver op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.

Samsung heeft tegen The Verge gezegd dat het reduceren van de milieubelasting het doel is van het introduceren van refurbished Note 7-toestellen. Mogelijk krijgt de telefoon een geheel andere naam. Andere details zoals de technische specificaties en de prijs worden pas bekendgemaakt zodra het toestel beschikbaar is. Samsung heeft gezegd dat het de refurbished exemplaren van de Note 7 niet in de Verenigde Staten zal uitbrengen.

Vorig jaar zei Samsung nog dat de Note 7-toestellen niet zouden worden gerepareerd om als refurbished toestellen opnieuw te zullen worden verkocht. Daar is Samsung nu op teruggekomen.

In januari heeft Samsung na maanden onderzoek naar de incidenten gezegd dat twee verschillende fouten in de accu's voor de Note 7 ertoe hebben geleid dat telefoons bij relatief veel consumenten vlam vatten.