Door Mark Hendrikman, zondag 9 april 2017 12:07, 41 reacties • Feedback

Een mogelijke foto van een refurbished Samsung Galaxy Note 7 in Vietnam toont onder andere dat het toestel ditmaal een kleinere accucapaciteit heeft dan de eerste keer dat het toestel op de markt verscheen. Waar het origineel 3500mAh aan capaciteit had, heeft deze 3200mAh.

Op de foto's van Samsung VN valt te zien dat het toestel modelnummer SM-N935 meekrijgt. Het originele toestel was een SM-N930. Naast de lagere capaciteit van de accu, zien we dat het toestel op Android 7.0 Nougat draait met als build date februari 2017. Android Authority speculeert dat de foto van het lockscreen de datum 'vrijdag 7 april' in het Vietnamees weergeeft. Verdere details vallen niet op te maken uit de foto's.

Samsung maakte van de week bekend dat het bedrijf de Galaxy Note 7 opnieuw ging uitbrengen als refurbished modellen, mogelijk met een andere naam. Toestellen die niet meer voor hergebruik geschikt zijn, haalt Samsung uit elkaar om nog bruikbare onderdelen en metalen te hergebruiken. Op die manier zou het bedrijf de belasting op het milieu zo veel mogelijk verminderen. Waar de toestellen uitgebracht gaan worden, is nog niet duidelijk. Volgens Samsung hangt dit af van de vraag naar het toestel en hoe telecomwaakhonden en providers er tegenover staan. Het toestel komt in ieder geval niet opnieuw uit in de VS.

De Galaxy Note 7 van Samsung bleek na zijn release bovengemiddeld veel kans te hebben om in brand te vliegen, wat ook veel in het nieuws kwam. Enige tijd na de eerste release besloot Samsung alle Note 7's terug te roepen, wat het bedrijf veel geld heeft gekost. Uit een uitgebreide analyse van de problemen bleek dat de branden ontstonden door twee verschillende ontwerpfouten in de accu, zo maakte Samsung in januari kenbaar.