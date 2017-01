Door Arnoud Wokke, vrijdag 20 januari 2017 11:55, 16 reacties • Feedback

De Samsung Galaxy Note 7 ontvlamde relatief vaak door twee verschillende fabricagefouten bij de accu. Dat claimt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van meerdere anonieme bronnen. Samsung maakt de resultaten van zijn onderzoek naar de Note 7 maandag bekend.

De eerste batch van de telefoons vatte relatief vaak vlam, omdat de accu's van Samsungs SDI-divisie een onregelmatige grootte hadden, waardoor sommige exemplaren net niet helemaal goed in de telefoon pasten. Dat veroorzaakte de oververhitting in de accu's, claimt The Wall Street Journal. De claim zou weinig verbazing wekken: er wordt al maanden in het geruchtencircuit over gesproken dat de accu net niet helemaal goed zou passen.

Vervolgens verving Samsung de accu's van zijn eigen divisie met die van het bedrijf ATL, maar dat bedrijf maakte een fabricagefout omdat het razendsnel veel exemplaren van de accu moest produceren zonder dat het daar op gerekend had. Wat die fout precies was, weet de zakenkrant niet. Na veel incidenten met de Note 7's met ATL-accu stopte Samsung in oktober de productie en verkoop van de telefoon.

Om de problemen in de toekomst te voorkomen, zou Samsung een programma starten met acht stappen die meer testen en inspecties bevat dan tot nu bij Samsung-smartphones is gebeurd. The Wall Street Journal heeft in het verleden aangetoond over solide bronnen te beschikken, ook in deze zaak.

Samsung heeft voor komende maandagnacht een persconferentie belegd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De persconferentie begint om twee uur 's nachts Nederlandse tijd en er komt een livestream van.

De Note 7 kwam in augustus uit in tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De telefoon bleek in relatief veel gevallen vlam te vatten. Samsung haalde het toestel terug en ruilde het om voor nieuwe, 'veilige' exemplaren. Die bleken vatbaar voor dezelfde problemen. Daarna stopte de fabrikant de productie en verkoop van de telefoon definitief, op de dag dat hij zou uitkomen in de Benelux.