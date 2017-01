Door Arnoud Wokke, vrijdag 20 januari 2017 06:38, 6 reacties • Feedback

Samsung heeft aangekondigd dat het zondagnacht de resultaten zal delen van het eigen onderzoek naar de problemen rond de Galaxy Note 7. Ook externe bedrijven zullen tijdens de persconferentie de resultaten vertellen van hun onderzoeken.

De persconferentie vindt plaats in de Zuid-Koreaanse hoofstad Seoul en begint om twee uur 's nachts Nederlandse tijd. Niet alleen gaat Samsung in op de problemen met de Note 7, maar Samsung wil tijdens de bijeenkomst ook laten zien welke stappen het heeft genomen om te voorkomen dat het opnieuw fout gaat, zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant. Er is nog geen url van de livestream.

Met het verduidelijken van waarom het met de Galaxy S8 niet opnieuw mis zou gaan wil Samsung het vertrouwen van consumenten vermoedelijk herwinnen. De S8 gaat waarschijnlijk dit voorjaar in de verkoop. Er gaan geruchten over een release van de telefoon in april.

Er gingen al speculaties over de conclusies van Samsung. Een gerucht van maandag stelde dat het lag aan de accu's zelf en niet aan het ontwerp van de telefoon of de software. Dat gerucht is nu des te betrouwbaarder, omdat dat ook vermeldde dat Samsung komende maandag een persconferentie zou houden over de Note 7; dat blijkt nu dus te kloppen.

De Note 7 kwam in augustus uit in tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De telefoon bleek in relatief veel gevallen vlam te vatten. Samsung haalde het toestel terug en ruilde het om voor nieuwe, 'veilige' exemplaren. Die bleken vatbaar voor dezelfde problemen. Daarna stopte de fabrikant de productie en verkoop van de telefoon definitief, op de dag dat hij zou uitkomen in de Benelux.