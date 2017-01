Door Arnoud Wokke, vrijdag 20 januari 2017 07:05, 2 reacties • Feedback

Microsoft is begonnen met de verkoop van e-books in de Windows Store. Gebruikers kunnen de boeken lezen in browser Edge, die ondersteuning krijgt voor het lezen van boeken in diverse bestandsformaten. De verkoop van e-books is momenteel gelimiteerd tot de Verenigde Staten.

Door het lezen van boeken in Edge kunnen gebruikers ingebouwde video- en audiobestanden meteen afspelen en door integratie met Cortana is het mogelijk om snel definities van woorden te vragen tijdens het lezen. Bovendien kan Edge overweg met epub-formaten. De functies zitten in Insiders-build 15014, zegt Microsoft.

Daarnaast experimenteert Microsoft in de build met een slider voor de 'Power-mode'. Aan de ene kant staat daarbij 'beste accuduur' en aan de andere kant 'beste performance'. De slider is volgens Microsoft voor gamers die op gezette momenten dan op een makkelijke manier kunnen kiezen voor betere prestaties in ruil voor minder accuduur. De slider is wel aanwezig, maar doet niets, waarschuwt Microsoft. Het gaat om een experiment met de interface.

Microsoft heeft bovendien besloten om de eerder aangekongide functie My People uit te stellen. De softwaremaker kondigde de functie in oktober aan als onderdeel van de Creators Update die dit voorjaar moet uitkomen. De ontwikkeling van My People, die het mogelijk moet maken om snel te communiceren met collega's of vrienden vanuit de taakbalk, vraagt meer tijd dan voorzien was en dus heeft Microsoft besloten de functie pas in een volgende Windows-versie te implementeren.