Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 20:49, 22 reacties • Feedback

Submitter: nickurt

Windows 10 krijgt een functie om automatisch te vergrendelen als de pc doorheeft dat de bluetooth-verbinding met de telefoon van de eigenaar is verbroken. Als dat gebeurt en de pc is niet in gebruik, dan vergrendelt Windows zichzelf na dertig seconden.

De functie heet Dynamic Lock en zit in de Insiders-build die woensdag beschikbaar komt, zegt Microsoft. De functie is bereikbaar vanuit de Instellingen en vereist dat gebruikers op hun pc en telefoon bluetooth aan hebben staan. De functie werkt momenteel nog niet met detectie via de webcam, iets waar eerder wel een gerucht over ging.

In de nieuwe build zit bovendien een functie voor een overlay van UWP-apps. Applicaties die in de Store staan krijgen de mogelijkheid om als klein venster bovenin beeld door te lopen terwijl de gebruiker iets anders doet.

Beide elementen maken deel uit van de Creators Update die Microsoft dit voorjaar zal uitbrengen voor Windows 10. Die update is nu feature complete. Als de softwaremaker de bugs eruit heeft gehaald, zal de update als kosteloze update verschijnen voor alle Windows 10-pc's.