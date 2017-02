Door Joris Jansen, dinsdag 21 februari 2017 16:06, 31 reacties • Feedback

Microsoft heeft laten weten dat Windows 10 later dit jaar een tweede grote update krijgt. Die update, die de interne naam Redstone 3 draagt, zal vooral het ontwerp van de gebruiksinterface van Windows 10 wijzigen. De update komt na de Creators Update, die wordt uitgebracht in april.

Microsoft heeft de komst van de tweede grote update later dit jaar bekendgemaakt op het Microsoft Ignite-evenement in Australië. Deze Windows 10 Redstrone 3-update draait met name om Project Neon, de verzamelnaam waaronder Microsoft animaties, eenvoud en consistentie naar de interface van Windows 10 wil brengen.

Daarnaast wordt het waarschijnlijk mogelijk om de achtergrond en de navigatiebalk te laten vervagen, zodat het huidige geopende scherm of de app er meer uitspringt. Deze update is er ook op gericht het besturingssysteem uniform te laten werken op alle platforms, zoals bijvoorbeeld bij de HoloLens. Waarschijnlijk zal de update ook de People Bar introduceren, waarmee de gezichten van recente contacten worden weergegeven rechtsonder in de taakbalk.

In april wordt Redstone 2 uitgebracht, de eerste grote update van Windows 10 van dit jaar. Deze Creators Update introduceert onder meer een e-bookwinkel. De update maakt het ook mogelijk om in Windows 10 in een kleine overlay een video te bekijken, zoals dat bij Facebook en YouTube al kan. Microsoft zal ook 'dynamic locking' introduceren, een functie die de pc of tablet zal vergrendelen op het moment dat een gekoppelde bluetooth-telefoon niet meer binnen het bereik van het Windows 10-apparaat is.