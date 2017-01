Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 12:40, 19 reacties • Feedback

Microsoft meldt dat de nieuwste Windows 10-update problemen kan geven in games bij gebruik van meerdere monitoren. Gebruikers kunnen last ondervinden van vertragingen of clipping. Als work-around suggereert Microsoft één monitor te gebruiken of games in een venster te draaien

De fout komt voor in de cumulatieve update KB3213986, die Microsoft dinsdag heeft uitgebracht. Bij known issues meldt Microsoft dat er problemen kunnen optreden bij het draaien van 3d-programma's, zoals games. Volgens Microsoft kunnen Windows 10-gebruikers om de problemen heenwerken door de betreffende applicatie te starten terwijl er maar één monitor is aangesloten, of door het 3d-programma in een venster te draaien in plaats van fullscreen.

Het is niet duidelijk waardoor het probleem veroorzaakt wordt. Ook is onduidelijk hoeveel gebruikers er last van ondervinden. Microsoft heeft nog niet bekendgemaakt wanneer er een nieuwe update komt om het probleem op te lossen.