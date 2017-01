Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 11:46, 15 reacties • Feedback

Submitter: JensW

Autofabrikant Tesla heeft Chris Lattner aangesteld als hoofd van zijn Autopilot Software-afdeling. Lattner werkte sinds 2005 bij Apple en was daar de grondlegger van programmeertaal Swift. Tesla wil met al zijn auto's volledig autonoom rijden mogelijk maken.

Tesla maakt Lattner vicepresident van zijn Autopilot Software-afdeling. Die rol werd tot voor kort vervuld door Jinnah Hosein, die daarnaast vicepresident Software is bij SpaceX. Nu Lattner is aangesteld als de topman van de softwareafdeling van Tesla, kan Hosein zich weer volledig richten op zijn baan bij het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

Voordat hij bij Apple werkte, was Chris Lattner een van de belangrijkste auteurs van de LLVM-compiler. Bij Apple ging hij in 2005 aan de slag en daar bekleedde hij diverse functies. In 2010 begon hij zijn werk aan Swift, de programmeertaal die in 2014 werd geïntroduceerd. De laatste jaren was Lattner het hoofd van het team dat ontwikkeltools maakt. Apple heeft nog niets bekendgemaakt over het vertrek van Lattner. Wie zijn functie overneemt is niet bekend.

Tesla heeft al meerdere grote namen uit de techindustrie aangetrokken. Zo werd begin 2016 Jim Keller aangesteld als vicepresident van de Autopilot Hardware-divisie. Keller is een prominente cpu-architect die verantwoordelijk was voor verschillende AMD-cpu's en Apple-socs. In oktober maakte Tesla bekend dat alle auto's van het merk hardware krijgen die volledig autonoom rijden in de toekomst mogelijk moet maken.