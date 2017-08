Chris Lattner begint bij Googles ai-onderzoeksafdeling na vertrek bij Tesla

Chris Lattner, een van de bedenkers van Apples programmeertaal Swift, heeft bekendgemaakt dat hij bij Google Brain aan de slag zal gaan. Die afdeling houdt zich binnen de zoekgigant bezig met kunstmatige intelligentie. Onlangs vertrok Lattner bij automaker Tesla.

Lattner maakte via Twitter bekend dat hij 'zeer verheugd is volgende week bij Google Brain te beginnen' en dat hij eraan zal werken kunstmatige intelligentie toegankelijker te maken. Wat hij precies gaat doen is onduidelijk. Bloomberg beroept zich op eigen bronnen en schrijft dat hij zal werken aan de machine learning-softwarebibliotheek TensorFlow, die Google in 2015 opensource maakte.

In januari werd Lattner vicepresident van de Autopilot Software-afdeling bij Tesla, waar hij na zes maanden alweer vertrok. Hij zei dat hij niet binnen het bedrijf paste. Hij gaf toen op Twitter aan op zoek te zijn naar een nieuwe baan, waarop een Google-medewerker liet weten dat het bedrijf hem graag in dienst zou willen nemen.

Lattner werkte aanvankelijk als een van de belangrijkste auteurs aan de LLVM-compiler. Hij ging in 2005 bij Apple aan de slag en daar bekleedde hij diverse functies. In 2010 begon hij zijn werk aan Swift, de programmeertaal die in 2014 werd geïntroduceerd. De laatste jaren bij Apple was Lattner het hoofd van het team dat ontwikkeltools maakt.