Chris Lattner vertrekt na zes maanden als topman Tesla Autopilot-software

Chris Lattner stopt bij Tesla. Hij werd begin dit jaar aangesteld als topman van de Autopilot-afdeling, maar zegt nu dat hij niet bij het bedrijf past. Tesla denkt daar hetzelfde over. Lattner werkte sinds 2005 bij Apple en was daar de grondlegger van de programmeertaal Swift.

Tesla heeft deep learning- en computer vision-expert Andrej Karpathy aangesteld als vervanger voor Lattner, meldt TechCrunch. Karpathy was ook als onderzoeker betrokken bij OpenAI, de non-profitorganisatie die onder andere gesteund wordt door Tesla-ceo Elon Musk.

Karpathy krijgt de titel 'Director of AI and Autopilot Vision' en zal samenwerken met Jim Keller, die aanvankelijk bij de hardwareafdeling van Tesla aan de slag ging, maar nu zowel de hardware- als de softwareafdelingen voor autonoom rijden overziet. Keller werkt sinds begin 2016 bij Tesla. Hij is een prominente cpu-architect, die verantwoordelijk was voor verschillende AMD-cpu's en Apple-socs.

Op Twitter geeft Lattner zelf aan dat hij op zoek is naar een nieuwe baan. Diverse bedrijven lijken interesse in hem te hebben. Onder andere een medewerker van Google tweet dat de zoekgigant hem graag wil hebben.

Chris Lattner ging in 2005 bij Apple aan de slag en daar bekleedde hij diverse functies. In 2010 begon hij zijn werk aan Swift, de programmeertaal die in 2014 werd geïntroduceerd. De laatste jaren was Lattner het hoofd van het team dat ontwikkeltools maakt. Voordat hij bij Apple werkte, was Chris Lattner een van de belangrijkste auteurs van de LLVM-compiler.