Tesla heeft enkele nieuwe details over zijn Model 3 online gezet. De goedkoopste Tesla tot nu toe krijgt één touchscreen, sprint in 5,6 seconden van 0 naar 60 mijl per uur en heeft een bereik van meer dan 215 mijl. Omgerekend is dat zo'n 346 kilometer.

In de Model 3 zit één 15"-touchscreen in de middenconsole. Bij de Model S is dat een 17"-exemplaar en zit er een tweede touchscreen achter het stuur. De Model 3 is 4,69 meter lang en is daarmee zo'n 29 centimeter korter dan de Model S. Het gezamenlijke volume van de kofferbakken aan de voor- en achterkant van de auto is 14 kubieke voet, omgerekend zo'n 396 liter. In de auto is plaats voor vijf personen.

Tesla heeft de details op een vergelijkingspagina gezet. Die pagina is momenteel alleen te zien als de landinstelling van de website is ingesteld op Amerikaans. Cijfers in het metrische stelsel heeft Tesla nog niet gepubliceerd. Daarom is nog niet bekend hoe snel de Model 3 vanuit stilstand naar 100km/u kan sprinten.

Geïnteresseerden kunnen de Model 3 via de pagina reserveren, maar Tesla geeft aan dat nieuwe bestellingen pas halverwege 2018 geleverd zullen worden. De productie van de Model 3 moet in juli beginnen en in het vierde kwartaal van dit jaar moet de massaproductie op gang komen. Dan moeten er vijfduizend exemplaren per week uit de fabriek rollen. In de loop van 2018 moeten dat er tienduizend zijn. Tesla wil in 2018 een half miljoen exemplaren leveren en in 2020 moeten dat er een miljoen zijn.

In de VS krijgt de Model 3 een vanafprijs van 35.000 dollar. Wat de prijs gaat worden in Nederland en België is nog niet bekend.